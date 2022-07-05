Как вывести пятна от кофе и чая в домашних условиях и без спецсредств

Решить эту проблему вам помогут ингредиенты, которые есть почти у каждого в доме.
Каждый хоть раз в жизни разливал на себя чай или кофе. Вывести пятна от них задача довольно сложная, но не приговор.
Главред разбирался, как спасти любимую вещь от неприятных пятен. Но будьте бдительны: прежде чем использовать какой-либо из описанных способов на пятне, используйте его на незаметном участке одежды.
Как вывести пятна от кофе
Натуральные льняные и хлопковые ткани очень быстро впитывают воду, поэтому при попадании на них кофе лучший способ – сразу застирать одежду. Если проходить с пятном целый день, можно испортить ее окончательно, поэтому нужно действовать немедленно.
Белую одежду можно очистить с помощью глицерина с добавлением лимонной кислоты – это смесью нужно обработать следы, а потом просто простирнуть вещи. Способ подходит для сатина и трикотажа.
Читайте такжеКак очистить и восстановить замшу в домашних условияхВыведение загрязнений от кофе с цветной одежды осложняется тем, что отбеливающие составы обесцвечивают ткань. Чтобы сохранить цвет и убрать пятно, подойдет смесь из скипидара и спирта. Компоненты смешивают поровну, смачивают составом ватный диск и обрабатывают пятно. Через час выполаскивают и стирают обычным способом.
Застарелые следы от кофе можно попробовать удалить замочив одежду в соленой воде, а затем постирать в машинке, включив двойной режим полоскания.
Как вывести пятна от чая
Вывести следы от чая в домашних условиях можно народными методами. Для этого подойдет Перекись водорода.
- Смоченный перекисью ватный тампон прикладывается к загрязненному месту на 20-30 минут.
- Спустя указанный промежуток времени вата убирается, а вещь простирывается в прохладной воде.
Для выведения пятен как от кофе, так и от чая подойдет уксус. Он отличный пятновыводитель, который найдется в каждом доме. Разведите одну чайную ложку уксуса в нескольких кружках воды и налейте полученную жидкость на пятно. Затем прополощите одежду, и вы увидите, как пятно от чая или кофе исчезает.
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