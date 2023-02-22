Как выглядит настоящее сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес

Сало можно найти практически в каждом холодильнике на любой кухне. Этот продукт стабильно популярен и любим.
Несмотря на то, что сало может казаться самым простым продуктом, есть множество вариантов на рынке. Здесь важно не ошибиться и выбирая, как определить качество сала, правильно выбрать кусочек деликатеса.
Сало для гурманов
Важно помнить о том, что издавна самым вкусным кусочком сала считается спинное сало. Также соответствует высшему качеству сало с боковой части туши.
Эти части отличаются нежным и мягким вкусом. При этом сало со спины и боковины имеет тонкую шкурку.
Как определить жесткое сало
Не стоит забывать о том, что более жестким считается сало, полученное из щековины. Также не считается салом высшего качества куски шеи и головы.
Не забывайте, что кусочки сала из этих мест являются особо жёсткими. Также они отличаются более толстой шкурой.
Где у свиньи находится генеральское сало
Нередко на рынках можно встретить сало особого качества. Продавцы любят называть его "генеральским салом". Соответственно, цена на такое сало также отличается в сторону повышения.
Отметим, что определить такое сало несложно. Так называемое генеральское сало имеет характерную отличительную особенность. Оно представляет собой свиной жир, который перемежается белым слоем подкожного покрова животного, а также розовой мясной прослойкой. Именно такой вид сала и стал причиной такого названия – ведь оно напоминает, как раз, генеральские лампасы.
Можно ли есть сало с прожилками мяса
На всякое сало найдется свой любитель. И здесь не исключение сало с тонкими прожилками мяса. Сало с брюшной части отличается тонкой нежной шкуркой.
В чем опасность сала с прожилками:
- в мясной прожилке могут прятаться вредные бактерии и паразиты;
- в засаленном сале вредные бактерии не выживают;
- "чистое" солёное сало можно, не опасаясь, употреблять в пищу;
- сало с мясной прослойкой лучше подвергнуть термической обработке.
Как проверить сало с помощью спички
Есть много народных способов, как узнать качество сала. Но есть один прием, который отличается простотой и доступностью.
При покупке сала просто проткните его тыльной стороной обыкновенной спички. Это поможет определить качество сала. Ведь если спичка войдет внутрь сала легко (под небольшим нажимом), это свидетельствует о его хорошем качестве. Однако, если сало протыкается спичкой с трудом, это может свидетельствовать о плохом качестве продукта и от его покупки лучше отказаться.
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