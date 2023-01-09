glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как выбрать повербанк для зарядки гаджетов: важные нюансы, на которые стоит обратить внимание

9 января 2023, 04:00
Главред рассказывает, на что нужно обратить внимание во время покупки хорошего повербанка.
повербанк
Как выбрать повербанк для зарядки гаджетов / pixabay.com

В условиях регулярного отключения света многие украинцы начали искать качественные повербанки. Кому-то внешний аккумулятор нужен для того, чтобы только поддерживать заряд своего смартфона. А кому-то одной зарядкой смартфона не обойтись, ведь нужно зарядить еще и наушники, смарт-часы, планшет и ноутбук. Главред рассказывает, на что нужно обратить внимание во время покупки хорошего повербанка.

Мощность внешнего аккумулятора

Во время покупки повербанка особое внимание следует обращать именно на мощность внешнего аккумулятора, ведь от нее зависит то, сколько раз вы сможете зарядить свои гаджеты прежде чем резервы повербанка будут исчерпаны. Мощность внешнего аккумулятора измеряется в миллиамперах в час (мА*ч).

Довольно часто перед многими людьми встает вопрос, какой повербанк лучше - на 10 000 мА*ч или на 20 000 мА*ч. Здесь все зависит от того, что именно вы хотите заряжать повербанком. Если вы собираетесь заряжать свой смартфон, то хватит внешнего аккумулятора на 10 000 мА*ч. Если в дополнение к смартфону вы хотите зарядить еще несколько телефонов, а также планшет, то стоит брать повербанк на 20 000 мА*ч.

Заряжать ноутбук с помощью повербанка также можно. Однако здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, выходная мощность повербанка должна быть достаточно большой, чтобы удовлетворить потребности ноутбука. Фактически, она должна быть не меньшей, чем мощность зарядного устройства ноутбука. Чаще всего, это около 100 Вт. Во-вторых, и ноутбук, и повербанк должны поддерживать протокол PowerDelivery. Поэтому перед покупкой техники этот момент нужно обязательно уточнять у специалистов.

Заметьте, что чем больше мощность повербанка, тем больше его объем. Повербанк мощностью 10 000 мА*ч легко помещается в карман, однако внешний акамулятор мощностью 20 000 мА*ч весит около полукилограмма, поэтому в карман, вероятнее всего, уже не поместится.

Виды разъемов USB

Во время покупки повербанка также нужно обратить внимание на входы для зарядки. Поэтому нужно выбирать модель с тем же разъемом, что и у девайса, который вы будете заряжать. Так вам не придется таскать за собой лишние проводы, а хватит лишь одного.

В большинстве современных моделей используется порт USB-C, но в более старых могут еще встречаться Micro USB. Если же у вас iPhone, то нужно покупать повербанк с разъемом Lightning.

Быстрая зарядка

Существует очень много внешних аккумуляторов, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. Однако здесь нужно понимать, что и смартфон, и повербанк должны поддерживать одинаковый стандарт быстрой зарядки. Это может быть PowerDelivery, Qualcomm Quick Charge, Huawei SuperCharge и т. д. Также нужен соответствующий кабель. В противном случае, быстрая зарядка не сработает и устройство будет получать обычную зарядку.

Фонарик или светильник

Среди многообразия повербанков можно встретить те, которые имеют светодиодный фонарик. Кроме того, есть и такие повербанки, которые имеют светильник. Это очень полезная фишка этого девайса, которая пригодится, когда выключили свет.

Советы по обслуживанию повербанка

Прежде всего, желательно не разряжать аккумулятор ниже 20%. Поэтому, если есть такая возможность, заряжайте батарею раньше, чем она успеет разрядиться. Кроме того, повербанку нельзя перегреваться. Поэтому нельзя его накрывать, а также оставлять в машине в жаркий летний день. И наконец, если вы не пользуетесь повербанком на протяжении долгого времени, то нужно заряжать его раз в 2-3 месяца.
Вас может заинтересовать:

интересные новости повербанк
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:00

Как выбрать повербанк для зарядки гаджетов: важные нюансы, на которые стоит обратить внимание

03:20

Самые вкусные пампушки с зеленью: фирменный рецепт, который получается у всех ​Видео

03:03

"Мужика надо": Волочкова полностью разделась, прикрывшись куском тканиВидео

02:30

Максимальные морозы до – 24°: украинцам назвали сроки арктической аномалииВидео

02:03

В стиле Мортиши Аддамс: "мама" Дженны Ортега в полупрозрачном комбинезоне засветила пышное декольте

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:34

Стельки с фольгой - как носить, чтобы ноги были в тепле

00:51

Почему 9 января нельзя никому трогать ножи и ходить босиком по полу: приметы и важные запреты дняВидео

