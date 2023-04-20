Как вкусно заваривать цикорий: 5 лучших способов

Цикорий можно приготовить с молоком, со сливками, а также добавить разные топпинги.

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Цикорий может быть по-настоящему вкусным / mpr-shop.ru

Цикорий - напиток однозначно полезный, но его вкус иногда может быть не самым лучшим. И нужно знать реальные способы, чтобы сделать напиток из цикория по-настоящему вкусным.

"Включите" своего внутреннего бариста и соберите свои любимые кофейные добавки. Они прекрасно растворяются в свежесваренных и процеженных гранулах цикория.

Можно ли добавить в цикорий молоко

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Один из способов добавить цикорию вкуса - это молоко. Если вам всегда нравился латте или капля молока в кофе, вы можете сделать то же самое с заваренным цикорием.

Можно экспериментировать с миндальным и соевым молоком. Выберите свой любимый и вперед!

Используйте сливки. Трудно пройти мимо сезонных вкусов, таких как тыквенная пряность или мятная палочка, просматривая молочные продукты в продуктовом магазине. Вы также можете дополнить напиток из цикория немолочными сливками для кофе.

Смешать с шоколадом. Если вы всегда были любителем мокко, то же самое можно применить и к цикорию. Добавьте горсть стружки молочного шоколада, каплю шоколадного соуса с мороженым или ложку горячей смеси какао в чашку с цикорием и наслаждайтесь.

Добавьте лед. Если вы пристрастились к охлажденным кофейным напиткам, замените кофе на цикорий и используйте те же самые сиропы и ароматизаторы, чтобы сделать ваш любимый напиток без кофеина и кофе.

Заварите покрепче. Если вы любите кофе по-крепче, то крепкий цикорий - для вас. Поэкспериментируйте, чтобы определить свои вкусовые предпочтения.1-2 столовых ложки на чашку - будет оптимальным.

Кому нельзя пить цикорий

Хотя кофе с цикорием ассоциируется с рядом преимуществ для здоровья, он подходит не всем.

Цикорий может вызывать аллергическую реакцию у некоторых людей, вызывая такие симптомы, как боль, отек и покалывание во рту.

Людям с аллергией на амброзию или пыльцу березы следует избегать употребления цикория, чтобы предотвратить возможные негативные побочные эффекты.

Если вы испытываете какие-либо негативные симптомы после употребления кофе с цикорием, немедленно прекратите его употребление и обратитесь к врачу.

Кроме того, исследования безопасности и потенциальных побочных эффектов корня цикория для беременных или кормящих грудью ограничены. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом, чтобы предотвратить неблагоприятные симптомы.