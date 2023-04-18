УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как вырастить крупный хрен: простой способ, о котором знают не все огородники

Андрей Ганчук
18 апреля 2023, 05:00
72
Плодородная почва – вот какую землю любит хрен, если вам не повезло с грунтом, нужно удобрять растение, чтобы вырастить крупный и ровный корень.
Хрен
Как посадить хрен весной и правильно ухаживать за растением / instagram.com/tankova_juliya

Хрен представляет собой растение, которое выращивают многие огородники. Это популярная пряность, которую чаще всего используют для того, чтобы засолить овощи, придать необычный вкус мясным и рыбным блюдам. Вырастить хрен может практически каждый, даже начинающий дачник. Однако как посадить хрен, чтобы не разрастался, знают далеко не все. Чтобы хрен не превратился в сорняк, следует правильно его выращивать.

Как посадить хрен в грунт

Дачники считают, что показатель хорошего урожая хрена – выросший гладкий, толстый и прямой корень. Такого результата можно достигнуть в том случае, если хрен выращивается в качестве однолетней культуры. Многолетние корни ветвятся, становятся мелкими и невкусными.

Когда вы уже определились с тем, где взять хрен для посадки – купить корень можно в специальных магазинах и Интернете – и приобрели саженец, можно приступать к посадке. Почва должна быть тщательно перекопана, чтобы в будущем корни вашего растения не ветвились. Для этого во время перекопки следует добавить половину перегной (обычно половина ведра на 1 квадратный метр), суперфосфат, а также хлористый калий (50 и 20 грамм на аналогичную площадь).

видео дня

Растение является холодостойкой культурой, поэтому подбирать место, чтобы угадать, где растет хрен лучше, не нужно. Черенки высаживаются в апреле вместе с ранними овощами. Когда увлажнение земли оптимальное, хрен сажают в борозды, а когда много влаги, в основном, в гребни.

Черенок в обязательном порядке размещают под наклоном – его верхняя часть должна быть на глубине 5 сантиметров, а нижняя на 10 см. Нужно придерживаться расстояния между растениями в 30-40 сантиметров, между бороздами и гребнями – 70 сантиметров.

Как правильно рассаживать хрен

Нередко бывает, что оставшиеся корешки хрена начинают разрастаться, и растение становится настоящим злостным сорняком. Если вы уже сталкивались с подобной ситуацией, выращивайте хрен в бочке или ограждайте фанерами, шифером или другими ограждениями место, где будет расти хрен.

Как вырастить хрен из семян

Вырастить хрен на даче из семян достаточно просто. Для начала нужно выбрать солнечное, но слегка притененное открытое место. Лучше не сажать хрен в низине, поскольку там он не сможет нормально развиваться. Почва нужна увлажненная и питательная – хорошо подойдет суглинистая или же супесчаная.

Перед тем как внести семена в грунт, почву нужно перекопать. В качестве удобрения вносится перегной – по 5 килограмм на 1 квадратный метр. Рекомендуется применение минералов. Если с почвой не все в порядке, в нее, для повышенной рыхлости, добавляют песок. Кислый грунт обычно обрабатывается древесной золой, чтобы уровень рН подошел к нейтральному показателю.

Следует не забывать, что хрен нельзя сажать вблизи с высокими деревьями, поскольку они будут забирать у растения влагу.

Семена нужно подготовить к посадке. Где-то за 2-3 месяца до посадки их держат в холодильнике во влажном песке. После стратификации на 24 часа их следует оставить постоять при комнатной температуре. Уже перед самой посадкой следует провести дезинфекцию материала, используя раствор марганцовки. На конечном этапе семена замачивают в стимуляторе роста.

Обработанный и готовый материал быстрее взойдет в почве. У кустов хрена повысится выносливость, снизится риск заболевания растения.

Если решили сажать семена зимой, обрабатывать холодом их не надо, поскольку процессом стратификации займется сама почва.

Весной и осенью посадка хрена проводится по определенным правилам.

Для начала нужно разрыхлить участок на огороде и подготовить грядки с промежутками в 40 сантиметров. Далее делаются бороздки глубиной до 2 сантиметров. Семена в траншеях раскладываются с промежутками. Семена присыпают почвой и тщательно увлажняют.

Осенью посадка проводится по аналогичной схеме, но только поливать грядки после закладки семян уже не нужно. Участок утепляется перегноем или же слоем сухой листвы.

Если вас интересует, сколько растет хрен из семян, то помните, что хороший урожай можно получить лишь на 3-й год.

Чем подкормить хрен

Часто многие огородники считают, что хрен удобрять не нужно. Однако это ошибка – стандартные мероприятия для ухода за растением проводить все же следует.

У хрена крупные листья, они испаряют большое количество воды, а корни плохо всасывают влагу. Как часто нужно поливать хрен – весь сезон. Иначе листья растения пожухнут, а корни станут грубыми. Впрочем, с поливами тоже нужно действовать осторожно, иначе при слишком влажной почве корень может загнить.

Корни должны получать кислород, поэтому нужно делать прополку и рыхление грунта.

При плодородной почве землю можно не удобрять, в ином случае каждый месяц следует делать комплексные подкормки по схеме: 20 грамм мочевины, 40 грамм суперфосфата и 15 грамм хлористого калия на 1 квадратный метр. Подкармливать растение следует на стадии укоренения, раскрытия первых листьев и до самого конца сезона.

Если хрен выращивается в небольших объемах, можно проводить очистку корня.

Когда ботва хрена достигает показателя в 15 сантиметров в высоту, обычно это бывает в начале июля, от корня советуют отгрести землю. Получается корень 20-25 сантиметров, с которого нужно удалить все боковые корешки и ответвления. Нижнюю корневую почку убирать не советуют. После этого корневище засыпается землей, которая хорошо утрамбовывается и поливается.

