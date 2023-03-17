УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как выглядеть стильно в 40 лет: 6 умных модных трюков, чтобы стать интересной и выразить себя

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

17 марта 2023, 23:40
Гардероб женщины 40 лет не может состоять из спонтанных вещей, которые вы купили случайно на распродаже. Лучшая одежда - та, которая вам нравится.
Стильная одежда для женщин 40 лет
Стильная одежда для женщин 40 лет должна сидеть правильно / Instagram

В жизни каждой женщины бывают моменты, когда кажется, что нечего надеть. Шкафы переполнены одеждой, а ощущение неудовлетворенности никуда не девается. Но чтобы выглядеть стильно каждый день, вовсе не обязательно постоянно открывать кошелек.

Важно научиться разбираться в деталях. Особенно это актуально для женщин после 40 лет, когда простые модные ошибки могут легко добавить лишних лет или сделать образ тоскливым.

Все мы должны научиться естественным образом находить то, что делает нас лучше и позволяет чувствовать себе уверенной. Безусловно, классическая одежда является основой практического гардероба, благодаря чему утром гораздо легче и быстрее собираться. Но для того, чтобы поднять свой стиль на новый уровень, нужно немного постараться.

видео дня

Мы сегодня расскажем вам о том, как одеваться после 40, чтобы не выглядеть скучно – наши советы помогут вам всегда выглядеть стильно и уберегут от распространенных ошибок, которые портят жизнь и настроение.

Итак, как выглядеть стильно в 40 лет – 6 умных модных трюков, чтобы стать интересной и выразить себя:

1. Приведите в порядок гардероб. Проще говоря, оптимизируйте его. Несколько красивых вещей – это в сто раз лучше, чем переполненный шкаф, в котором много одежды, не вызывающей у вас вдохновения. Оставьте базовое: классическое черное платье, пару идеально сидящих джинсов, стильный блейзер, несколько простых футболок и рубашек нейтральных цветов. Запомните: хороший черный пиджак спасет любой ваш образ и будет уместным в любой ситуации.

2. Вся одежда должна сидеть идеально. Стильная одежда для женщин 40 лет должна сидеть правильно. Если какие-то вещи вам велики, то не стесняйтесь отнести их к портному, чтобы он "подогнал" их под вас. Все, в чем вы чувствуете себя неуютно, должно исчезнуть из вашей жизни. И только тогда, когда ваш базовый гардероб будет идеально подходить вам, можете играть с деталями и формировать удачные ансамбли. Вы удивитесь, насколько важно иметь идеальные брюки, в которых вы выглядите на миллион!

Гардероб женщины 40 лет
Одежда после 40 лет должна сидеть идеально / Instagram

3. Найдите баланс. Если хотите знать, как всегда выглядеть красиво и стильно, то постарайтесь найти баланс в своем стиле. Это означает, что вы должны одеваться в соответствии с вашей фигурой. Избегайте вещей, которые для вас неуместны. Кроме того, научитесь сочетать между собой вещи: если юбка короткая, то нужен верх с длинным рукавом. Наоборот, к длинной юбке идеально подходит топ с бретельками. А вот белую футболку можно сочетать с любой одеждой, но самые эффектные "дуэты" получаются с черными вещами.

4. Найдите свой стиль. Женщина после 40 лет должна, наконец, найти то, что ей нравится носить. Конечно, это дело не одного дня. Но важным шагом может стать создание своего рода доски настроения: не пожалейте время на то, чтобы спокойно поиграть с одеждой и найти то, что вам подходит лучше всего.

5. Откажитесь от спонтанных покупок. Гардероб женщины 40 лет не может состоять из спонтанных вещей, которые вы купили случайно на распродаже. Бывают, конечно, исключения, но чаще всего такая одежда потом сиротливо висит в шкафу. Ваша цель - иметь одежду, которая вам 100% нравится, для этого нужно делать эффективные покупки. Станьте целеустремленной: составьте список того, что вам нужно, прежде чем отправиться в магазин, а если в примерочной возникает хоть какое-то сомнение – откажитесь от покупки.

6. Колдуйте с цветом. Как выглядеть стильно и красиво в 40 лет? Все просто - выйдите за рамки черно-белой гаммы, которая, конечно же, смотрится идеально Не бойтесь впустить в свою жизнь несколько новых ярких красок - можно начать с одного предмета одежды или даже цветного аксессуара, например, сумки. Так постепенно вы поймете, как яркая деталь может вмиг "спасти" образ и позволит вам выглядеть стильно!

