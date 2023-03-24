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Как вывести крота со двора: простые способы, которые помогут каждому дачнику

24 марта 2023, 05:30
Самый эффективный способ избавиться от кротов – поставить забор, однако к делу можно подойти и более креативно, пугая зверька радиоприемником.
Крот и огород
Посадите лук, укроп, базилик, чеснок и узнаете, как отпугнуть крота с участка / Коллаж ua.depositphotos.com

Когда солнечные лучи стучатся в каждый дом, а на смену зиме приходит весна, у дачников и огородников много новых дел на участках. Немало времени приходится тратить время и на борьбу с вредителями. И зубастый крот становится одним из таких нежеланных гостей. Зверек просыпается после зимы и активно ищет, чем бы поживиться. Зубастые товарищи работают семьями и наводят настоящий переполох на огороде. Всего за ночь они могут перекопать ваш дачный участок. Поэтому огородники ищут способы, как эффективно избавиться от кротов.

Как прогнать кротов с участка

Существует множество способов, как бороться с кротами. Мы рекомендуем использовать гуманные методы, среди которых ультразвуковые отпугиватели, вертушки, ловушки, ароматные растения, заборы или сетка от кротов. Пусть кроты спокойно себе бегут с вашего огорода и ищут себе новое комфортное пристанище. Желательно, подальше от дачного участка.

Звуковые отпугиватели кротов

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Есть специальные изделия, которые напоминают большие канцелярские кнопки – это звуковые и ультразвуковые отпугиватели кротов. Такие штуки втыкают в землю по всему периметру участка. Крот слепой, однако обладает очень хорошим слухом. И когда земля будет передавать даже небольшую вибрацию и звук, кротам это явно не понравится. Зубастый попытается спешно ретироваться даже с оккупированной ранее территории.

Крот испугается радиоприемника

Часто вместо специальных отпугивателей рекомендуют использовать обычный радиоприемник на пальчиковых батарейках. Включаем приемник, кладем его в полиэтиленовый пакет и засовываем туда, где живут кроты.

Нет, дело не в специфическом музыкальном вкусе крота или негативном отношении животного к некоторым радиостанциям. В Сети порой говорят, что такая борьба с кротами – это новейший способ их напугать. Способ не новейший, поскольку давно известно, что ультразвук и звук – то самое, чего боятся кроты.

Методы, связанные со звуком и ультразвуком, вполне эффективны. Однако это не всегда работает. Зверек может схитрить и вырыть туннель на том же участке, но уже совсем в другом месте.

Воздушная вертушка

Рабочим способом выгнать крота с дачного участка называют и воздушную вертушку на металлическом или же деревянном штырьке. Вертушку втыкают в землю и она крутится, когда дует ветер. Так создается вибрация, которую штырек передает уже в слои почвы. Кроты слышат вибрацию и ретируются.

Вы можете купить вертушки в магазине или же сделать их самостоятельно. Чтобы сделать все самим, берите пластиковые бутылки или консервные банки.

Поймать крота в ловушку

На просторах Интернета и в магазинах вы можете найти много различных ловушек. Гуманно крота можно поймать при помощи ловушки-трубы. Крот хорошо поймается и не получит повреждений. Вот, как избавиться от кротов – необычный, но эффективный способ.

Чтобы поймать крота, ловушкой заменяют часть туннеля зверя. Для этого нужно заранее разрыть кротовину. Сверху кротовина накрывается, например, фанерой или листом металла, чтобы свет не попадал в туннель. Человек лишь достанет трубу с кротами и выпустит их гулять на волю.

Не забывайте, что крот не может не кушать более 14 часов. Часто проверяйте ловушки. Лучше всего ставьте их на ночь, а утром уже проверяйте свой улов.

Также нужно обратить внимание на диаметр ловушки-трубы. Советуют выбирать более крупный размер, поскольку кроты бывают очень упитанными и не должны застрять в трубе.

Вы можете сделать ловушку и сами.

Разрываем поглубже кротовину, устанавливаем в яму стеклянную банку или пластиковое ведро, а на дно емкости насыпаем землю и добавляем пару личинок или червей. Это нужно, чтобы заманить крота. Учуяв лакомый для себя запах, крот, сверкая пятками, будет бежать по тоннелю и попадет прямо в банку или ведро. Лакомство поможет кроту дождаться вас, чтобы вы его выпустили.

Решились мастерить ловушку самостоятельно – берите лучше пластиковое ведро. Запах металла может не понравиться кроту и ловушка не сработает. Стекло не имеет запаха, поэтому самым идеальным вариантом станет стеклянная банка.

Ароматные сюрпризы для кротов

Крот не только прекрасно слышит, но и обладает очень острым обонянием. Человек может этим воспользоваться, чтобы надежно выгнать крота с огорода.

Зверек совершенно не переносит запаха острого перца, рыбы, мазута, кофе, бензина, чеснока, касторового масла, тухлых яиц и чеснока. Так вы сможете избавиться от кротов народными средствами.

Чтобы заставить крота убежать, берем и закапываем в землю прямо на дачном участке такие ароматные сюрпризы. Ароматные средства можно найти в магазинах в виде гранул и таблеток.

Проблема ароматных отпугивателей в том, что они, в отличие от звуковых, не проходят через слои земли. Поэтому придется закапывать ароматы по всему периметру участка. Если этого не сделать, крот может заблокировать ваш ароматный тоннель и уйти от запаха, который ему не нравится, выкопав еще один новый туннель на участке.

Кроты не любят растения

Среди растений, которые пугают кротов, нарциссы, рябчик императорский и бархатцы. Не нравятся кротам еще и лук, укроп, базилик и чеснок. Это простой, но эффективный способ выгнать зубастого из огорода.

Растения следует высаживать по периметру участка. Такие растения не только будут мешать кроту, но и пригодятся вам на кухне.

К тому же помогает и валидол от кротов. Разложите таблетки там, где они промышляют, и зверьки тут же убегут.

Оградитесь от кротов забором

Ограждение по периметру участка считается самым эффективным способом избежать появления крота на огороде. Вместо забора можете вырыть канаву и наполнить ее битым кирпичом или шифером. Поможет и врытая в землю сетка от кротов, стальной лист или же и вовсе обычный забор.

Обратите внимание – чтобы забор защитил участок от поползновений кротов, он должен входить в землю минимум на 1 метр и хотя бы на 20 сантиметров возвышаться над ней.

Крот, когда видит преграду, роет свой туннель в сторону. Конечно, забор – самый дорогой способ избавиться от кротов, но наиболее эффективный.

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