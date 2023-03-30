Сочный бекон и хрустящая корочка: как вкусно пожарить сало с прослойкой

Обжаренное сало на сковороде - что важно знать гурманам.

Как пожарить сало без прослойки / УНИАН

Сало является одним из наиболее популярных видов закуски. Многие предпочитают соленое сало или слегка подкопченное. Однако есть и любители жареного сала.

При этом у большого числа гурманов и любителей вкусного застолья возникает вопрос - можно ли жарить соленое сало.

Какое сало лучше покупать

Наверняка многие гастрономы имеют в загашнике собственный рецепт выбора сала. При этом общеизвестной истиной является непреложный факт – наиболее лакомым кусочком считается сало, которое взято с боковины или со спинки тушки. Оно и более нежное и имеет менее тонкую шкурку.

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Кроме того, многие любители предпочитают сало, взятое с брюшной части. Оно имеет интересную специфику – сало перемежается мясными прожилками и тоже с нетолстой кожицей. Для истинных гурманов – это большое лакомство.

Чем полезно сало

Общеизвестны полезные свойства сала. Оно обладает многими питательными микроэлементами, благотворно влияющими на состояние организма. Среди прочего, сало:

благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему;

уравновешивает уровень холестерина;

стабилизирует обмен веществ;

улучшает работу мозга.

Чем богато сало:

витаминами А, Е;

минеральными веществами (калий, фосфор, медь, селен, цинк);

жирными кислотами омега-6.

Можно ли есть жареное сало

Несмотря на то, что жареное сало для многих считается объедением, не стоит увлекаться его употреблением. Специалисты советуют относиться с осторожностью к жареному салу и называют несколько весомых аргументов:

многие полезные свойства сала при жарке улетучиваются;

жареное сало является источником токсинов и канцерогенов;

жареный растительный жир является "тяжелой" пищей, которая с трудом усваивается организмом.

Почему сало нужно есть с чесноком

Широко известно, что сало впустую мало кто употребляет. К нему всегда найдется пикантная закуска на любителя. Одной из наиболее распространенных является чеснок. При этом специалисты говорят, что тяга к салу с чесноком может выдавать определенную проблему в организме, а именно – недостаток витаминов:

D;

Е;

А.

Также не исключен дефицит в организме селена или кальция.

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