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Как выглядеть дорого без особых затрат: 7 хитрых трюков, которые делают образ шикарным

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 апреля 2023, 23:18
Не важно, сколько вещей в вашем гардеробе. Главное - научиться с умом подходить к созданию образа. И тогда вы всегда будете выглядеть дорого и шикарно!
женские костюмы
Простые модные трюки могут вмиг сделать образ дорогим / коллаж instagram/likeme_store, instagram/laleli_store

Ошибаются те, кто думает, что для эффектного и изысканного образа нужны баснословные суммы. На самом деле, если хотите знать, как всегда шикарно выглядеть, то все, что вам понадобится, - это немного подсказок и творческий подход.

Дело в том, что мода – это вовсе не погоня за количеством вещей. Если полки ваших шкафов переполнены, а постоянно возникает чувство, будто вам нечего одеть, тогда с вашим гардеробом точно что-то не так. Более того, вопрос также не в том, чтобы зацикливаться на одежде и обуви, которые вы себе не можете позволить.

Если вы подойдете с умом к подбору вещей в своем гардеробе, то сможете легко поднять свой личный стиль на новый уровень. Ведь мода – это умение подчеркнуть свои сильные стороны и открыть свою личность!

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Сегодня мы расскажем вам о том, как в дешевой одежде выглядеть дорого – эти простые модные хитрости помогут вам всегда удачно выделиться и чувствовать себя уверенно!

Итак, как выглядеть дорого без особых затрат – 7 хитрых трюков, благодаря которым ваш наряд будет казаться шикарным:

1. Ищите дешевые ткани класса люкс. Не важно, где вы покупаете одежду – в магазине или в секонд-хэнде. Главное, иметь "нюх" на элитные материалы. Например, ориентируйтесь на шелк, хлопок, твид, замша или лен, и всегда будете на высоте.

2. Детали имеют значение. Что значит выглядеть дорого? Это инвестировать в дорогие мелочи, которые станут своего рода якорями в вашем образе. В частности, вы можете подарить себе пару действительно стильных солнцезащитных очков, оригинальную куртку, плащ или красивые брюки, которые можно сочетать с чем угодно.

3. Туфли с острым носом. Для того, чтобы выглядеть роскошно, вам не нужны 20 пар обуви на любой вкус. Но пара туфель с острым носом вмиг заставят вас выглядеть на миллион. При этом они уместны как в повседневной жизни, так и для выхода на вечеринку.

туфли
Туфли с острым носом выглядят дорого / instagram/obuvukraine1

4. Акцент на монохром. Как только вы начинаете подбирать верх под низ, то сразу же ваш наряд выглядит цельным, а вы в нем – изысканной. При этом не спешите выбирать яркие краски – начните сочетать спокойные оттенки, и вы увидите, что этот "фокус" всегда работает в вашу пользу!

5. Минимум аксессуаров. "Дорогая" женщина никогда не носит много украшений. Отныне вашим девизом должно стать простое правило - "меньше, да лучше". Пускай у вас будет несколько изысканных украшений из золота, чем много ярких "побрякушек", которые быстро утомляют и не вдохновляют.

6. Заправляйте блузку. Это очень сильный трюк, который не стоит ни копейки, но способен на настоящие чудеса. Все, что вам нужно – это всегда заправлять блузку или рубашку. Это позволит вам выглядеть утонченно и не волноваться, что ваша рубашка помялась, если перед этим вы сидели.

рубашка женская
Чтобы выглядеть дорого, нужно заправлять рубашку / instagram/amani_molo

7. Смешивайте текстуры. Начните создавать контрасты – это один из сигналов того, что вы "можете себе позволить" разные типы материалов и тканей. Кроме того, благодаря смешиванию разных тканей вы будете выглядеть легко, непринужденно и шикарно!

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