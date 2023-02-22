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Как выбрать хороший чай: простые советы и 6 сортов, которые вас покорят

22 февраля 2023, 05:45
Если не вы знаете, как выбрать китайский чай, попробуйте пуэр или улун – их потрясающий вкус поможет вам поскорее определиться со своими предпочтениями.
Пуэр, улун
Когда размышляете, какой чай лучше покупать, не забудьте осмотреть листья и обратите внимание на аромат / ua.depositphotos.com

Чай издавна стал одним из самых популярных напитков в культурах многих народов. Многие из нас предпочитают чашку чая на обед или ужин, а некоторые даже любят проводить время в чайных со своими друзьями. Выбирая чай перед покупкой, мы часто обращаем внимание на цену и бренд. Так и определяем, какой чай самый качественный. Впрочем, это не лучший способ выбрать чай. Настоящие гурманы знают особенные секреты выбора изысканного и ароматного чая.

Как определить, хороший чай или нет

Если вы по-настоящему заинтересованы в том, как выбрать хороший листовой чай, отправляйтесь в специальные магазины, где его можно купить на развес. В таком случае вам удастся выбрать чай, исходя из советов и рекомендаций.

Посмотрите на внешний вид листа

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Обратите внимание, как выглядит чайный лист. От него должен исходить яркий и тонкий, но не слишком резкий аромат (признак ароматизаторов). Цвет листа сбалансированный – не очень тусклый, но и не слишком яркий. Однако такие критерии не работают с хэй ча, пуэров и других типов чаев, для которых важно намеренное состаривание.

Смотрите на упаковку

Прочитайте на упаковке состав чая. Никаких ароматизаторов и красителей – чай должен быть натуральным.

Цельность листа

Проследите, чтобы в чае не было пыли и обломок веточек вместо листьев. Это признак некачественного чая.

Листы должны быть однородными

Желательно, чтобы листики были одинакового размера, а также формы и цвета. Неоднородность уже признак сомнения.

Не ищите хороший чай в пакетиках

К настоящему чаю такая продукция имеет слабое отношение. Для пакетированного чая обычно используется вторичное и некачественное сырье.

Вкус чая

Далеко не всегда внешние признаки приведут к покупке вкусного чая. Именно попробовав чай можно будет точно решить, нужно ли его покупать. Поэтому во время дегустации советуем обратить внимание на ряд моментов.

Вкус чая должен быть чистым и натуральным, без всяких примесей и каких-то отталкивающих привкусов.

Мощный аромат

Когда чай настоящий, у него естественный и сильный аромат. Он остается даже после того, как вы уже выпили всю чашку.

Много оттенков вкуса

У хорошего чая разнообразная вкусовая палитра. Вы ощутите цветочные, медовые, молочные и другие оттенки. Все зависит от сорта. Послевкусие должно быть ярким и длительным. Хороший чай тонизирует и расслабляет.

Неоднократное заваривание без потери вкуса

Качественный чай можно заваривать несколько раз, а вкус остается прежний. Особенно когда речь идет о зеленом чае – вкус напитка раскрывается только со второго заваривания.

Какие сорта чая лучше

Когда рядом нет специальных магазинов, вопрос того, как выбрать чай, не станет большой проблемой.

Для того чтобы купить хороший чай в супермаркете, обращайтесь к консультантам и внимательной читайте упаковку, чтобы сделать правильную и полезную покупку.

Мы же посоветуем шесть сортов чая, которые при желании можно попробовать.

Пуэр

Один из самых популярных напитков. Необычный сорт получается после особой сушки и прокатки чайных листочков, которые проходят микробную ферментацию и особый процесс окисления. Пуэр – традиционный напиток Китая, который очень любят в этой стране.

Пуэр делится на сорта в зависимости от того, где его вырастили и каким образом были приготовлены листья чая. Пуэр обладает особенным мягким вкусом, понижает холестерин в крови и считается одним из самых дорогих сортов.

Чтобы вам было проще ориентироваться, как правильно выбрать китайский чай, посоветуем обратить внимание на Чай пуэр Гнездо, Шу 100 г, чай пуэр То Ча Золотой медальон, Шу 6 г и чай пуэр Дворцовый, Шу кат.

Мате

Чай еще часто называют иерба мате, он считается напитком культуры Южной Америки. Крупные и длинноватые чайные листья иерба кладут в емкость для заварки и заливают водой, температура которой близка к кипятку.

Мате настаивается, остывает, после чего его пьют через соломинку, чтобы не мешали чайные листья. Напиток содержит много витаминов В,С и антиоксидантов, что положительно влияет на омоложение организма. Кроме того, в мате много кофеина.

Советуем попробовать Йерба Мате PAJARITO, Йерба Мате TARAGUI и Йерба Мате Reserva Del Che.

Улун

Название чая произошло от старинного китайского слова woulong – чай черный дракон. Сушка, прокатка и обжиг листов чая напоминает производство черного чая. Однако улун не подвергается ферментации, поэтому он похож на не ферментированный зеленый или ферминтированный черный чай. Что интересно, ферментация различных типов Улуна может быть в диапазоне от 8 до 70%. Но тут лучшие сорта чая только начинаются.

Рекомендуем попробовать Чай молочный улун (Най Сян) Китай № 2, Чай улун Те Гуань Инь кат. C, Чай молочный улун (Най Сян) Китай № 1, Чай улун ГАБА Алишань.

Белый чай

Чай известен тем, что он изготавливается из самых молодых чайных листьев или же из почек, которые еще не созрели и не достигли процесса окисления, как в ситуации с черным либо зеленым чаем. Когда белый чай заваривается, напиток обретает бледно-желтый цвет. Чай славится своим тонким ароматом и насыщенным вкусом. В чайном мире считается очень дорогим чаем – особенного внимания заслуживает элитный сорт белого чая Серебряная игла. В таком чае множество антиоксидантов и меньшее, чем в зеленом, содержание кофеина. Признан одним из самых лучших сортов чая в мире.

Рекомендуем Чай белый Бай Му Дань (Белый пион), Чай белый Инь Чжень (Серебряные иглы), Чай белый Гу Шу Бай Я (Весенние почки Юннаня).

Зеленый чай

Зеленый и белый чай изготавливают из одного чайного куста. Часто говорят, что белый чай – это зеленый, который не проходил обработку. Зеленый чай знаменит своим тонизирующим эффектом и свежим ароматом.

Советуем Чай зеленый Ганпаудер, чай зеленый Сенча, кат.В и чай зеленый Бай Мао Хоу (Беловолосая обезьяна).

Черный чай

Черному чаю характерен крепкий аромат, а также слегка терпкий вкус. Часто такой чай используют для оздоровительных процедур.

Советуем последовать нашим советам и попробовать Чай черный Ассам OPA, чай черный Ассам Gold Tips и Чай черный Цейлон Махараджа ОРА.

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