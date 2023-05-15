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Как выбрать идеальные джинсы без примерки: 3 лайфхака, которые взорвали TikTok

Анна Подгорная
15 мая 2023, 12:46 обновлено 15 мая, 12:46
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Нехитрые манипуляции помогут понять, что джинсы подходят по размеру, без мучительных походов в примерочные.
Как подобрать джинсы по размеру без примерки
Как подобрать джинсы по размеру без примерки / pexels.com

Джинсы по размеру без примерки? Это не фантастика. Примерочные могут превратиться в настоящий ад, когда времени на шопинг в обрез, а пройти мимо скидок или просто приглянувшейся модели невозможно. К тому же многие испытывают дискомфорт от необходимости раздеваться в публичном месте, пусть и за шторкой.

Социальные сети и TikTok буквально взорвали ролики о том, как определить, подойдут ли джинсы, если у вас нет с собой "сантиметра", а на примерочную нет желания или времени.

Первый способ позволяет определить, подойдут ли вам джинсы с высокой посадкой. Блогер под ником nicolefay_ решила испробовать на себе популярный лайфхак. Чтобы определить идеальную посадку джинсов в талии необходимо застегнуть ширинку и пуговку, и закинуть штаны за спину так, чтобы линия талии касалась шеи. Соедините два края между собой: если они сошлись без проблем, зазоров и дискомфорта в шее - джинсы идеально лягут на талию без примерки, если края не достают - брюки будут тесноваты, если они внахлест - эта модель вам, вероятней всего, будет велика.

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Как подобрать джинсы по размеру без примерки
Как подобрать джинсы по размеру без примерки / tiktok.com/@nicolefay_

Второй способ предлагает блогер Билли Ньюлэнд. Чтобы понять, что джинсы подходят по размеру, нужно застегнуть брюки, как и в первом совете. Затем заведите руку за пояс так, чтобы локоть упирался в одну сторону, и распрямите предплечье. Если между вашими пальцами и противоположной стороной еще много пространства, то джинсы будут вам велики, если наоборот, и ваша рука не помещается, то малы. Если кисть проходит очень близко от противоположного края пояса, то такая вещь вам будет, вероятно, впору.

Как подобрать джинсы по размеру без примерки
Как подобрать джинсы по размеру без примерки / tiktok.com/@billiexnewland

Третий способ определить, подойдут ли вам джинсы без примерки, также очень прост. Застегните брюки и приложите их к себе сбоку так, чтобы одна часть закрывала половину живота, а вторая - доходила до половины поясницы. Если эту манипуляцию вам удалось провернуть без усилия, то джинсы хорошо сядут на талии.

Как подобрать джинсы по размеру без примерки
Как подобрать джинсы по размеру без примерки / pexels.com

Однако посадка на талии - это еще не все. При выборе джинсов необходимо учитывать индивидуальные особенности вашей фигуры: есть ли у вас животик, ширину бедер и пр. Прежде чем отправляться на охоту за идеальной парой джинсов, испробуйте все три лайфхака на тех, которые вы уже носите, чтобы подобрать тот, который подойдет именно вашим параметрам.

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