В июле хрен нужно осторожно подкопать, чтобы убрать от основного корня боковые ответвления.

При такой обработке корень вырастает крупным и ровным. Нужно также удалить с вашего растения излишние розетки, оставить следует не больше двух.

огород хрен интересные новости
Реклама

Главное за день

Война будет продолжаться, пока есть Путин - Фейгин

Война будет продолжаться, пока есть Путин - Фейгин

05:30 Украина
"Враг равняет город с землей": Маляр рассказала о сложной ситуации в Бахмуте

"Враг равняет город с землей": Маляр рассказала о сложной ситуации в Бахмуте

23:41 Украина
Когда в Украину прилетит тепло: синоптики назвали дату

Когда в Украину прилетит тепло: синоптики назвали дату

21:27 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

05:30

Война будет продолжаться, пока есть Путин - Фейгин

05:00

Как вырастить крупный хрен: простой способ, о котором знают не все огородники

03:30

Как коптить сало в домашних условиях: хитрая уловка, о которой мало кто догадывается

02:32

"Это просто позор": Волочкова заявилась пьяной в больницуВидео

02:05

Мисс Украина-Вселенная засветила лишнего в священной реке ИорданВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:35

Как пожарить лук до хрустящей и золотистой корочки: невероятный трюк от опытных хозяекВидео

17 апреля, понедельник
23:41

"Враг равняет город с землей": Маляр рассказала о сложной ситуации в БахмутеВидео

22:54

Почему нельзя трогать ветки яблони 19 апреля: приметы и очень строгие запретыВидео

22:34

"Кто он – мы знаем": Буданов рассказал, что будет с оккупантом, который обезглавил воина ВСУВидео

Реклама
21:51

Пиво в СССР не было идеалом: чем на самом деле поили советских граждан

21:27

Когда в Украину прилетит тепло: синоптики назвали датуВидео

21:16

"Может быть 2,5 тысячи ракет": Свитан удивил прогнозом о новых российских атакахВидео

20:46

Настя Каменских призналась, почему Потап исчез из ее социальной жизниВидео

20:35

Армейцы хотят закончить войну, они устранят Путина первыми - Марк Фейгин

20:25

"Все идет по графику": Буданов рассказал о контрнаступлении ВСУ и освобождении КрымаВидео

20:10

"Мне понравились роды, можно повторить": снайперша Евгения Эмеральд заговорила о третьем ребенкеВидео

20:05

Гены пальцем не раздавишь: Кристина Соловий показала редкое фото красавицы-мамы

20:03

"Ожидаем основательных решений": Зеленский о новом "Рамштайне"Видео

19:55

"Цифровой концлагерь": Фейгин рассказал, как РФ создает бесконечный военный резервВидео

19:20

"Современная Маргарет Тэтчер": Соседов упал в ноги пропагандистке Симоньян

Реклама
19:20

Путинская Россия превращается в православное подобие Афганистанамнение

18:59

Как сварить вкусный бульон из курицы: 9 ингредиентов для разнообразия

18:44

"Война пришла в дома россиян": в ГУР заявили, что в РФ не осталось безопасных местВидео

18:14

"Мы пришли их спасти": Пригожин цинично оправдался за убийства детей и женщин в УкраинеВидео

17:52

Зачем 18 апреля открывали все окна в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

17:35

"РФ нападет на другую страну": Дуда выступил против быстрого окончания войны в УкраинеВидео

17:33

Зачем в Китае массово истребляли воробьев и при чем здесь СССР

17:23

Как определить характер по подбородку: главные признаки злости и доброты

16:45

Киркоров пообещал Галкину пойти на передовую, но в колготках

16:39

Мужчина оригинально отпраздновал развод после 23-х лет семейной жизни

16:31

Олег Винник объявлся в Сети спустя год после "исчезновения"

16:30

Favbet Foundation передал защитникам Угледара внедорожник Mazda

16:05

"Ей пять-шесть лет, а я выстрелил": вагнеровец рассказал, как убивал детей в Соледаре и БахмутеВидео

16:01

"Биологический мусор этого мира": Ермак жестко отреагировали на признание вагнеровцевВидео

15:46

"Все закручивается в петлю": Фейгин оценил сценарий заговора против Путина

15:43

В РФ не сбегал: бывший муж и продюсер Ани Лорак раскрыл свое настоящее местоположениеВидео

15:36

"Коварные планы россиян": Зеленский собрал важную СтавкуВидео

15:25

"Надо завязывать": раздувающемуся Баскову врач сообщил плохие новостиВидео

15:05

Какие православные праздники в мае месяце: календарь

15:01

Вкус будет непревзойденным: удивитесь, в какую воду нужно класть макароныВидео

Реклама
15:00

Войска РФ в страхе ждут контрнаступления Украины и краха своей армии – ВСУ

14:40

Алла Пугачева едко подколола российскую власть и снялась у "позорного столба"

14:37

Она просто хочет зарабатывать деньги: бойфренд Лорак решил защитить свою сожительницу, но опростоволосилсяВидео

14:35

"Будьте осторожны на этой неделе": астролог предупредила об эскалации в войнеВидео

14:31

Украина де-факто стала членом НАТО, осталось принять политическое решение – РезниковВидео

14:21

В Бахмуте убивали детей и женщин по приказу "повара Путина" – командиры из ЧВК Вагнера

14:10

"Кудряшка Сью" Элисон Портер вышла замуж за друга детства

13:48

Хитрая головоломка, разгадать которую непросто: как найти курицу с особенной лапой

13:35

Гороскоп на май 2023: Козерогам – легкость, Рыбам – возвращение бывших

13:22

Подловили в магазине: стал известен пол второго ребенка РианныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять