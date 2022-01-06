Как восстановить кожу лица после зимних праздников – советы косметолога

Косметолог рассказала, как улучшить состояние кожи лица после праздников / vistanews

Во время зимних праздников коже лица приходится много от нас "натерпеться". На ее состояние негативно влияет поздний прием пищи, употребление алкоголя и плотный макияж.

Поэтому после праздников кожа нуждается в интенсивном восстановлении, утверждает врач-косметолог и дерматовенеролог Анна Кравчук, пишет ТСН. Она объяснила, каким образом можно "реанимировать" кожу и вернуть ей здоровое сияние после такой интенсивной негативной нагрузки.

Кожу после праздников нужно увлажнять

При этом увлажнение должно происходить как извне, так и изнутри. В первом случае стоит использовать увлажняющий крем, сыворотку (серум), аква-флюиды, или же курс ампул для кожи лица. Для увлажнения изнутри поможет употребление теплой воды с лимоном и имбирем.

Патчи помогут избавиться от "мешков" под глазами

Нездоровое питание и большое количество выпитого алкоголя могут привести к появлению "мешков" под глазами. Избавиться от них можно с помощью различных видов патчей. Они обладают лимофдренажным эффектом и будут способствовать выведению накопленной жидкости.

Также стоит пользоваться кремом для кожи вокруг глаз. Хорошо, когда в составе такого крема будет содержаться кофеин, мышиный терн, экстракт риса, конский каштан, имбирь, витамин С, морской ретинол, пироглутаминовая или гиалуроновая кислота. Такие компоненты увлажняют кожу и также имеют лимофдренажний эффект.

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От "мешков" под глазами также могут помочь травяные примочки или протирания кубиками льда из замороженного отвара трав.

Пользуйтесь увлажняющими масками

После праздников стоит подобрать себе качественные увлажняющие дневные и ночные тканевые маски. Важно, чтобы маска не содержала парабены, сульфаты, потенциальные канцерогены и продукты нефтепереработки.

Чтобы увидеть результат, лучше использовать маски курсами от 5 до 14 дней. Однако стоит помнить, что любые маски не заменят основной уход – очищение, тонизирование, увлажнение и питание.

Можно записаться на профессиональные процедуры

По окончании праздников можно посоветоваться с косметологом, какие профессиональные процедуры вам подойдут, и записаться на них. Самому такой выбор лучше не делать, ведь каждая косметологическая процедура имеет свои показания и противопоказания.

Чтобы "порадовать" свою кожу после окончания такого тяжелого для нее периода, лучше сразу после праздников нормализовать свой рацион питания. Кожа вашего лица будет только благодарна, если вы замените сладости на фрукты, салаты с майонезом – на свежие овощи, а также отдадите предпочтение травяным чаям вместо алкоголя.

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