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Защита от усталости и депрессии: самый полезный виноград и его невероятные свойства

4 августа 2022, 08:30

Виноград можно назвать незаменимым кладезем полезных элементов, он является отличным источником фитопитательныех веществ.

виноград
Что можно лечить виноградом - специалисты дали ответ / legkogotovit.com

Виноград является чрезвычайно полезным из-за значительного присутствия в нем антибактериальных составляющих - меди и калия. Это позволяет винограду стимулировать иммунную систему, а также стимулировать работу нервной системы, а также мозга.

При этом винограду не зря приписывают невероятные способности повышения тонуса в организме. Специалисты соглашаются с этим и добавляют, что виноград также незаменимый помощник в противодействии непрекращающейся усталости и депрессии, а также благотворно влияет на борьбу с кожными заболеваниями.

Как виноград влияет на здоровье

Обратим внимание на то, что виноград можно назвать незаменимым кладезем полезных элементов, он является отличным источником фитопитательныех веществ (полифенолов и фенолов).

Виноград также богат на витамины:

  • K;
  • A;
  • C;
  • B6.

Чем богаты плоды винограда:

  • тиамином;
  • рибофлавином;
  • ниацином;
  • фолатом;
  • калием;
  • кальцием;
  • магнием;
  • фосфором;
  • натрием.

Но и это еще не все, ведь виноград содержит в себе клетчатку, железо и фосфор, а также лютеин и зеаксантин.

виноград
Как виноград влияет на здоровье / Фото pixabay.com

Какой виноград самый полезный

Специалисты практически в один голос говорят о том, что для того, чтобы максимально насытить организм полезными микроэлементами, стоит выбирать не белый виноград, а красный, ведь именно такой сорт винограда содержит природный фитоалексин - ресвератрол.

Он способен буквально поставить природный барьер от ряда хронических болезней. Уточним, что в винограде вы также найдете такие компоненты как мирицетин и кверцетин – они способствуют тому, что в организме не появятся вредные свободные радикалы.

Виноград: польза и вред

Давно замечено, что употребление винограда положительно сказывается на профилактике онкологических заболеваний. В винограде можно найти целый ряд компонентов, защищающих от некоторых видов рака.

Среди них выделяют ресвератрол, который специалисты выделяют как вещество, благотворно влияющее на профилактику и лечение рака. Исследования показывают, что он защищает от рака, уменьшая воспаление, действуя как антиоксидант и блокируя рост и распространение раковых клеток в организме.

В дополнение к ресвератролу виноград также содержит кверцетин, антоцианы и катехины — все они могут иметь положительные эффекты против рака.

Но помните, что чрезмерное употребление винограда вместо пользы может нанести вред организму.

Что важно знать о винограде:

  • снижает кровяное давление и уровень холестерина в крови;
  • всего чашка винограда содержит 288 мг калия, что просто необходимо для поддержания здорового уровня артериального давления;
  • способствует предотвращению повышенного уровня холестерина за счет снижения его абсорбции.
  • благотворно влияет на понижение уровня сахара в крови, противостоит диабету.
виноград
Польза винограда - что известно / Pixabay.com/Couleur

Невероятные свойства винограда

Для офисных работников, проводящих большое количество времени за компьютером, важно знать, что виноград оказывает благотворное влияние на зрение человека. Этому способствуют химические растительные компоненты.

Полезные свойства ресвератрола:

  • защищает клетки сетчатки глаза от ультрафиолетового излучения;
  • защищает от глаукомы;
  • ставит барьер на пути катаракты;
  • противостоит диабетическому заболеванию глаз.

Не стоит забывать о том, что виноград улучшает память, поднимает настроение. Употребление винограда может принести пользу вашему мозгу, а также замедлить процессы старения.

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виноград
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