Как восстановить цвет белым носкам - самые дешевые способы

Любить носить белые носки гораздо проще, чем стирать. Однако нужно научиться делать это просто, чтобы мысль о стирке не вызывала отвращения.
Чем хорошо отбелить белые носки - сода в помощь
Для того, чтобы отстирать носки от пятен и грязи, можно воспользоваться содой. Наполните стакан водой, и растворите в нем одну чайную ложку соды. Смесь, которая у вас получилась, необходимо залить в отсек для ополаскивателя в стиральной машине и запустить привычный режим стирки. Этот способ поможет избавиться от пятен легко и просто
Как быстро отстирать белые носки в домашних условиях - хозяйственное мыло и кислота лимона
Этот способ может помочь справиться с грязными носками, однако есть один минус - он не отстирает старых пятен.
Натрите носки мылом и отправьте откисать в воде на час, затем достаньте и отправьте в раствор (200 мл воды + чайная ложка лимонной кислоты). После 20 минут носки можно достать, выполоскать и высушить.
Как восстановить цвет белым носкам - долго, но действенно
Этот способ для тех, кто может потратить время и хочет, чтобы предмет гардероба был белоснежным.
Попробуйте:
- замочить носки в растворе порошка
- промыть проточной водой
- натереть носки мылом
- замочить в растворе - 1 л. горячей воды + 2 столовых ложки соли + 2 столовых ложки нашатырного спирта
- оставьте в растворе на час
- постирайте привычным способом
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