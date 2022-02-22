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Как вырастить помидоры черри на подоконнике: пошаговая инструкция

22 февраля 2022, 04:09
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Урожай вы соберете уже через два месяца.

Как вырастить помидоры черри на подоконнике / коллаж Главред

Вырастить помидоры дома для многих может показаться нереальной задачей, но благодаря пошаговой инструкции это не составит большого труда.

Помидоры черри сравнительно небольшие и не требуют сложного ухода, а если получают достаточно света, то обычно обильно плодоносят, пишет "Лайфхакер".

Что нужно для того, чтобы вырастить помидоры дома?

  • семена или рассада сортов Минибелл, Зеленушка F1, Пигмей, Черри Лиза F1 или других;
  • горшок с дренажными отверстиями. Размеры: около 20 см в ширину и 10–15 см в глубину;
  • универсальный грунт;
  • небольшая опорная решётка или сетка;
  • удобрение для томатов;
  • фитолампы — для плохо освещённых помещений или холодного времени года.

Как прорастить семена

Поместите семена в горшок с грунтом, не закапывайте глубоко. Полейте, накройте плёнкой и на несколько дней поставьте в тёплое место с температурой около 25–27 °С. После появления первых всходов снимите полиэтилен и дождитесь, пока ростки достигнут 5–6 см.

Читайте такжеРыбные отходы лучше не выбрасывать: как приготовить удобрение, от которого цветы будут в восторгеЕсли вы выращиваете черри в горшке, оставьте один самый крепкий саженец, а остальные удалите. Если в ящике, то проредите всходы, оставив между ними не меньше 10–15 см. Воткните в землю решётку.

Как ухаживать за помидорами и когда ждать урожай

Поливать их нужно раз в два три дня, а раз в неделю добавлять подкормку согласно инструкции.

Растению надо хотя бы 10–12 часов света в сутки, поэтому при потребности включайте фитолампы. Когда кустик станет повыше, подвяжите его к сетке и следите, чтобы он не погнулся. Цвести помидоры начнут через месяц, а через два вас ждут первые плоды.

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Автор: Сергей Кущ
viber
помидоры лайфхак
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