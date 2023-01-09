Как выбрать повербанк для зарядки гаджетов: важные нюансы, на которые стоит обратить внимание

Главред рассказывает, на что нужно обратить внимание во время покупки хорошего повербанка.

Как выбрать повербанк для зарядки гаджетов / pixabay.com

В условиях регулярного отключения света многие украинцы начали искать качественные повербанки. Кому-то внешний аккумулятор нужен для того, чтобы только поддерживать заряд своего смартфона. А кому-то одной зарядкой смартфона не обойтись, ведь нужно зарядить еще и наушники, смарт-часы, планшет и ноутбук. Главред рассказывает, на что нужно обратить внимание во время покупки хорошего повербанка.

Мощность внешнего аккумулятора

Во время покупки повербанка особое внимание следует обращать именно на мощность внешнего аккумулятора, ведь от нее зависит то, сколько раз вы сможете зарядить свои гаджеты прежде чем резервы повербанка будут исчерпаны. Мощность внешнего аккумулятора измеряется в миллиамперах в час (мА*ч).

Довольно часто перед многими людьми встает вопрос, какой повербанк лучше - на 10 000 мА*ч или на 20 000 мА*ч. Здесь все зависит от того, что именно вы хотите заряжать повербанком. Если вы собираетесь заряжать свой смартфон, то хватит внешнего аккумулятора на 10 000 мА*ч. Если в дополнение к смартфону вы хотите зарядить еще несколько телефонов, а также планшет, то стоит брать повербанк на 20 000 мА*ч.

Заряжать ноутбук с помощью повербанка также можно. Однако здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, выходная мощность повербанка должна быть достаточно большой, чтобы удовлетворить потребности ноутбука. Фактически, она должна быть не меньшей, чем мощность зарядного устройства ноутбука. Чаще всего, это около 100 Вт. Во-вторых, и ноутбук, и повербанк должны поддерживать протокол PowerDelivery. Поэтому перед покупкой техники этот момент нужно обязательно уточнять у специалистов.

Заметьте, что чем больше мощность повербанка, тем больше его объем. Повербанк мощностью 10 000 мА*ч легко помещается в карман, однако внешний акамулятор мощностью 20 000 мА*ч весит около полукилограмма, поэтому в карман, вероятнее всего, уже не поместится.

Виды разъемов USB

Во время покупки повербанка также нужно обратить внимание на входы для зарядки. Поэтому нужно выбирать модель с тем же разъемом, что и у девайса, который вы будете заряжать. Так вам не придется таскать за собой лишние проводы, а хватит лишь одного.

В большинстве современных моделей используется порт USB-C, но в более старых могут еще встречаться Micro USB. Если же у вас iPhone, то нужно покупать повербанк с разъемом Lightning.

Быстрая зарядка

Существует очень много внешних аккумуляторов, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. Однако здесь нужно понимать, что и смартфон, и повербанк должны поддерживать одинаковый стандарт быстрой зарядки. Это может быть PowerDelivery, Qualcomm Quick Charge, Huawei SuperCharge и т. д. Также нужен соответствующий кабель. В противном случае, быстрая зарядка не сработает и устройство будет получать обычную зарядку.

Фонарик или светильник

Среди многообразия повербанков можно встретить те, которые имеют светодиодный фонарик. Кроме того, есть и такие повербанки, которые имеют светильник. Это очень полезная фишка этого девайса, которая пригодится, когда выключили свет.

Советы по обслуживанию повербанка

Прежде всего, желательно не разряжать аккумулятор ниже 20%. Поэтому, если есть такая возможность, заряжайте батарею раньше, чем она успеет разрядиться. Кроме того, повербанку нельзя перегреваться. Поэтому нельзя его накрывать, а также оставлять в машине в жаркий летний день. И наконец, если вы не пользуетесь повербанком на протяжении долгого времени, то нужно заряжать его раз в 2-3 месяца.

Вас может заинтересовать: