Как водка поможет избавиться от слоя жира на кухне за 10 минут: хитрость, о которой мало кто знает

Водка поможет отмыть жир на кухне/ ua.depositphotos.com

Кухня – одно из самых загрязненных мест дома, ведь там активно проходят процессы приготовления и потребления пищи.

И как бы мы ни следили за тем, чтобы после приготовления пищи убрать все возможные закоулки, помыть столы и перемыть посуду, одна проблема всё равно может незаметно притаиться. На кухне даже в незаметных местах со временем может появляться слой жира.

Конечно, если время от времени проводить генеральную уборку на кухне, то такую проблему можно предотвратить. Но что делать, если вы хотите убрать в квартире родственника пожилого возраста, или переехали в новую съемную квартиру, в которой вас уже ждал такой "сюрприз"?

Если вы ищете ответ на вопрос, как отмыть жир на кухне, вам поможет один простой лайфхак, о котором знают далеко не все.

Отмыть запущенную кухню поможет водка с добавлением моющего средства для посуды. Нужно налить небольшое количество водки в пластиковую бутылку или любую другую емкость с пульверизатором и распылить смесь на загрязненные места. Далее оставляем их отмокать на 10 минут.

Когда это время пройдет, начинаем уборку. Нужно протереть обработанные места тряпкой и затем хорошо помыть. Все следы жира будут отмываться гораздо лучше, даже если жир накапливался годами.

Читайте также: