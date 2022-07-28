Как выбрать правильные макароны: польза и вред изделий из пшеницы

Вред и польза макарон / ua.depositphotos.com

Многим нравятся макароны – они просты и быстры в приготовлении и могут стать отличным гарниром для мяса, салатов. А если добавить к ним кетчуп или соус – получится неимоверно вкусный завтрак или обед. Главред разбирался, насколько вредными являются макароны, сколько их можно кушать и от каких видов невозможно набрать лишние килограммы

В чем польза макаронных изделий

Макаронные изделия содержат в себе большое количество витаминов и минералов – это магний, железо, калий, фосфор, марганец, кальций, а также такие важные для здоровья человека витамины В1, В2,В9, Е и РР. Этот продут богат и клетчаткой, которая помогает выводить из организма человека вредные токсины и соли тяжелых металлов.

Неимоверно полезны макароны, изготовленные из гречневой крупы и сои. По словам известных диетологов, для укрепления иммунитета необходимо включать в свой рацион продукты из отрубной муки, в которых очень много полезных витаминов и микроэлементов, а вот калорий, наоборот, очень мало.

В чем вред макарон

В первую очередь, это неимоверно калорийный продукт, от которого запросто можно быстро набрать килограммы лишнего веса, поэтому употреблять его нужно предельно осторожно и в меру. Макарошки категорически запрещено есть людям, которые имеют проблемы с лишним весом, мало двигаются и страдают сахарным диабетом. Также неприемлемы эти изделия из пшеницы для тех, у кого в анамнезе имеется непереносимость глютена.

Макароны в диетическом питании и при похудении

Тем, кто придерживается диеты и мечтает поскорее похудеть, диетологи рекомендуют выбирать макароны не более 2-3 сантиметров. Употреблять их в качестве сытного гарнира советуют не чаще двух раз в неделю, а также обязательно совмещать с белковой пищей.

Вес порции нив коем случае не должен превышать более 200 граммов, а калорийность – не более 250 Ккал.

Для похудения отлично подойдут макаронные изделия из твердых сортов пшеницы – их изготавливают из специального сорта дурум, который содержит много белков и имеет низкий гликемический индекс.

Макароны - польза и вред / ua.depositphotos.com

Как варить макароны, чтобы они не слипались

В кипящую воду бросьте макароны, посолите, хорошенько перемешайте, дождитесь, пока они закипят и уменьшите огонь. Накрывать кастрюлю крышкой не нужно, чтобы не выкипела вода. После закипания макароны маленького размера варят до 6 минут, а большие – до 10 минут. Готовые макароны нужно откинуть на дуршлаг и дать хорошенько стечь воде.

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