Гардероб женщины 40 лет
Гардероб женщины 40 лет должен включать яркие краски / Instagram

Вам может быть интересно:

модные платья женщина 40 лет интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:40

Как выглядеть стильно в 40 лет: 6 умных модных трюков, чтобы стать интересной и выразить себя

23:32

В Украине гремят взрывы: оккупанты устроили ночную атакуВидео

23:23

Медведев сравнил с туалетной бумагой международный ордер на арест ПутинаВидео

22:46

"У меня солидная сумма": Лолита разозлила россиян и назвала сумму, сколько ей платят пенсии в РФВидео

22:42

В суде Гааги объяснили, почему ордер на арест Путина выдан за похищение детейВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:30

"Ордер на арест – сигнал элитам РФ сливать своего лидера": Путина могут "сдать" – политологВидео

22:18

"Аж подпрыгнули": в Бердянске произошла мощная "бавовна"Видео

22:00

Си Цзиньпин попал на растяжку: ордер для Путина стал ударом по мировым амбициям Китаямнение

21:45

"Россиян рвет на куски": Жданов назвал сроки наступления ВСУВидео

Реклама
21:21

После ордера Путин стал "лакомым кусочком" для собственного окружения - КочетковВидео

20:55

Зеленский ошеломляюще отреагировал на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

20:28

"Хранитель ценностей": Путина начали готовить к президентским выборам в РФВидео

20:24

"Ищу адвоката для защиты в Гааге": в сети высмеяли Путина из-за ордера на его арестВидео

20:13

50-летняя первая леди Южной Кореи выглядит как девочка: удивительные фото

20:05

Ежедневно до 1500 оккупантов: стали известны новые цифры потерь РФ в УкраинеВидео

19:59

У Путина остался единственный способ избежать Гааги – умеретьмнение

19:40

Разговаривала и буду разговаривать на русском: участница популярного реалити угодила в скандал

19:27

Началась истерика: в Кремле отреагировали на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

18:46

Знаменитый экс-футболист украинской сборной сбежал на Кипр и заявил, как ужасно жить в УкраинеВидео

18:23

На Киевщине 7-летний мальчик ходил с салфеткой в теле, которую там забыла врач во время операции

Реклама
18:07

"Юридически ничтожный": в РФ в панике отреагировали на ордер на арест ПутинаВидео

17:44

Как очистить электрочайник от накипи за считанные минуты: опытные хозяйки поделились секретомВидео

17:42

"Оккупанты в боевой готовности": РФ начала активно готовиться к обороне в Крыму – ГУРВидео

17:28

Международный уголовный суд выдал разрешение на арест Путина: реакция Украины и все подробностиВидео

17:25

Данилов рассказал, как будут выдворять представителей Московского патриархата из ЛаврыВидео

17:06

Украину накроет жара: синоптики назвали самые теплые дни в мартеВидео

17:05

Война в Украине и ее последствия для России: чат с журналистом Александром Сотником

17:00

Зачем класть чайные пакетики в унитаз: уберет сразу 3 самые распространенные проблемы

16:54

Латвия запретила въезд двум певцам-путинистам и телеведущей КудрявцевойВидео

16:33

"С Путиным нужно заканчивать скорее": Данилов обвинил диктатора в планах устроить глобальный голодВидео

16:13

"Полноценной победы не будет": депутат Госдумы заявил на росТБ о неспособности РФ победить УкраинуВидео

16:10

Прямо перед свадьбой: зачем невестам в Индонезии спиливают зубыВидео

16:01

За 2 недели исцелился от раны в груди: в РФ выдали фейк о якобы подстреленном на Брянщине мальчикеВидео

15:58

Обсуждали контрнаступление ВСУ: Зеленский срочно собрал Ставку из-за сложностей на фронтеВидео

15:39

"Путин может не дожить до трибунала": Вятрович о том, как закончит ПутинВидео

15:30

Китайский гороскоп на апрель 2023: Тиграм – долгожданное примерение, Дракону – абсолютное счастьеВидео

15:15

Для чего пьют сырые яйца: удивительные свойства популярного продуктаВидео

15:00

"Считают Украину второстепенным вопросом": есть риск потери поддержки украинцев со стороны США – КусаВидео

14:37

Один неверный шаг – и вещь станет тряпкой: как правильно стирать термобелье в машинке

14:31

Киев продлевает работу транспорта и магазинов: что известно о сокращении комендантского часа

Реклама
14:31

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисментыВидео

14:13

"Четыре города окажутся под ударом": астролог назвал сроки новой ракетной атаки РФВидео

14:00

Тест по картинке: быстрый способ узнать о своих настоящих предпочтениях

13:52

"До" и "после": Мишина гордо продемонстрировала свою подтянутую фигуруВидео

13:47

Контрнаступление ВСУ начнется между Пасхой и 9-м мая - СвитанВидео

13:46

"Доставит Украине беды": в Кремле приступ бешенства из-за передачи ВСУ МиГ-29

13:30

"Сделаем тебя королевой": Лобода рассказала, как ее уговаривали вернуться в РоссиюВидео

13:19

Из-за инцидента с MQ-9 Reaper США могут дать Украине дальнебойные ракеты - КусаВидео

13:07

Визит Си Цзиньпина в РФ: в Китае заговорили о "мире" и "переговорах"

13:06

Правда или миф: нужно ли есть суп каждый деньВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять