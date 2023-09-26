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Кому не рекомендуется есть сало: неожиданный ответ ошарашит опытных гурманов

Алексей Тесля
26 сентября 2023, 01:30
Что есть чтобы не раздражать кишечник - кому не стоит употреблять сало.
сало
Как влияет на кишечник сало / Коллаж: Главред, Фото: instagram/salomeat, ua.depositphotos.com

Свиное сало признано одним из наиболее распространенных продуктов на столах у многих людей. Его можно встретить во многих уголках приготовленным по разным рецептам.

Вместе с тем многие задаются вопросом, какие полезные и вредные свойства есть у сала. Одно из главных остается для многих загадкой – кому не рекомендуется есть сало.

Как действует сало на кишечник

Общепризнанное свойство свиного сала – положительное влияние на заметное улучшение пищеварения. Это достигается за счет того, что сало насыщено значительным числом жиров, которые позитивно влияют на смягчение и позитивную деятельность желудка и кишечника. Секрет тут простой, ведь наиболее важным ингредиентом в составе сала выделяют лецитин. Его влияние на организм просто незаменимо, ведь лецитин способствует уничтожению жиров и позитивно влияет на их усваиваемость организмом.

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Можно ли есть сало при проблемах с кишечником

Этот вопрос волнует многих, ведь до сих пор не все для себя разрешили загадку – какой вред и польза от сала и как его правильно есть. Любой врач, отвечая на этот вопрос отметит, что сало вовсе не рекомендуется есть людям, страдающим ожирением. Также не стоит налегать на сало, если у вас есть проблемы с органами пищеварения. Также не подвергайте себя опасности при болезнях почек и печени. Добавим, что верхней планкой средней суточной нормы сала для здорового человека является норма до 50 граммов.

Какой вред приносит сало

Медики предупреждают, что кушать сало рекомендуется далеко не всем, ведь при определенных болезнях оно может идти во вред. Излишнее употребление сала грозит насыщением организма жирными кислотами, что может спровоцировать риск повышения сердечно-сосудистых заболеваний.

Противопоказания к употреблению сала:

  • заболевания печени;
  • проблемы с желчевыводящими протоками;
  • болезни желчного пузыря;
  • нарушение холестеринового обмена;
  • проблемы с ожирением;
  • атеросклероз.

Кому не рекомендуется есть сало

Нередко диетологи говорят о том, что кушать сало не стоит людям, у которых проблемы с мочекаменной болезнью, или у которых песок в желчном пузыре. Также стоит дважды подумать перед употреблением сала людям с диагнозом панкреатит, а также при различных заболеваниях кишечника. Еще одна важная рекомендация специалистов – не кушайте сало на голодный желудок, ведь это вызывает риск острого воспаления поджелудочной железы.

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