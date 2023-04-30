Как вывести пятно от кофе за 5 минут: 4 самых простых способа

Любителям кофе неоднократно приходилось сталкиваться с проблемой пятен от любимого напитка. Однако не все знают, как отстирать кофе с одежды.

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Как удалить кофейное пятно/ ua.depositphotos.com, Главред

Кофе является одним из наиболее употребляемых напитков, поэтому и пятна от кофе на одежде – не редкость. И даже если вы "образец осторожности", который имеет железное правило не подавать своей второй половинке кофе в постель, а во время употребления такого напитка контролирует все свои движения, от таких пятен вы всё равно не застрахованы. Ведь подобные опасности могут подстерегать вас даже на улице, например, когда кто-то в толпе будет спешить на работу, держа при этом в руках только что приобретенный кофе.

Итак, давайте разберемся, как вывести пятно от кофе в домашних условиях, не потратив на это "все деньги мира" и огромное количество драгоценного времени.

В первую очередь стоит запомнить: чтобы качественно отстирать кофе, лучше всего делать это сразу после появления пятна. Проще всего будет, если вы пролили на себя кофе, находясь дома. Если такое пятно появилось, когда вы были на работе, на встрече с друзьями или в любом другом месте – то старайтесь отстирать его сразу после возвращения домой.

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Стоит как можно скорее поместить пятно под струю горячей воды. Температуру горячей воды стоит регулировать в зависимости от разрешенной для такого типа ткани – эта информация должна быть указана на ярлычке. Если пятно не исчезло, можно использовать один из следующих способов.

Как отстирать кофе из хлопчатобумажной ткани

Нужно взять перекись водорода и разбавить его водой в пропорции 1:1. Смочить в этом растворе губку и промокнуть пятно от кофе. Однако не стоит слишком сильно тереть, чтобы не повредить материал. Достаточно будет 5 минут, и раствор можно будет смыть с ткани.

Как отстирать пятна кофе от джинсовой ткани

Здесь могут пригодиться раствор уксуса или перекиси водорода. Одно из этих средств нужно развести в равных пропорциях с водой и обработать пятно. Тем не менее, джинсовая ткань имеет тенденцию терять цвет, поэтому стоит сначала проверить раствор на внутренней стороне пояса.

Атлас, шелк, шерсть

С нежными тканями нужно быть максимально осторожными. Для удаления пятна от кофе стоит смешать глицерин и средство для мытья посуды в пропорциях 1:1, после чего растворить смесь в 8 частях воды. Раствором обработать загрязненный участок и оставить до полного высыхания.

Искусственные ткани

Можно приготовить смесь уксуса и стирального порошка, нанести ее на пятно, оставить на 20 минут и затем смыть теплой водой. Однако перед этим стоит протестировать средство на незаметном участке одежды.

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