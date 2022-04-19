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Как вырастить зеленый лук на подоконнике: 2 лучших способа

19 апреля 2022, 02:02

Вырастить лук на подоконнике довольно просто, но важно знать некоторые нюансы.

Как вырастить зеленый лук на подоконнике: 2 лучших способа / соцсети

Если у вас нет своего дачного участка, то это еще не значит, что вы не можете насладиться свежей домашней зеленью.

Вырастить лук на подоконнике довольно просто, но старайтесь выбирать крепкие луковицы среднего размера, особенно те, которые уже начали прорастать – это ускоряет получение результатов.

Как вырастить лук в воде?

Для этого вам понадобится стакан или маленькая емкость, но помните, что в воде должны находиться только корни растения, а не вся луковица целиком.

Также вы можете сразу высадить несколько луковиц в широкую миску либо пластиковый контейнер, на треть залитый водой. Ставьте луковицы вплотную друг к другу, чтобы при прорастании они не заваливались набок, и перья не ломались. Регулярно меняйте воду, чтобы она не загнивала.

Как вырастить лук в почве

Для посадки лука пригодится обычный цветочный горшок или пластиковый контейнер. Высоту выбирайте с запасом – растущим корням лука должно хватать питания. Еще один довольно удобный вариант – прозрачная пластиковая крышка от торта. В днище емкости проделайте отверстия для стока лишней воды. Подготовьте дренаж, грунт (желательно, чтобы в составе был гумус) и сами луковицы.

Перед посадкой промытые и очищенные луковицы положите в теплую воду и спрячьте на сутки втемное теплое место.

Читайте такжеКак вырастить авокадо из косточки и заставить его цвести и плодоносить дома - все секреты и правилаПоставьте емкость на поддон, на дно насыпьте дренаж слоем 2-3 см, затем заполните оставшийся объем на две трети грунтом, уплотните его и полейте теплой отстоявшейся водой.

Лук очень любит свет, но не любит тепло, поэтому старайтесь держать его подальше от кухонной плиты и работающих батарей отопления.

Как вырастить лук на участке быстрее остальных

Для этого высадите лук в землю и накройте его агроволокном. Плотно закрепите его. Таким образом создастся эффект парника, и лук будет расти почти 2 раза быстрей.

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