Все те, кто хочет знать, как выглядеть дорого, должны усвоить одно простое правило: вам нужна одежда, которая сидит правильно. Но не только!

После 40 лет нужно носить одежду, которая идеально сидит / Instagram

В жизни каждой женщины после 40 лет наступает момент, когда она задумывается над те, как выглядеть элегантно и женственно. Путь к этому не спрятан в кошельке – вам точно не нужно покупать дорогие вещи, чтобы выглядеть роскошно – намного важнее детали.

Сегодня мы расскажем вам о том, как выглядеть дорого и стильно, не выбрасывая на покупки целое состояние – наши простые подсказки помогут вам научиться выделять главное и помогут избежать распространенных ошибок, которые часто совершают женщины от 40 лет.

В частности, на пути к элегантному образу вы обнаружите, что лучше несколько удачных элементов гардероба, чем переполненный шкаф, в котором полно одежды, которая работает против вас. Кроме того, вы поймете, что если хотите выглядеть стильно, то крайне важно, чтобы одежда сидела правильно.

видео дня

Итак, как выглядеть элегантно и дорого после 40 лет – 7 умных трюков на каждый день без лишних трат:

1. Натуральные брови. Чтобы выглядеть по-настоящему элегантно, в первую очередь, необходимо щадяще подходить к макияжу. Брови заслуживают особого внимания, ведь они обрамляют лицо. Лучшее, что вы можете сделать – это сделать брови, которые будут максимально похожи на ваши "родные".

Натуральные брови помогут выглядеть элегантно / Instagram

2. Губы. Научитесь красиво и правильно красить губы, если хотите выглядеть на все 100%. При этом важно не заполнять губы карандашом слишком сильно за пределами ваших природных линий. Выход за линии как правило заканчивается размытыми губами, которые визуально сыграют против вас.

3. Швы. "Убийцей" роскошного образа часто являются неаккуратные швы и свисающие нитки. Когда вы выбираете одежду, всегда смотрите на то, как она пошита. На первый взгляд, мелочь, но спустя какое-то время вы заметите, что юбка или брюки потеряли форму, а вы в них выглядите никак не дорого.

4. Бюстгальтер. Совершенно не важно, какой у вас размер, но у каждой женщины может быть плохое белье. И если нижнее белье сидит ужасно, то даже самая дорогая одежда, которую вы наденете сверху, будет выглядеть дешево. Это важно учесть и при выборе трусиков – не слушайте тех, кто скажет вам, что чем они меньше, тем лучше.

Нижнее белье имеет значение, если хотите выглядеть дорого / Instagram

5. Идеальный размер. Все те, кто хочет знать, как выглядеть стильно в 40 лет, должны усвоить еще одно простое правило: вам нужна одежда, которая сидит правильно. Не бойтесь отнести свои платья и пиджаки к портнихе, чтобы она подправила их, если вам нужно.

6. Пояс. Этот хитрый трюк поможет оживить образ и сделать его элегантным – нужно просто добавить пояс. Благодаря поясу вы выглядите красивее. Кроме того, пояс придаст больше баланса бесформенным нарядам, а это как раз то, что вам нужно.

7. Черный пиджак. Это чудесное решение для тех, кто хочет произвести впечатление и выглядеть дорого. Носите черный пиджак с брюками в тон, чтобы создать элегантный деловой образ, или с джинсами, чтобы создать стильный повседневный образ.

В черном пиджаке женщина после 40 лет выглядит дорого / Instagram

Вам может быть интересно: