Как вырастить крупный хрен: простой способ, о котором знают не все огородники

Плодородная почва – вот какую землю любит хрен, если вам не повезло с грунтом, нужно удобрять растение, чтобы вырастить крупный и ровный корень.

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Как посадить хрен весной и правильно ухаживать за растением / instagram.com/tankova_juliya

Хрен представляет собой растение, которое выращивают многие огородники. Это популярная пряность, которую чаще всего используют для того, чтобы засолить овощи, придать необычный вкус мясным и рыбным блюдам. Вырастить хрен может практически каждый, даже начинающий дачник. Однако как посадить хрен, чтобы не разрастался, знают далеко не все. Чтобы хрен не превратился в сорняк, следует правильно его выращивать.

Как посадить хрен в грунт

Дачники считают, что показатель хорошего урожая хрена – выросший гладкий, толстый и прямой корень. Такого результата можно достигнуть в том случае, если хрен выращивается в качестве однолетней культуры. Многолетние корни ветвятся, становятся мелкими и невкусными.

Когда вы уже определились с тем, где взять хрен для посадки – купить корень можно в специальных магазинах и Интернете – и приобрели саженец, можно приступать к посадке. Почва должна быть тщательно перекопана, чтобы в будущем корни вашего растения не ветвились. Для этого во время перекопки следует добавить половину перегной (обычно половина ведра на 1 квадратный метр), суперфосфат, а также хлористый калий (50 и 20 грамм на аналогичную площадь).

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Растение является холодостойкой культурой, поэтому подбирать место, чтобы угадать, где растет хрен лучше, не нужно. Черенки высаживаются в апреле вместе с ранними овощами. Когда увлажнение земли оптимальное, хрен сажают в борозды, а когда много влаги, в основном, в гребни.

Черенок в обязательном порядке размещают под наклоном – его верхняя часть должна быть на глубине 5 сантиметров, а нижняя на 10 см. Нужно придерживаться расстояния между растениями в 30-40 сантиметров, между бороздами и гребнями – 70 сантиметров.

Как правильно рассаживать хрен

Нередко бывает, что оставшиеся корешки хрена начинают разрастаться, и растение становится настоящим злостным сорняком. Если вы уже сталкивались с подобной ситуацией, выращивайте хрен в бочке или ограждайте фанерами, шифером или другими ограждениями место, где будет расти хрен.

Как вырастить хрен из семян

Вырастить хрен на даче из семян достаточно просто. Для начала нужно выбрать солнечное, но слегка притененное открытое место. Лучше не сажать хрен в низине, поскольку там он не сможет нормально развиваться. Почва нужна увлажненная и питательная – хорошо подойдет суглинистая или же супесчаная.

Перед тем как внести семена в грунт, почву нужно перекопать. В качестве удобрения вносится перегной – по 5 килограмм на 1 квадратный метр. Рекомендуется применение минералов. Если с почвой не все в порядке, в нее, для повышенной рыхлости, добавляют песок. Кислый грунт обычно обрабатывается древесной золой, чтобы уровень рН подошел к нейтральному показателю.

Следует не забывать, что хрен нельзя сажать вблизи с высокими деревьями, поскольку они будут забирать у растения влагу.

Семена нужно подготовить к посадке. Где-то за 2-3 месяца до посадки их держат в холодильнике во влажном песке. После стратификации на 24 часа их следует оставить постоять при комнатной температуре. Уже перед самой посадкой следует провести дезинфекцию материала, используя раствор марганцовки. На конечном этапе семена замачивают в стимуляторе роста.

Обработанный и готовый материал быстрее взойдет в почве. У кустов хрена повысится выносливость, снизится риск заболевания растения.

Если решили сажать семена зимой, обрабатывать холодом их не надо, поскольку процессом стратификации займется сама почва.

Весной и осенью посадка хрена проводится по определенным правилам.

Для начала нужно разрыхлить участок на огороде и подготовить грядки с промежутками в 40 сантиметров. Далее делаются бороздки глубиной до 2 сантиметров. Семена в траншеях раскладываются с промежутками. Семена присыпают почвой и тщательно увлажняют.

Осенью посадка проводится по аналогичной схеме, но только поливать грядки после закладки семян уже не нужно. Участок утепляется перегноем или же слоем сухой листвы.

Если вас интересует, сколько растет хрен из семян, то помните, что хороший урожай можно получить лишь на 3-й год.

Чем подкормить хрен

Часто многие огородники считают, что хрен удобрять не нужно. Однако это ошибка – стандартные мероприятия для ухода за растением проводить все же следует.

У хрена крупные листья, они испаряют большое количество воды, а корни плохо всасывают влагу. Как часто нужно поливать хрен – весь сезон. Иначе листья растения пожухнут, а корни станут грубыми. Впрочем, с поливами тоже нужно действовать осторожно, иначе при слишком влажной почве корень может загнить.

Корни должны получать кислород, поэтому нужно делать прополку и рыхление грунта.

При плодородной почве землю можно не удобрять, в ином случае каждый месяц следует делать комплексные подкормки по схеме: 20 грамм мочевины, 40 грамм суперфосфата и 15 грамм хлористого калия на 1 квадратный метр. Подкармливать растение следует на стадии укоренения, раскрытия первых листьев и до самого конца сезона.

Если хрен выращивается в небольших объемах, можно проводить очистку корня.

Когда ботва хрена достигает показателя в 15 сантиметров в высоту, обычно это бывает в начале июля, от корня советуют отгрести землю. Получается корень 20-25 сантиметров, с которого нужно удалить все боковые корешки и ответвления. Нижнюю корневую почку убирать не советуют. После этого корневище засыпается землей, которая хорошо утрамбовывается и поливается.

В июле хрен нужно осторожно подкопать, чтобы убрать от основного корня боковые ответвления.

При такой обработке корень вырастает крупным и ровным. Нужно также удалить с вашего растения излишние розетки, оставить следует не больше двух.