Как встречать 2022 год: астролог рассказал, что нужно и чего нельзя делать в новогоднюю ночь

Астролог рассказал, как встретить 2022 год так, чтобы обречь себя на успех в новом году / ua.depositphotos.com

Новый 2022 год – год Тигра – может принести большой успех, если соблюсти некоторые правила, встречая его, и, таким образом, задобрить символ года. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Где встречать

По словам астролога, 2022 год лучше встречать за пределами родины, за границей.

"Идеальный вариант – покинуть родные пенаты и отправиться за рубеж. Празднованию за границей будет способствовать Луна, которая расположится в Стрельце", – отметил Влад Росс.

Символом 27-го лунного дня будет парусник, а потому самое прекрасное место для встречи Нового года – большой круизный лайнер или пароход где-то в океане, подчеркнул Росс. И добавил: на худой конец нужно праздновать в плавучем ресторане на Днепре.

Тем, кто вынужден провести новогоднюю ночь в родном городе, астролог рекомендует встречать Новый год у воды, к примеру, на берегу Днепра в Киеве или на берегу моря в Одессе.

Реклама

"Чем ближе к речке, тем лучше. Если же нет возможности выбраться к воде, не сидите в городе – отправляйтесь за город и проведите праздничную ночь в лесу", – добавил Влад Росс.

С кем встречать Новый год

Астролог убежден, что 2022 год нужно встретить вместе со своей второй половинкой, сексуальным партнером. Идеальный вариант – с иностранцем, добавил Влад Росс.

Однако, по его словам, этот вечер не будет способствовать уединению с возлюбленным – наоборот, нужно быть вдвоем, но в большой толпе людей. Именно потому круизный лайнер, на котором вы будете путешествовать вдвоем с любимым – самый лучший вариант.

Как встречать 2022 год

В новогоднюю ночь Луна будет в соединении с Марсом, а потому она будет способствовать активному и бурному празднованию Нового года.

"Этот Новый год нужно встретить в движении – это главное правило. Вы можете заниматься спортом, активными видами отдыха, чем-то экстремальным, вплоть до прыжков с парашютом над морем. Также в момент наступления 2022 года важно двигаться – на машине, на лайнере, да хоть на коне! Только двигайтесь", – отметил Влад Росс.

Кроме того, астролог призывает не забыть в этот Новый год о гирляндах, ярких огнях и салютах.

"Отмечайте ярко, шумно и с размахом. Эксцентричный Тигр это оценит", – добавил астролог.

Читайте такжеТоп-3 счастливчика: астролог назвал знаки, которым повезет в любви в 2022 году

Что подать к новогоднему столу

Вам уж точно удастся задобрить символ года – синего (черного) Тигра, если он будет доволен вашим праздничным столом. Для этого, в первую очередь, нужно украсить дом и стол в темно-синих тонах, советует Влад Росс.

Также на новогоднем столе, по словам астролога, должно быть как можно больше мясных блюд – Тигр это оценит.

"Праздничный стол должен быть богатым и разнообразным. Он должен изобиловать разными блюдами, ведь Тигр любит всякую всячину и оценит пышный банкет. Должна быть и рыба на столе, и мясо. Чем больше набьете стол всякой всячиной, тем лучше. Главное правило: меньше алкоголя, но больше мяса. Плюс – побольше тортов и каких-то изысканных кушаний. Побольше выпендрежа!", – отметил Росс.

Из спиртных напитков астролог советует, встречая 2022 год, отдать предпочтение шампанскому, потому что Тигр любит праздничные напитки.

Читайте такжеТоп-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год Тигра

Чего нельзя делать на Новый год

Астролог Влад Росс назвал небольшой список того, чего нужно избегать в новогоднюю ночь, чтобы не спугнуть удачу.

Во-первых, нельзя подавать к столу любые каши, зерно, крупы. Это – не еда для Тигра.

Во-вторых, противопоказано уснуть до боя курантов и проспать наступление нового года. Нужно бодрствовать.

В-третьих, нельзя отдавать предпочтение пассивному празднованию за столом и телевизором. Нужно двигаться, кататься, работать на худой конец.

Читайте такжеЗнаки зодиака, для которых встреча 2022 года станет особенной: астролог сказал, кому быть начеку

Опасности новогодней ночи

Этот Новый год будет сопровождаться повышенной опасностью огня. Астролог Влад Росс уверен, что 31 декабря-1 января будет много пожаров.

"Пожаров будет, как никогда, много. Будут вспыхивать и сгорать большие здания. Потому пожарным службам нужно быть начеку", – отметил Росс.

Также, по прогнозу астролога, в новогоднюю ночь будет много драк и даже убийств.

"Поэтому в незнакомой обстановке и в незнакомом месте лучше быть тише. Избегайте сомнительных ресторанов и прочих мест, где могут собираться бандиты. Из-за Марса в соединении с Луной, а в новогоднюю ночь он будет прямо в сердце Луны, будет много убийств", – предостерег Влад Росс.

Он также добавил, что в эту ночь будет сложно контролировать эмоции, а настроение у многих будет взрывоопасным.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.