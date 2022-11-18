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Как вы держите телефон в руках: простой тест расскажет о вашем характере

18 ноября 2022, 14:56

Определенное положение вашего телефона в руках сможет рассказать о том, насколько вы сильная или творческая натура.

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Как вы держите телефон в руках - простой тест на характер / Коллаж фото Pinterest, ua.depositphotos.com

Практически у каждого человека в этом мире есть мобильный телефон. Смартфоны теперь красуются в руках не только у молодежи, но даже у пенсионеров. Уже не вызывает удивление, когда в соцсетях находишь страницу какого-то подростка или бабушки.

Оказывается, именно этот предмет, который стал уже обыденным, может многое рассказать о самом человеке, как о личности. Точнее не сам смартфон, а то, как именно вы его держите в руках.

Каждое из этих положений рук имеет свое значение и может многое рассказать о характере человека.

Вариант №1

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Как вы держите телефон в руках - простой тест на характер / Pinterest

Если вы держите и управляете телефоном именно так, то значит вы уверенный в себе человек, который не боится рисковать, но всегда рассчитывает лишь на свой ум во время принятия решений. Именно это способствует тому, что вы добиваетесь в своей жизни успеха. Даже если у вас что-то не получается, то вы не будете опускать руки, вы будете стараться снова и снова, пока не увидите желаемый результат.

Многие могут подумать, что вы замкнутый человек или просто хотите отстраниться от других. Но на самом деле это нет. Все дело в том, что вы не открываете свою душу первому встречному, вы долго присматриваетесь и выбираете друга или вторую половинку.

Вариант №2

тест по картинке
Как вы держите телефон в руках - простой тест на характер / Pinterest

Вы мудрый человек и любите задействовать не только свой ум, но еще и интуицию. Вы тот человек, который планирует каждый свой следующий шаг, в вашей голове и жизни все должно быть расставлено по полочкам. Вы стратег с проницательным умом, которого практически невозможно обмануть или запутать.

Однако в любовной сфере это может сыграть с вами злую шутку. Во время принятия решений, которые касаются отношений, вы действуете слишком быстро и эмоционально. Часто вы даже можете не обращать внимание не мнение любимого человека, хотя оно может быть даже правильнее, чем ваше. Такая позиция может только навредить отношениям.

Вариант №3

тест по картинке
Как вы держите телефон в руках - простой тест на характер / Pinterest

Вы человек, в котором полно энергии. Вы не можете усидеть на одном месте и хотите двигаться по жизни быстро как молния. Вы быстро принимаете решения, а в работе показываете максимальные результаты. Это помогает вам достигать успеха в карьере.

В отношениях вы можете быть слишком самоуверенными и напористыми. Это может оттолкнуть человека, с которым вы хотите закрутить роман.

Вариант №4

тест по картинке
Как вы держите телефон в руках - простой тест на характер / Pinterest

Если вы держите телефон именно так, то это значит, что вы невероятно творческий человек. Ваши креативные идеи – это нечто. Иногда вам нужно уединиться, чтобы создать шедевр, который ждет успех.

Возле человека, который вам нравится, вы в секунду становитесь стеснительным. Но как только вы начинаете сближаться, ваша вторая половинка с каждым разом всё больше и больше будет понимать то, насколько вы яркая и крутая личность.

Ранее Главред рассказывал о том, как по цвету глаз определить истинный характер человека.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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