Как воспитывать гиперактивного ребенка: 10 советов, которые сделают вас идеальными родителями

Как воспитывать гиперактивного ребенка/ ua.depositphotos.com

Гиперактивные дети могут капризничать, иметь трудности с концентрацией внимания и просто не могут усидеть на месте. Такое поведение может возникать из-за чрезмерного возбуждения или неудовлетворенных потребностей, или же может свидетельствовать о том, что у ребенка есть синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Чтобы обуздать гиперактивность ребенка, стоит начать с выполнения простых советов, среди которых – создание распорядка дня, ведение здорового образа жизни и проведение свободного времени с ребенком. Однако если со временем гиперактивность ребенка все равно не проходит, несмотря на приложенные усилия, тогда стоит обратиться за советом к врачу.

Главред собрал 10 главных советов, которые помогут правильно воспитывать гиперактивных детей. Если выполнение этих упражнений сделать полезной привычкой, вам не придется каждый раз искать ответ на вопрос, как успокоить вашего гиперактивного ребенка и что делать с его поведением.

1. Составьте распорядок дня

Хотя кажется, что гиперактивные дети не любят соблюдать правила и "вписываться" в определенные рамки, на самом деле четкий распорядок дня поможет обуздать их энергию. Дети в целом любят рутину, и знание того, что и когда будет происходить в течение дня, поможет им почувствовать стабильность. Планируйте время пробуждения, приема пищи, выполнения различных задач, проведения свободного времени и сна.

При этом не нужно прописывать график чуть ли не ежеминутно – важно иметь хотя бы примерный план на день, который поможет держать ситуацию под контролем.

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2. Убедитесь, что ваш ребенок достаточно спит

Если ребенок не получает достаточно сна, это может привести к тому, что он будет беспокойным и капризным. В то же время полноценный сон не только поможет успокоить гиперактивного ребенка, но и будет полезным для его здоровья в целом.

3. Обеспечьте ребенку занятия спортом

Все дети нуждаются в выходе своей энергии, а очень активные дети – и подавно. Физические упражнения помогут уменьшить гиперактивность. Есть много способов обеспечить необходимое количество движения – играть с ребенком на детской площадке, ездить на велосипедах, организовать им занятия тем видом спорта, который им нравится, планировать совместное активное проведение времени и тому подобное.

4. Сократите время, проведенное с гаджетами

Чрезмерное сидение ребенка за компьютером, телефоном или перед телевизором может сделать его невнимательным. Также это крадет время, которое он мог бы потратить на более полезные дела. Поэтому лучше ограничивать количество проведенного за гаджетами времени, кроме времени, когда они действительно нужны – например, когда ребенок выполняет домашние задания.

5. Минимизируйте стресс

Поработайте над тем, чтобы уменьшить количество стрессовых факторов, которые влияют на ребенка. Убедитесь, что он получает достаточно поддержки дома и в школе. Различные стрессовые ситуации сделают ребенка более уязвимым, и это может усилить его гиперактивность и сделать капризнее. Среди таких ситуаций, например, переезд, развод родителей, потеря кого-то из семьи, рождение братика или сестрички и тому подобное.

6. Проводите время со своим ребенком

Если ваш ребенок чувствует, что его игнорируют и не уделяют ему достаточно внимания, он может попробовать "завоевать" это внимание своими методами – стать более гиперактивным или шумным, чтобы привлечь ваше внимание. Поэтому стоит выделять больше времени, которое вы проведете вместе. Например, можно взять за привычку вместе кушать, читать ребенку сказки на ночь и искать совместные игры.

7. Четко обозначьте для ребенка ваши ожидания

Стоит спокойно и четко обсуждать все с ребенком, если вы видите, что его поведение выходит за определенные рамки. Часто ребенок ведет себя гиперактивно, потому что не понимает, какого именно поведения в разных ситуациях ожидают от него родители.

8. Позволяйте капризничать, если это никому не мешает

Гиперактивный ребенок может даже быстрее успокоиться, если ему не запрещать капризничать. Зато запрет что-то делать вызывает еще большее желание его нарушить. Поэтому, если капризы ребенка никого не беспокоят и не мешают, позвольте ему выпустить свою энергию.

9. Хвалите ребенка за хорошее поведение

Хвалить ребенка за то, что он ведет себя правильно, будет иметь лучший эффект, чем постоянно его ругать за неправильное поведение. Поэтому, если есть такая возможность, игнорируйте неправильное поведение и поощряйте ребенка своей положительной реакцией всегда, когда он будет вести себя образцово.

10. Проявите терпение

Да-да, это очень непросто. Однако стоит понимать, что маленькие дети энергичны по своей природе, и не сидеть на месте для них является нормой. Поэтому здесь важно четко разделять, когда ребенок гиперактивный, а когда просто любит пошуметь и привлечь к себе внимание.

Детям младшего возраста, как правило, свойственно больше двигаться. Трехлетние дети обычно могут сидеть неподвижно лишь 5-10 минут, а пятилетние – лишь примерно 15. До семи лет они уже смогут сидеть неподвижно примерно 25 минут.

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