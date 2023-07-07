Как восстановить очки от царапин: копеечный способ вас удивит

Главред расскажет можно ли избавиться от царапин на очках и как это сделать дешево и просто.

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Как восстановить очки от царапин / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Лето пришло, а значит - с ним и солнце стало активнее. Каждый человек спасает от этого по-разному: кто-то носит очки, кто-то шляпы, а кто-то и вовсе старается не выходить из дома.

При этом, очки хоть и хорошая защита, однако не очень надежная. Каждый хотя бы раз задавался вопросом о том, можно ли убрать царапины с солнцезащитных очков.

Мы расскажем о способе, как убрать царапины на очках солнцезащитных быстро и удобно.

Можно ли избавиться от царапин на очках - ответ предостережения

Для начала объясним, что данный метод не стоит применять в отношении очков для зрения. Линзы для коррекции зрения требуют особенного ухода и не подлежат самостоятельной полировке.

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Как восстановить очки от царапин - копеечный способ

Самый важный продукт, который вам нужен, чтобы удалить царапины с ваших солнцезащитных очков, это зубная паста. Звучит это очень странно, но это продукт, который мы назвали нужен, чтобы удалить царапины.

Важно: необходимо использовать зубную пасту без отбеливающих, гелевых или чистящих компонентов. Кроме того, вам также понадобится ткань из микрофибры и небольшая миска с теплой водой.

Для начала полностью протрите линзы тканью из микрофибры. Затем выдавите на палец немного зубной пасты размером с горошину. Потрите это на внешней стороне одной из линз около пяти минут. Повторите процесс для другой линзы, после чего положите солнцезащитные очки в миску с теплой водой. Тщательно смойте остатки зубной пасты. Протрите очки тканью из микрофибры, а затем взгляните на линзы. Вы заметите, что царапины полностью исчезли!

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