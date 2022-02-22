Как вырастить помидоры черри на подоконнике: пошаговая инструкция

Урожай вы соберете уже через два месяца.
Вырастить помидоры дома для многих может показаться нереальной задачей, но благодаря пошаговой инструкции это не составит большого труда.
Помидоры черри сравнительно небольшие и не требуют сложного ухода, а если получают достаточно света, то обычно обильно плодоносят, пишет "Лайфхакер".
Что нужно для того, чтобы вырастить помидоры дома?
- семена или рассада сортов Минибелл, Зеленушка F1, Пигмей, Черри Лиза F1 или других;
- горшок с дренажными отверстиями. Размеры: около 20 см в ширину и 10–15 см в глубину;
- универсальный грунт;
- небольшая опорная решётка или сетка;
- удобрение для томатов;
- фитолампы — для плохо освещённых помещений или холодного времени года.
Как прорастить семена
Поместите семена в горшок с грунтом, не закапывайте глубоко. Полейте, накройте плёнкой и на несколько дней поставьте в тёплое место с температурой около 25–27 °С. После появления первых всходов снимите полиэтилен и дождитесь, пока ростки достигнут 5–6 см.
Читайте такжеРыбные отходы лучше не выбрасывать: как приготовить удобрение, от которого цветы будут в восторгеЕсли вы выращиваете черри в горшке, оставьте один самый крепкий саженец, а остальные удалите. Если в ящике, то проредите всходы, оставив между ними не меньше 10–15 см. Воткните в землю решётку.
Как ухаживать за помидорами и когда ждать урожай
Поливать их нужно раз в два три дня, а раз в неделю добавлять подкормку согласно инструкции.
Растению надо хотя бы 10–12 часов света в сутки, поэтому при потребности включайте фитолампы. Когда кустик станет повыше, подвяжите его к сетке и следите, чтобы он не погнулся. Цвести помидоры начнут через месяц, а через два вас ждут первые плоды.
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