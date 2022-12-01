Как водка поможет избавиться от слоя жира на кухне за 10 минут: хитрость, о которой мало кто знает

С помощью водки и еще одного ингредиента можно удалить слой жира на кухне, который накапливался годами.
Кухня – одно из самых загрязненных мест дома, ведь там активно проходят процессы приготовления и потребления пищи.
И как бы мы ни следили за тем, чтобы после приготовления пищи убрать все возможные закоулки, помыть столы и перемыть посуду, одна проблема всё равно может незаметно притаиться. На кухне даже в незаметных местах со временем может появляться слой жира.
Конечно, если время от времени проводить генеральную уборку на кухне, то такую проблему можно предотвратить. Но что делать, если вы хотите убрать в квартире родственника пожилого возраста, или переехали в новую съемную квартиру, в которой вас уже ждал такой "сюрприз"?
Если вы ищете ответ на вопрос, как отмыть жир на кухне, вам поможет один простой лайфхак, о котором знают далеко не все.
Отмыть запущенную кухню поможет водка с добавлением моющего средства для посуды. Нужно налить небольшое количество водки в пластиковую бутылку или любую другую емкость с пульверизатором и распылить смесь на загрязненные места. Далее оставляем их отмокать на 10 минут.
Когда это время пройдет, начинаем уборку. Нужно протереть обработанные места тряпкой и затем хорошо помыть. Все следы жира будут отмываться гораздо лучше, даже если жир накапливался годами.
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