Как вытащить жвачку из волос: топ-3 лучших способа

Как вытащить жевательную резинку из волос / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Жевательная резинка может стать нешуточной проблемой, если прилипла к волосам. В такой момент первой является мысль о том, что теперь придется обрезать длинную шевелюру.

Чаще всего приходится ломать голову, как вытащить резинку из детских волос, ведь нередко дети просто забавляются, не понимая последствий. Мы подобрали три лучших способа, которые действительно помогут вытащить жвачку из волос и при этом не нужно будет брать в руки ножницы.

Лед или вода

Этот способ прекрасно поможет в том случае, если жевательная резинка прилипла к кончикам волос или посередине прядей.

Видео дня

Следует опустить волосы со жвачкой под кран с холодной водой или обложить это место льдом. Под действием холода резинка быстро станет твердой и тогда ее удастся легко раскрошить и достать из волос.

Если на прядях еще осталась резинка, можно опустить пряди в горячую воду, размять жвачку, а затем снова опустить в холодную воду. В случае, если на волосах еще остались мелкие частички резинки, можно попробовать их достать с помощью расчески с редкими зубьями.

Растительное масло

Этот способ подойдет и тем, у кого жвачка запуталась у корней и еще не успела засохнуть.

Следует смазать руки маслом и интенсивно массировать резинку руками. После этого необходимо подождать примерно 5 минут и можно доставать ее.

Если жвачка плохо отстала, то дополнительно можно попробовать способ со льдом.

Сода

Предварительно следует приготовить специальную пасту. Для этого необходимо смешать 1 столовую ложку соды и 1 столовую ложку воды.

Эту смесь нужно нанести на жвачку и дождаться, пока она засохнет. После этого можно удалять ее с волос с помощью расчески.

Следует отметить, что после того, как вы вытащите жвачку из волос, следует их хорошо вымыть и воспользоваться маской и кондиционером для волос.

Вас также заинтересует: