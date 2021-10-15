УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как влияет поедание арахиса на мозг - ответ исследователей

15 октября 2021, 04:41

Употребление арахиса самым четким и конкретным образом оказывает влияние на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей.

Орехи
Как влияет поедание арахиса на мозг - ответ исследователей / flickr.com / R. J. Thomas

Согласно результатам исследования, которое было проведено испанскими учеными, регулярное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей. Соответствующий материал был опубликован в специализированном издании Clinical Nutrition.

Чтобы восполнить этот пробел, исследователи из Барселоны и Мадрида набрали группу добровольцев из 63 здоровых молодых людей в возрасте от 19 до 33 лет, которые ежедневно включали порцию арахисовых продуктов в свой рацион.

"Большинство предыдущих исследований проводили среди людей с ожирением, метаболическим синдромом или находящихся в группе риска хронического метаболического заболевания. У таких людей, изменяя структуру питания или вводя здоровую пищу в их привычный рацион, легче наблюдать положительный эффект", —об этом заявила доцент и преподаватель факультета фармации и пищевых наук Университета Барселоны Роза Ламуэла-Равентос (Rosa Lamuela-Raventós),

Исследователи с помощью широкого набора когнитивных тестов и анализов, которые связаны с биохимическими показателями стрессовой реакции − кортизол, ученые продемонстрировали, что в этой группе людей ежедневный прием арахиса или продуктов из него приводит к улучшению когнитивных функций и реакции на стресс.

Также, говорят ученые, они доказали положительное влияние введения арахисовых продуктов в здоровую диету на ось микробиоты кишечник-мозг.

Реклама

Читайте такжеВрач назвала опасное свойство арахиса для организма

Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

До того медики утверждали, что рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса COVID-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней

viber
здоровье орехи
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Скандал на похоронах Полякова: жена нардепа набросилась на СкороходСкандал на похоронах Полякова: жена нардепа набросилась на Скороход "Моё сокровище": партнер Зарицкой по шоу Танці з зірками подогрел слухи об отношениях с певицей"Моё сокровище": партнер Зарицкой по шоу Танці з зірками подогрел слухи об отношениях с певицей Новые правила карантина: украинцев без прививки не пустят в транспортНовые правила карантина: украинцев без прививки не пустят в транспорт Последствия Северного потока-2: почему газ и дизель на АЗС все еще стоят так дорогоПоследствия Северного потока-2: почему газ и дизель на АЗС все еще стоят так дорого "Батько наш Бандера, Україна мати!": украинские школьники устроили флешмоб в TikTok"Батько наш Бандера, Україна мати!": украинские школьники устроили флешмоб в TikTok

Последние новости

04:41

Как влияет поедание арахиса на мозг - ответ исследователей

04:18

Просто забыл: дедушка случайно убил собственного внука

03:44

Газовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газа Видео

03:36

Лунный календарь стрижек на неделю 18-24 октября 2021: лучшие дни для новой прически или маникюра

02:51

Отказаться от вакцинации можно из-за религиозных убеждений: в США появилось специальное движение

Реклама
02:06

Чем именно полезен массаж - ответ ученых

01:44

Что делать, если тянет на соленое - ответ доктора Комаровского

01:43

Черное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатов

01:03

Немного дождей, немного тепла: какая погода в Украине будет на Покров и длинные выходные

00:40

Приметы на 15 октября: что нельзя делать в Куприянов день и как не попасть в беду Видео

00:20

Гороскоп на 15 октября 2021 для всех знаков Зодиака: признание в любви или денежные поступления Видео

14 октября, четверг
23:55

"Число инфарктов вырастет": врач объяснила опасность перевода часов на зимнее время Видео

23:17

В Венгрии объяснили, почему прекратили транзит газа через Украину Видео

23:04

Астролог рассказала, чем опасно полнолуние 20 октября Видео

22:36

60 землетрясений в день и тонущие в пепле улицы: на Канарах извергается вулкан Видео

22:21

100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал Видео

22:18

Не поделили церковь: в селе на Виннитчине на Покров Пресвятой Богородицы подрались верующие Видео

21:59

"Консерва" свежая: на Сумщине продают воздух

21:35

В Минздраве объяснили, почему не будут платить украинцам за вакцинацию от COVID-19 Видео

21:26

В Украине потеплеет до +20: синоптики назвали сроки Видео

Реклама
21:11

"Будет хоть сумасшедший робот - нормального негде взять": рецензия на мульт "Что-то не так с Роном" Видео

21:06

Ляшко рассказал, будут ли отстранять от работы невакцинированных медиков Видео

20:52

Битва за Саакашвили: в Тбилиси десятки тысяч грузинов грозятся ночевать под открытым небом Видео

20:49

В Украине хотят продлить школьные каникулы на месяц Видео

20:25

В Одесской области женщина убила знакомого и бросила тело в канал

20:05

Украина приближается к пику эпидемии коронавируса - Минздрав Видео

19:31

Может вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку Видео

19:25

Назван единственный вариант, как невакцинированным украинцам поехать в другой город Видео

19:10

Игра с Кремлем: почему дело Медведчука не имеет юридических перспектив мнение

18:52

Запуск Северного потока-2 обернется ударом по Украине: в Европе бьют тревогу из-за трубы Газпрома Видео

18:47

Жуткое ДТП в Польше: пострадало много украинцев Видео

18:42

Победитель шоу Танцы со звездами попал в аварию Видео

18:30

Стефанчук удивил разговором с журналистами: беседу прервал гимн Видео

18:05

Эффективные рецепты: как быстро вылечить насморк в домашних условиях Видео

17:52

"Со смертью диктатора РФ прекратит агрессию в Украине": хакеры взломали Instagram русского консульства

17:51

Украинцы смогут получить пенсию в 7 тысяч гривен Видео

17:24

Совершала любовный ритуал: известную биатлонистку подозревают в убийстве подростка

17:19

"Могут убить": названы самые опасные комнатные растения Видео

16:57

Нацкорпус разжег огонь на Крещатике: центр Киева окутал дым Видео

16:49

План РФ по "автономии" для Донбасса: США заявили о поддержке Украины и выдвинули требования Москве

Реклама
16:42

Засветился в компании иностранца: появилось еще одно видео последних минут жизни нардепа Полякова Видео

16:22

Можно ли есть помидоры каждый день - ответ специалиста по питанию

16:17

В Сенате Франции заявили, что Зеленский блокирует выполнение соглашения "Нормандии" Видео

16:16

Зеленский срочно созывает СНБО на 15 октября Видео

15:55

Лавров назвал причину нежелания РФ вести переговоры в "нормандском формате"

15:48

Армия должна делать свою работу: Аваков рассказал, как освободить Крым и Донбасс

15:26

Стало известно, сколько женщин защищают Украину Видео

15:18

Украина и ЕС укрепляют военное сотрудничество: у Лаврова грозят эскалацией войны на Донбассе Видео

15:14

Диетолог рассказала, какой продукт подходит для восстановления работы кишечника

15:00

"Бабье лето" возвращается: в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украину придет тепло Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять