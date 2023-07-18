Как выгнать всех мышей из дома: три гуманных работающих способа

Главред расскажет, как избавиться от мышей за один раз так, что они больше не придут.

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Как выгнать всех мышей из дома / коллаж: Главред, фото: скриншот

Мыши в доме - настоящие вредители. Они надоедают звуками, могут повредить имущество и в целом - не вдохновляют своим присутствием. Однако мы знаем, как избавиться от мышей за один раз и поделимся этими секретами. Их главное преимущество в том, что они гуманные.

Как выгнать всех мышей из дома - простой способ

Для того, чтобы наиболее просто и приятно избавиться от мышей - понадобится всего лишь настойка перечной мяты, эфирное масло мяты и ватные диски.

Ватные диски в достаточно большом количестве необходимо смочить в смеси этих двух ингредиентов и разложить по дому там, где вы замечали присутствие мышей. Запах мяты эти существа не смогут вынести и уйдут.

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Как избавиться от мышей с помощью соли

Способ с помощью соли немного похож на тот, что мы описали выше. Однако вместо ватных дисков необходимо использовать маленькие емкости с солью и в них налить смесь масла с настойкой. Соль сохранит аромат дольше, чем ватные диски и отпугнет мышей.

Как избавиться от мышей гуманным способом - кот в помощь

Существует огромное количество способов избавиться от мышей, которые не отличаются особенной гуманностью. Однако такие способы подходят не всем. Одним из гуманных способов является кошачья шерсть. Необходимо всего лишь собрать шерсть своего кота и сложить ее в консервную банку, а затем поджечь и немного подождать, после чего потушить. Баночку с шерстью, которая сгорела не до конца необходимо поставить туда, где вы видели мышь. Для маленьких существ запах кошачьей шерсти - плохой знак, они от него уходят.

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