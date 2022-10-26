Чтобы выглядеть моложе после 50 лет, нужно полюбить минимализм / Instagram

Одежда, которую вы носите, может легко заставить вас выглядеть намного старше, чем вы есть на само деле. И даже если вы пытаетесь идти в ногу с модой, от ошибок не застрахован никто. Дело в том, что некоторые модные тенденции могут легко добавить вам лишних лет или создать впечатление, что вы явно перестарались. Особенно это имеет значение, когда вы переступили 50-летний рубеж.

Но хорошая новость состоит в том, что модные тенденции не имеют особого значения, если ваша цель — остановить время, и вы все время думаете о том, как в 50 лет выглядеть молодо и как одеваться, чтобы выглядеть моложе. Ее величество мода не стоит на месте, поэтому нужно ориентироваться на вещи, которые освежают образ и делают его легким.

Думаете, для этого нужны особые знания и усилия? Ничего подобного! Скорее всего, в вашем шкафу все еще есть вещи, которые подойдут, особенно в сочетании с чем-то современным. Это просто баланс между тем, что вы любите носить и общими модными тенденциями.

В то же время не слишком серьезно воспринимайте наши рекомендации. Если вы счастливы в том, что носите, и вы довольны тем, как выглядите, то все остальное уже не имеет никакого значения. Но если вы хотите знать, как выглядеть моложе своих лет, то будем рады поделиться с вами подсказками, которые помогут вам в этом.

Итак, как выглядеть моложе в 50 лет - 14 простых способов, которые творят настоящие чудеса и не подведут.

1. Откройте для себя новые цвета. Поклоннице черного может быть трудно выбрать другой цвет, особенно, если он яркий, но это идеальный способ выглядеть моложе. Начните с аксессуаров необычных оттенков.

2. Научитесь носить пояса. Красивые широкие и узкие пояса вокруг талии подчеркивают фигуру. Попробуйте сочетать ремень со своей одеждой и самые удачные вариации возьмите на вооружение.

3. Откажитесь от неопрятной обуви. Сапоги или туфли, в которых вы чувствуете себя неловко, работают против вас и заставляют вас казаться старшими и тяжелыми внизу. В то же время аккуратные ботильоны подарят вам крылья.

Аккуратная обувь омолаживате образ / Instagram

4. Обновите бюстгальтер. Не храните старое нижнее белье, которое уже вам не подходит, пускай оно даже будет самым дорогим. В 50 лет вы просто обязаны подарить себе то, что идеально подходит вам и в чем вам комфортно.

5. Подгоните одежду под себя. Любимые пиджаки, юбки и платья выглядят намного лучше, если они не висят на вас. А если в них вам тесно, то избавьтесь от них, ведь будете каждый раз расстраиваться, когда не влезете в джинсы или брюки, с которыми не хотели прощаться.

6. Выбирайте прямые джинсы. В последние годы мода на джинсы переживала своего рода революцию, и в тренде классические варианты с прямыми штанинами. Модные джинсы позволят вам сбросить 10 лет точно.

7. Меньше длинных юбок. Длинные юбки могут сделать образ мрачным, а это никак не способствует омоложению. Конечно, носить слишком короткие юбки тоже не выход, но длина на уровне колен или немного выше работает в вашу пользу.

8. Стильные ботинки. Обувь для женщин после 50 лет не должна быть банальной и скучной. Не нужно ориентироваться на то, в чем ходит молодежь, но красивые и удобные туфли или сапожки подчеркнут вашу индивидуальность.

9. Полюбите минимализм. Слишком много украшений могут выдать ваш возраст. Вместо массивного кольца с большим камнем наденьте два-три простых золотых или серебряных колечка. Простые и тонкие украшения омолаживают образ, а объемные ожерелья старят.

10. Правильно совмещайте верх и низ. Комбинация двух или трех предметов может иметь огромное значение. Сочетайте верх с обувью, или низ с аксессуаром – такой фокус может визуально сделать вас стройнее.

11. Добавьте современные детали. Мы не призываем прощаться со своей старой одеждой. Но ее можно обновить, придав более современный вид, и этот трюк позволит вам выглядеть гораздо моложе.

мода после 50 лет / Instagram

12. Избегайте всего очень модного. Мода слишком непостоянная, и то, что в тренде сегодня - завтра потеряет свою актуальность. Кроме того, модная одежда может легко добавить лишних лет.

13. Берегите свой собственный стиль. Если вы жизни не представляете без ожерельев, то не спешите от них отказываться, ведь это изюминка вашего образа. Добавьте несколько молодежных деталей, и будете на высоте.

14. Улыбайтесь. Это самое главное правило омоложения, ведь улыбка обладает невероятным омолаживающим эффектом - она визуально делает женщину здоровой, счастливой и привлекательной.

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