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Как выбрать идеальный кофе для кофемашины или кофеварки и не попасть впросак

1 августа 2022, 11:54

Покупая кофе, необходимо учитывать много нюансов.

Кофе
Кофе / pixabay.com

Любители кофе знают, что самым вкусным напиток получается после приготовления в кофемашине, но не так просто найти хороший кофе в зернах.

Главред разбирался как выбрать лучший сорт кофе и почему это так важно.

Выбираем кофе для кофемашины: с чего начать

Кофе должен быть свежеобжаренным, иначе все остальные параметры теряют смысл. Это означает, что дата обжарки на упаковке должна быть не более чем 2-месячной давности, а в идеале – в пределах 30 дней.

  • 2-3 недели: у напитка будет оптимальный вкус со всеми оттенками
  • до 1 месяца: всё еще замечательные характеристики
  • до 2 месяцев: достаточно неплохо
  • до 4-5 месяцев: приемлемо
  • до года: пить можно, но каких-то особых нот вкуса вы не обнаружите
  • более года: субстанция, которая лишь по виду напоминает кофе

Какой сорт кофе идеален для кофемашины?

В приоритете будет, конечно, арабика, но допустимо использовать купаж, где робуста добавлена для усиления крепости или образования густой пенки, так называемой "крема".

Читайте такжеНевероятно вкусный кофе: как правильно сварить напиток в турке по-восточномуНекоторые эксперты всё-таки склоняются к совету приобретать для кофеварки купаж с преобладанием арабики – 70/30 или 90/10. Тогда вкус, аромат ярко выражены, а насыщенность на вполне пристойном уровне.

Каким должен быть тип обжарки?

Для кофеварок и кофемашин подходит любой тип обжарки. Но всё зависит от того, чего вы хотите получить больше – горечи или кислинки.

  1. Самый нейтральный, или универсальный, вариант – средняя, например венская.
  2. Светлая обжарка (американская, скандинавская) дает больше кислоты.
  3. Темная (французская, итальянская, испанская) – усиливает горечь.

Каким должен быть помол?

Здесь разница уже более принципиальна. Она не только влияет на вкус, но и порой может повлиять на исправность аппарата. Но универсального решения нет, нужно смотреть на инструкцию производителя.

Как правило, средний и мелкий помол будет оптимальным вариантом для эспрессо-машин. А если говорить о кофеварках, то как минимум в одном случае лучше подойдет крупный. И еще один принцип: чем темнее обжарка, тем крупнее должен быть помол. В противном случае напиток будет очень горьким.

Сколько хранится кофе?

Кофе может храниться долго и после завершения всех сроков хранения люди могут заваривать кофе без риска отравления, но со временем кофе постепенно теряет вкус и аромат.

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