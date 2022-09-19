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Как выбрать вкусную тыкву: 3 момента, на которые нужно обратить внимание

19 сентября 2022, 03:50

При выборе тыквы необходимо обращать внимание на её сорт, кожуру и размер.

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Как правильно выбрать тыкву / 1zoom.ru

Тыква - это необычайно полезный продукт. Он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, помогает при бессонице и неврозах. Тыква отлично сочетается с различными продуктами во время готовки и может стать как десертом, так и основным блюдом.

Однако не каждая тыква имеет приятный и насыщенный вкус. Существуют разные сорта и выбирать этот продукт для употребления необходимо правильно. Главред разобрался и собрал информацию о том, на что именно нужно обращать внимание при выборе тыквы.

Какой сорт вкуснее

Самой вкусной тыквой можно считать сезонную оранжевую с дольками. Она на столько сладкая, что подойдет даже для десерта в качестве начинки.

Каша или тыквенный суп вкуснее всего будут из Баттерната. Эта тыква по своей форме похожа на большую грушу. Найти её можно независимо от времени года. Она легко режется и долго хранится.

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Как правильно выбрать тыкву / 1zoom.ru

Как выбрать вкусную тыкву по кожуре

Всегда обращайте внимание на то, чтобы на кожуре не было явных повреждений и глубоких порезов. Небольшие царапины могут быть нормой, так как они могут появиться в процессе роста тыквы на полях.

У этого плода должна быть плотная кожура. При нажатии на неё пальцем не должно появляться вмятин. Также на спелость тыквы укажет звук во время постукивания по ней. Он должен быть глухим, но отчетливым.

Тыкву какого размера лучше выбрать

Лучше отдать предпочтение тыкву поменьше - до 5 кг. В такой тыкве будет мало волокон и она будет более сладкая.

Также нужно обращать внимание на размер плодоножки. Чем она будет длиннее, тем лучше. Тыкву без "хвостика" лучше не брать, так как она может очень быстро испортиться.

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Тыква
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