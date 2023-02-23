Как восстановить цвет белым носкам - самые дешевые способы

Белые носки - универсальный предмет гардероба, но очень неудобный в уходе и стирке.

Как восстановить цвет белым носкам / pexels.com

Любить носить белые носки гораздо проще, чем стирать. Однако нужно научиться делать это просто, чтобы мысль о стирке не вызывала отвращения.

Чем хорошо отбелить белые носки - сода в помощь

Для того, чтобы отстирать носки от пятен и грязи, можно воспользоваться содой. Наполните стакан водой, и растворите в нем одну чайную ложку соды. Смесь, которая у вас получилась, необходимо залить в отсек для ополаскивателя в стиральной машине и запустить привычный режим стирки. Этот способ поможет избавиться от пятен легко и просто

Как быстро отстирать белые носки в домашних условиях - хозяйственное мыло и кислота лимона

Этот способ может помочь справиться с грязными носками, однако есть один минус - он не отстирает старых пятен.

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Натрите носки мылом и отправьте откисать в воде на час, затем достаньте и отправьте в раствор (200 мл воды + чайная ложка лимонной кислоты). После 20 минут носки можно достать, выполоскать и высушить.

Как восстановить цвет белым носкам - долго, но действенно

Этот способ для тех, кто может потратить время и хочет, чтобы предмет гардероба был белоснежным.

Попробуйте:

замочить носки в растворе порошка

промыть проточной водой

натереть носки мылом

замочить в растворе - 1 л. горячей воды + 2 столовых ложки соли + 2 столовых ложки нашатырного спирта

оставьте в растворе на час

постирайте привычным способом

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