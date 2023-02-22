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Как выглядит настоящее сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес

22 февраля 2023, 03:20
Главные правила для гурманов - какая часть сала самая мягкая.
Сало
Как выглядит генеральское сало / УНИАН

Сало можно найти практически в каждом холодильнике на любой кухне. Этот продукт стабильно популярен и любим.

Несмотря на то, что сало может казаться самым простым продуктом, есть множество вариантов на рынке. Здесь важно не ошибиться и выбирая, как определить качество сала, правильно выбрать кусочек деликатеса.

Сало для гурманов

Важно помнить о том, что издавна самым вкусным кусочком сала считается спинное сало. Также соответствует высшему качеству сало с боковой части туши.

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Эти части отличаются нежным и мягким вкусом. При этом сало со спины и боковины имеет тонкую шкурку.

Как определить жесткое сало

Не стоит забывать о том, что более жестким считается сало, полученное из щековины. Также не считается салом высшего качества куски шеи и головы.

Не забывайте, что кусочки сала из этих мест являются особо жёсткими. Также они отличаются более толстой шкурой.

Где у свиньи находится генеральское сало

Нередко на рынках можно встретить сало особого качества. Продавцы любят называть его "генеральским салом". Соответственно, цена на такое сало также отличается в сторону повышения.

Отметим, что определить такое сало несложно. Так называемое генеральское сало имеет характерную отличительную особенность. Оно представляет собой свиной жир, который перемежается белым слоем подкожного покрова животного, а также розовой мясной прослойкой. Именно такой вид сала и стал причиной такого названия – ведь оно напоминает, как раз, генеральские лампасы.

Можно ли есть сало с прожилками мяса

На всякое сало найдется свой любитель. И здесь не исключение сало с тонкими прожилками мяса. Сало с брюшной части отличается тонкой нежной шкуркой.

В чем опасность сала с прожилками:

  • в мясной прожилке могут прятаться вредные бактерии и паразиты;
  • в засаленном сале вредные бактерии не выживают;
  • "чистое" солёное сало можно, не опасаясь, употреблять в пищу;
  • сало с мясной прослойкой лучше подвергнуть термической обработке.

Как проверить сало с помощью спички

Есть много народных способов, как узнать качество сала. Но есть один прием, который отличается простотой и доступностью.

При покупке сала просто проткните его тыльной стороной обыкновенной спички. Это поможет определить качество сала. Ведь если спичка войдет внутрь сала легко (под небольшим нажимом), это свидетельствует о его хорошем качестве. Однако, если сало протыкается спичкой с трудом, это может свидетельствовать о плохом качестве продукта и от его покупки лучше отказаться.

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