Как выбрать спелый ананас: 4 совета для покупки самого вкусного и сочного фрукта

Кожура бурого или даже бордового цвета может указывать на гнилой ананас / ua.depositphotos.com

Ананас считается одним из самых популярных фруктов. Он богат различными витаминами и микроэлементами. Сочный фрукт зачастую добавляют в салаты, десерты, делают сок. В ананасе содержится фермент бромелайн, который помогает смягчить мясо. Поэтому фрукт добавляют и в маринады. Важно знать, как выбрать ананас спелый и купить действительно свежий и неиспорченный фрукт. Обращайте внимание на внешний вид фрукта, упругость кожуры и листья султана.

Как выбрать ананас в магазине

Смотрите на вид ананаса

Хорошо известно, что у спелого ананаса овальная форма, сухая плодоножка и густой побег (султан), длина которого составляет около 10-12 сантиметров. Глазки у ананаса должны быть желто-коричневого цвета с немного подсохшими кончиками. Между ними должны наблюдаться темно-зеленые, либо же немного коричневого цвета бороздки.

Если кожура ананаса зеленая, значит, плод незрелый. Кожура бурого или бордового цвета позволяет понять, что ананас испортился.

Видите фрукт, у которого коричневые пятна и белесые бороздки – перед вами, похоже, гнилой ананас. Такой внешний вид фрукта свидетельствует о признаках гнили и плесени.

Надавите и постучите по ананасу

Когда вы увидели аппетитный плод, его нужно взять в руки. Кожура спелого ананаса обычно твердая и упругая. Не забывайте, что глазки ананаса при надавливании должны проминаться и вмиг обретать прежнюю форму. Если остается вмятина – это знак, что фрукт уже начал портиться. А вот если ананас тверже, чем кокос, он еще не созрел.

Вес ананаса – от 1 до 2 килограмм. Слишком малый вес фрукта указывает на то, что ананас начал сохнуть и терять свою массу. Лучше его не покупайте.

Обнаружив увесистый ананас следует по нему постучать. Помните, как выбирали арбуз по глухому звуку? Так и здесь – если при постукивании глухо, плод спелый и сочный. Звонкий ананас, скорее всего, еще не созрел.

Осмотрите и покрутите султан

Нередко в магазинах продаются уже общипанные ананасы. Продавцы могут говорить, что спелость можно определить только по внутреннему листку побега. Но это совсем не так. К слову, у гнилого плода внутренний листок также отделяется достаточно легко.

Лучше посмотрите на вид султана. Зрелый ананас отличается темно-зеленым побегом, кончики слегка подсохшие. А вот ярко-зеленый султан указывает на незрелость плода. Мякоть фрукта будет жесткая, невкусная и совсем сухая. Листья, которые побурели, указывают на то, что ананас, похоже, испортился.

Теперь попробуйте взять султан у основания и немного повернуть. Получается – тогда вам попался спелый фрукт. Не выходит – ананас слишком рано срезали. Нужно действовать осторожно: побег спелого ананаса очень просто оторвать руками.

Понюхайте ананас

Фрукт следует держать на расстоянии вытянутой руки. Если чувствуете сладковатый аромат, с ананасом все отлично. Зеленый, еще не созревший фрукт, не имеет запаха. Испорченный и вовсе будет отдавать гнилью.