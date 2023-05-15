Как выбрать идеальные джинсы без примерки: 3 лайфхака, которые взорвали TikTok

Нехитрые манипуляции помогут понять, что джинсы подходят по размеру, без мучительных походов в примерочные.

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Как подобрать джинсы по размеру без примерки / pexels.com

Джинсы по размеру без примерки? Это не фантастика. Примерочные могут превратиться в настоящий ад, когда времени на шопинг в обрез, а пройти мимо скидок или просто приглянувшейся модели невозможно. К тому же многие испытывают дискомфорт от необходимости раздеваться в публичном месте, пусть и за шторкой.

Социальные сети и TikTok буквально взорвали ролики о том, как определить, подойдут ли джинсы, если у вас нет с собой "сантиметра", а на примерочную нет желания или времени.

Первый способ позволяет определить, подойдут ли вам джинсы с высокой посадкой. Блогер под ником nicolefay_ решила испробовать на себе популярный лайфхак. Чтобы определить идеальную посадку джинсов в талии необходимо застегнуть ширинку и пуговку, и закинуть штаны за спину так, чтобы линия талии касалась шеи. Соедините два края между собой: если они сошлись без проблем, зазоров и дискомфорта в шее - джинсы идеально лягут на талию без примерки, если края не достают - брюки будут тесноваты, если они внахлест - эта модель вам, вероятней всего, будет велика.

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Как подобрать джинсы по размеру без примерки / tiktok.com/@nicolefay_

Второй способ предлагает блогер Билли Ньюлэнд. Чтобы понять, что джинсы подходят по размеру, нужно застегнуть брюки, как и в первом совете. Затем заведите руку за пояс так, чтобы локоть упирался в одну сторону, и распрямите предплечье. Если между вашими пальцами и противоположной стороной еще много пространства, то джинсы будут вам велики, если наоборот, и ваша рука не помещается, то малы. Если кисть проходит очень близко от противоположного края пояса, то такая вещь вам будет, вероятно, впору.

Как подобрать джинсы по размеру без примерки / tiktok.com/@billiexnewland

Третий способ определить, подойдут ли вам джинсы без примерки, также очень прост. Застегните брюки и приложите их к себе сбоку так, чтобы одна часть закрывала половину живота, а вторая - доходила до половины поясницы. Если эту манипуляцию вам удалось провернуть без усилия, то джинсы хорошо сядут на талии.

Как подобрать джинсы по размеру без примерки / pexels.com

Однако посадка на талии - это еще не все. При выборе джинсов необходимо учитывать индивидуальные особенности вашей фигуры: есть ли у вас животик, ширину бедер и пр. Прежде чем отправляться на охоту за идеальной парой джинсов, испробуйте все три лайфхака на тех, которые вы уже носите, чтобы подобрать тот, который подойдет именно вашим параметрам.

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