Сочный бекон и хрустящая корочка: как вкусно пожарить сало с прослойкой

Сало является одним из наиболее популярных видов закуски. Многие предпочитают соленое сало или слегка подкопченное. Однако есть и любители жареного сала.
При этом у большого числа гурманов и любителей вкусного застолья возникает вопрос - можно ли жарить соленое сало.
Какое сало лучше покупать
Наверняка многие гастрономы имеют в загашнике собственный рецепт выбора сала. При этом общеизвестной истиной является непреложный факт – наиболее лакомым кусочком считается сало, которое взято с боковины или со спинки тушки. Оно и более нежное и имеет менее тонкую шкурку.
Кроме того, многие любители предпочитают сало, взятое с брюшной части. Оно имеет интересную специфику – сало перемежается мясными прожилками и тоже с нетолстой кожицей. Для истинных гурманов – это большое лакомство.
Чем полезно сало
Общеизвестны полезные свойства сала. Оно обладает многими питательными микроэлементами, благотворно влияющими на состояние организма. Среди прочего, сало:
- благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему;
- уравновешивает уровень холестерина;
- стабилизирует обмен веществ;
- улучшает работу мозга.
Чем богато сало:
- витаминами А, Е;
- минеральными веществами (калий, фосфор, медь, селен, цинк);
- жирными кислотами омега-6.
Можно ли есть жареное сало
Несмотря на то, что жареное сало для многих считается объедением, не стоит увлекаться его употреблением. Специалисты советуют относиться с осторожностью к жареному салу и называют несколько весомых аргументов:
- многие полезные свойства сала при жарке улетучиваются;
- жареное сало является источником токсинов и канцерогенов;
- жареный растительный жир является "тяжелой" пищей, которая с трудом усваивается организмом.
Почему сало нужно есть с чесноком
Широко известно, что сало впустую мало кто употребляет. К нему всегда найдется пикантная закуска на любителя. Одной из наиболее распространенных является чеснок. При этом специалисты говорят, что тяга к салу с чесноком может выдавать определенную проблему в организме, а именно – недостаток витаминов:
- D;
- Е;
- А.
Также не исключен дефицит в организме селена или кальция.
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