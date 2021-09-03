Как выглядеть моложе после 50 лет: эти простые советы замедлят старение

Нет ничего хуже после 50 лет, чем сухая кожа / Instagram

Кто из нас в восторге от мыслей о старении? Конечно, не стоит впадать в панику и нервничать по поводу того, что молодость безвозвратно уходит. В идеале нужно просто принять тот факт, что наша внешность – хотим мы того или нет – меняется. Но чрезмерное количество морщин, обвисшая кожа – это пакости, которых нужно стараться всячески избегать, ведь они легко добавляют нам лишние годы.

Если же вы вовремя предпримите некоторые шаги, то время для вас замедлится и вам иногда будет казаться, что часы начали идти в обратную сторону. Мы сегодня расскажем вам о том, как выглядеть моложе после 50 лет.

Используйте крем для глаз

Одним из самых первых признаков старения женщины являются тонкие морщинки вокруг глаз. Дело в том, что кожа под глазами очень тонкая, и любой стресс и недосыпание сразу видны на ней. Поэтому прекратите использовать один крем на все случаи жизни. Чем раньше вы начнете использовать крем для глаз, тем лучше будете выглядеть после 50 лет.

Увлажняйте кожу

Нет ничего хуже после 50 лет, чем сухая кожа. Она может выглядеть очень тусклой, и со стороны будет казаться, будто вас посыпали пылью или мукой. Для того чтобы не допустить подобного, начните использовать увлажняющие крема – не только для лица, но и для рук и тела. Если ищете бюджетный вариант, то ориентируйтесь на кокосовое масло. Оно не только отлично удерживает влагу и предотвращает появление морщин, но и завораживает приятным запахом!

Чаще улыбайтесь

В Сети можно найти множество исследований, которые доказывают, что счастливые люди кажутся моложе. В частности, если оценить фотографии, то улыбающиеся женщины кажутся со стороны моложе минимум на 2 года. Разве это не отличная мотивация, чтобы чаще улыбаться?

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Следите за спиной

Если хотите вмиг помолодеть лет на 5, то просто встаньте прямо, отведите плечи назад и напрягите мышцы. Этот простой фокус визуально поможет вам выглядеть более здоровыми и уверенными в себе. Кроме того, со стороны будет казаться, что вам не так уж и много лет. Да и спина за это скажет вам спасибо, ведь это защита от боли.

После 50 лет осанка имеет значение / Instagram

Одевайтесь по возрасту

Иногда после 50 лет у женщин происходит какое-то прозрение, и они начинают одеваться, как молоденькие девушки. Но это неудачная идея. Дело в том, что одежда, рассчитанная для молодежи, лишь подчеркивает ваш преклонный возраст.

Читайте также8 фраз, которые не должна говорить женщина после 50 летВ результате таких манипуляций ваша голова кажется инородной на теле в молодежной одежде. И наоборот, классическая одежда с некоторыми игривыми и яркими мелочами позволяет добиться противоположного эффекта.

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Много спите

Если ваши подруги скажут вам, что вид у вас усталый, то они будут иметь в виду то, что вы банально постарели. Поэтому дела подождут, а сон должен быть полноценным. Оптимальным вариантом является сон от семи до восьми часов – именно столько времени нужно вашему организму, чтобы набраться сил и выглядеть моложе и привлекательнее.

Приведите в порядок брови

Одним из признаков старения женщины являются светлые брови. Да, натуральность в тренде, но если у вас от природы серые или слишком светлые брови, которых почти не видно, то знайте, что ваши черты лица размыты и несбалансированные.

Не забывайте после 50 лет о бровях / Instagram

Читайте такжеВ моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектомКроме того, важно следить за состоянием своих бровей. Если вы давно не корректировали форму бровей, то помните: все лишние волоски, которые выросли вокруг бровей, делают образ неряшливым, а вам добавляют лишних лет.