Как влияет поедание арахиса на мозг - ответ исследователей / flickr.com / R. J. Thomas

Согласно результатам исследования, которое было проведено испанскими учеными, регулярное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей. Соответствующий материал был опубликован в специализированном издании Clinical Nutrition.

Чтобы восполнить этот пробел, исследователи из Барселоны и Мадрида набрали группу добровольцев из 63 здоровых молодых людей в возрасте от 19 до 33 лет, которые ежедневно включали порцию арахисовых продуктов в свой рацион.

"Большинство предыдущих исследований проводили среди людей с ожирением, метаболическим синдромом или находящихся в группе риска хронического метаболического заболевания. У таких людей, изменяя структуру питания или вводя здоровую пищу в их привычный рацион, легче наблюдать положительный эффект", —об этом заявила доцент и преподаватель факультета фармации и пищевых наук Университета Барселоны Роза Ламуэла-Равентос (Rosa Lamuela-Raventós),

Исследователи с помощью широкого набора когнитивных тестов и анализов, которые связаны с биохимическими показателями стрессовой реакции − кортизол, ученые продемонстрировали, что в этой группе людей ежедневный прием арахиса или продуктов из него приводит к улучшению когнитивных функций и реакции на стресс.

Также, говорят ученые, они доказали положительное влияние введения арахисовых продуктов в здоровую диету на ось микробиоты кишечник-мозг.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

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