00:15

"Надо достроить элементы государства": в ОП рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срокВидео

08 января, воскресенье
23:46

"Богиня-русалка": Алина Гросу в тесном бикини похвасталась загаром на пышных изгибах

Реклама
23:30

"Это будет чудесное время": Подоляк анонсировал "интересные" процессы в РФ в ближайшие 4 месяцаВидео

23:07

В Украину ворвется потепление: синоптики рассказали, сколько продержатся сильнейшие морозыВидео

22:44

Энергетика зашкаливает: названы самые успешные женские именаВидео

22:02

Что происходит в Бахмуте и Соледаре: Зеленский рассказал о ситуации в горячих точкахВидео

22:00

"Покойся с миром, братик": Потап рассказал о смерти украинского режиссера

21:45

"Мир снова увидел, как Россия врет": Зеленский разнес рождественское "перемирие" ПутинаВидео

21:45

Не от хорошей жизни: зачем в СССР двери обшивали дермантином

21:41

"Животик очевиден": Лободу поздравляют с беременностью

21:30

Бойцы ВСУ ловко отработали по вражеским целям: уничтожено сразу три дорогущих российских вертолетаВидео

21:02

В Запорожской области россияне расстреляли своих военныхВидео

20:25

Хвастался штурмом "Азовстали": ВСУ "откобзонили" оккупанта, добровольно ушедшего убивать украинцевВидео

Реклама
19:51

"Больше площади Британии": Россия превратила Украину в крупнейшее в мире минное поле - ШмыгальВидео

19:39

"Никого не пускают": появились подробности состояния Михалкова в реанимации

19:20

Почему Россия не сможет удержать юг и Крыммнение

19:01

Актер из сериала Очень странные дела совершил каминг-аут: "Я больше похож на Уилла, чем думал"Видео

18:54

У российских военных есть сообщники: в Укрэнерго назвали виновных в атаках на энергосистему УкраиныВидео

18:47

Украину ждет самая холодная неделя: синоптик назвал даты "рекордных" морозовВидео

18:28

"Забрасывание врага трупами": РФ может объявить массовую мобилизацию - ЭйдманВидео

18:07

"Очень драматичный год": астролог назвала 3 самых невыносимых месяца для Украины в 2023 годуВидео

18:05

"Киска за оранжевой вуалью": Кристину Асмус заклевали за голый зад и сравнили с Волочковой

17:47

Жданов откровенно рассказал, насколько вероятен сценарий повторной попытки России взять КиевВидео

17:24

"Уничтожили все HIMARS": в ВСУ ответили на дикий фейк РФ о "возмездии за Макеевку"Видео

17:21

Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дняВидео

16:52

Стоит копейки, а результат на миллион: зачем люди вливают 2 стакана уксуса в унитаз

16:49

Принц Гарри признался в убийстве: "Пристыженным я себя не чувствую"

16:41

Жданов рассказал, как ВСУ могут загнать россиян в огневой мешок и освободить КрымВидео

16:36

В ближнем бою перебили десятки россиян: под Бахмутом пограничники захватили опорник РФВидео

16:13

"Путин ничего не отдаст добровольно": эксперт назвал исход войны в УкраинеВидео

16:09

Оккупанты готовят новое наступление, но не из Беларуси: в ГУР назвали сроки и направление

15:54

Передача немецких танков Leopard ВСУ: в Бундестаге раскрыли вероятный планВидео

15:53

74-летняя Мэй Маск показала всему миру свое лицо без макияжа: "Я не посмела!"

Реклама
15:33

"Царь крыс скроется в бункере": в РФ планируют смерть Путина - экстрасенсВидео

15:31

"Будут в зоне огневого поражения": Жданов рассказал о боях ВСУ с оккупантами на территории РоссииВидео

14:59

От них невозможно оторваться: рецепт вкуснейших драников с безумной начинкойВидео

14:29

Угроза новых бомбардировок: в ГУР назвали вероятную дату ракетного удара РФВидео

13:56

Украинская звезда сериала Викинги Кэтрин Винник похвасталась пышным бюстом нараспашку

13:49

Вероятность – 70%: в 2023 году Украина одержит победу в войне - социологВидео

13:43

ВСУ пойдут вперед: в разведке назвали направление контрнаступленияВидео

13:42

"Сначала будут массовые беспорядки": Эйдман рассказал о ближайшем будущем России

13:00

Гороскоп на завтра 9 января 2023: Овнам – ворох работы, Девам – яркие эмоции, а Рыбам – команда

12:55

Штурм и ближний бой: десантники ВСУ выбили оккупантов с позиций под БахмутомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять