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Как вычислить продолжительность жизни - быстрый тест

20 октября 2021, 02:22
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Чтобы узнать, долго ли вы будете жить, нужно всего лишь постоять на одной ноге, при этом сохраняя равновесие.

женщина, йога, равновесие
Способность держать равновесие может указать на продолжительность жизнь / Фото ua.depositphotos.com

Ученые из университета Киото нашли простой способ определить риск инсульта и сокращения продолжительности жизни. Для этого нужно проверить способность балансировать на одной ноге.

В результате проведенного исследования выяснилось, что невозможность стоять на одной ноге в течение 20 секунд или больше связана с ранними изменениями сосудов в мозге, что указывает на риск инсульта в будущем, пишет Medium.

По словам ученых, у людей, которым трудно было выдержать равновесие в течение указанного времени, была болезнь мелких сосудов головного мозга, мелкие кровотечения или обе патологии.

Тест на продолжительность жизни

  1. Найдите место рядом с чем-нибудь устойчивым, чтобы схватиться за него в случае потери равновесия.
  2. Измерьте время, стоя на каждой ноге. Используйте для измерения времени точные часы.
  3. Закройте глаза и снова постойте на каждой ноге. Запишите полученные результаты.

Стоя на одной ноге с открытыми глазами, нужно стараться удерживать равновесие. При этом важно не опускать вторую ногу и не шататься в течение одной минуты.

Читайте такжеЛюди доживут до тысячи лет: ученые удивили неожиданным прогнозом рекорда долголетияИсследователи изучили способность стоять на одной ноге с закрытыми глазами у 5 тысяч человек в возрасте 53 лет. У тех мужчин и женщин, которые не могли удержать позицию более двух секунд, риск умереть в возрасте до 66 лет был в три раза выше, чем у тех, кто мог удержать ее в течение 10 и более секунд. А у тех, кто вовсе не смог пройти тест, был выше риск смерти в следующие 13 лет.

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Ученые рекомендуют тренировать равновесие, которое люди теряют с возрастом, регулярно выполняя упражнения. Таким образом, они смогут снизить риск падения и травм. К слову, по данным Всемирной организации здравоохранения, падения являются второй по частоте причиной смертей от несчастных случаев во всем мире.

Как сообщал Главред, недавно американские и китайские ученые нашли способ увеличить продолжительность жизнь червей нематодов в 5 раз дольше обычного, регулируя их гены.

Эксперты предполагают, что воздействие на некоторые из этих сохранившихся генов с помощью лекарств может помочь увеличить продолжительность жизни человека. Но поскольку черви живут всего несколько недель, проводить подобный эксперимент на людях безрассудно.

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