Гардероб женщины 40 лет не может состоять из спонтанных вещей, которые вы купили случайно на распродаже. Лучшая одежда - та, которая вам нравится.

Стильная одежда для женщин 40 лет должна сидеть правильно / Instagram

В жизни каждой женщины бывают моменты, когда кажется, что нечего надеть. Шкафы переполнены одеждой, а ощущение неудовлетворенности никуда не девается. Но чтобы выглядеть стильно каждый день, вовсе не обязательно постоянно открывать кошелек.

Важно научиться разбираться в деталях. Особенно это актуально для женщин после 40 лет, когда простые модные ошибки могут легко добавить лишних лет или сделать образ тоскливым.

Все мы должны научиться естественным образом находить то, что делает нас лучше и позволяет чувствовать себе уверенной. Безусловно, классическая одежда является основой практического гардероба, благодаря чему утром гораздо легче и быстрее собираться. Но для того, чтобы поднять свой стиль на новый уровень, нужно немного постараться.

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Мы сегодня расскажем вам о том, как одеваться после 40, чтобы не выглядеть скучно – наши советы помогут вам всегда выглядеть стильно и уберегут от распространенных ошибок, которые портят жизнь и настроение.

Итак, как выглядеть стильно в 40 лет – 6 умных модных трюков, чтобы стать интересной и выразить себя:

1. Приведите в порядок гардероб. Проще говоря, оптимизируйте его. Несколько красивых вещей – это в сто раз лучше, чем переполненный шкаф, в котором много одежды, не вызывающей у вас вдохновения. Оставьте базовое: классическое черное платье, пару идеально сидящих джинсов, стильный блейзер, несколько простых футболок и рубашек нейтральных цветов. Запомните: хороший черный пиджак спасет любой ваш образ и будет уместным в любой ситуации.

2. Вся одежда должна сидеть идеально. Стильная одежда для женщин 40 лет должна сидеть правильно. Если какие-то вещи вам велики, то не стесняйтесь отнести их к портному, чтобы он "подогнал" их под вас. Все, в чем вы чувствуете себя неуютно, должно исчезнуть из вашей жизни. И только тогда, когда ваш базовый гардероб будет идеально подходить вам, можете играть с деталями и формировать удачные ансамбли. Вы удивитесь, насколько важно иметь идеальные брюки, в которых вы выглядите на миллион!

Одежда после 40 лет должна сидеть идеально / Instagram

3. Найдите баланс. Если хотите знать, как всегда выглядеть красиво и стильно, то постарайтесь найти баланс в своем стиле. Это означает, что вы должны одеваться в соответствии с вашей фигурой. Избегайте вещей, которые для вас неуместны. Кроме того, научитесь сочетать между собой вещи: если юбка короткая, то нужен верх с длинным рукавом. Наоборот, к длинной юбке идеально подходит топ с бретельками. А вот белую футболку можно сочетать с любой одеждой, но самые эффектные "дуэты" получаются с черными вещами.

4. Найдите свой стиль. Женщина после 40 лет должна, наконец, найти то, что ей нравится носить. Конечно, это дело не одного дня. Но важным шагом может стать создание своего рода доски настроения: не пожалейте время на то, чтобы спокойно поиграть с одеждой и найти то, что вам подходит лучше всего.

5. Откажитесь от спонтанных покупок. Гардероб женщины 40 лет не может состоять из спонтанных вещей, которые вы купили случайно на распродаже. Бывают, конечно, исключения, но чаще всего такая одежда потом сиротливо висит в шкафу. Ваша цель - иметь одежду, которая вам 100% нравится, для этого нужно делать эффективные покупки. Станьте целеустремленной: составьте список того, что вам нужно, прежде чем отправиться в магазин, а если в примерочной возникает хоть какое-то сомнение – откажитесь от покупки.

6. Колдуйте с цветом. Как выглядеть стильно и красиво в 40 лет? Все просто - выйдите за рамки черно-белой гаммы, которая, конечно же, смотрится идеально Не бойтесь впустить в свою жизнь несколько новых ярких красок - можно начать с одного предмета одежды или даже цветного аксессуара, например, сумки. Так постепенно вы поймете, как яркая деталь может вмиг "спасти" образ и позволит вам выглядеть стильно!

Гардероб женщины 40 лет должен включать яркие краски / Instagram

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