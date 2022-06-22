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Как вести себя с мужчиной: 6 хитростей на пути к тому, что он вас никогда не забудет

22 июня 2022, 07:17

Простые советы помогут влюбить в себя даже самого закоренелого холостяка.

Как вести себя с мужчиной, чтобы он влюбился - лайфхаки / Коллаж - pixabay.com

Как правильно развивать отношения с мужчиной, пока он еще даже не подозревает, что он – ваш мужчина? Можно сказать что-то вроде: "Прислушайся к своему сердцу". А можно воспользоваться проверенными временем и опытом советами.

Конечно, влюбить в себя мужчину – задача, которую можно решить, как дважды два. Но иногда попадаются и более крепкие орешки.

Есть шесть простых шагов, которые помогут вам сориентироваться в том, как вести себя на начальной стадии отношений, чтобы он боялся вас потерять:

1. Слушать и слышать

Каждый человек, не зависимо от пола и возраста, просто обожает говорить о себе. Особый кайф – когда кто-то внимательно это слушает. Так что все, что на первых порах вам стоит делать – это слушать. Изредка подбрасывая наводящие вопросы. Но не пытайтесь влезть своему потенциальному партнеру сразу в душу. Да, придется изрядное количество лапши потом снимать с ушей, но среди нее непременно будут и ценные знания – его предпочтения в спорте, любимые места для прогулок, имена друзей и близких, чье расположение вам придется завоевать позже… Словом будьте для него жилеткой, а для себя – ситечком: в сторону историю про то, как он одной рукой завалил медведя, а вот его любовь к долгим прогулкам по лесу можно добавить к себе в копилку.

2. Говорить да не заговариваться

Помните, с какой снисходительностью обычно посмеиваются мужчины, говоря о том, что женщины любят ушами? Так вот вам большая тайна – мужчины обожают комплименты. Но важно помнить три момента: а) не врать, б) не переборщить и в) все делать вовремя. Восхищение тем, как умело он скатывает шарики из исписанной бумаги, конечно, привлечет внимание вашего избранника, но едва ли будет расценено, как нечто большее, чем просто чудачество.

Правильно развивать отношения с мужчиной не сложно, если знать несколько хитростей / pixabay.com

3. Сиять и улыбаться

Дружелюбие не делает из вас слабачку, тряпку или, прости Господи, слишком доступную женщину. С человеком в хорошем настроении и с улыбкой на лице всегда общаться приятней. Помните и используйте это, когда предмет вашего обожания в следующий раз решит с вами заговорить. Показать себя с плохой стороны вы всегда успеете, а привлечь мужчину своим легким веселым нравом у вас, вероятно, будет лишь один шанс.

4. Быть незаменимой

Если вы уже сходили на несколько свиданий и твердо убеждены, что этот мужчина – ваш будущий муж, друг и отец всей вашей футбольной команды из замечательных детей, тогда самое время показать собственную важность. Да, можно заставить его ревновать, как в старшей школе, или изобразить Мисс "Я занята, сперва добейся", а можно плавно и совершенно безболезненно стать частью его каждодневной жизни. Нужно лишь перенести ваши свидания с вечера на обеденное время. Для вас ему придется менять график и находить свободное время, делить с вами свои обычные занятия, простые ланчи в кафе и 15-тиминутные прогулки по парку во время перерыва. Звучит банально, но именно из таких моментов будет состоять ваша совместная жизнь. Дайте объекту своего обожания привыкнуть, что она началась уже сейчас.

Как вести себя с мужчиной в начале отношений / pixabay.com

5. Подставлять плечо и утешать

Запомните золотое правило, и используйте его со всеми, кто когда-либо будет вам жаловаться впредь: слушайте и поддакивайте. Не нужно бросаться решать проблему. Просто выслушайте. Мужчина, который готов поплакать у вас на груди о своих неудачах и переживаниях, будет ожидать от вас именно этого. Жалейте, соглашайтесь и никому и никогда не раскрывайте его секреты. Полезный совет тоже можно дать, но лишь когда он успокоится. Еще лучше – если попросит его сам. Во всех остальных случаях – вы всепонимающая сочувствующая сторона.

6. Быть льдом и пламенем

Любая подружка, умудренная опытом, скажет вам со всей уверенностью: "Будь слабой, дай мужику быть сильным!" Любой психолог вам скажет: "Ищите баланс". Есть ситуации, в которых от вас объективно требуется демонстрация силы, и нет ничего плохого, чтобы ее показать. Не стоит стыдиться своих достижений в карьере, или умению улаживать конфликты. Мужчины, которые воспринимают подобное, как оскорбление их достоинству, не стоят того, чтобы тратить на них время. Взрослый и зрелый человек, готовый вступить в отношения, будет очарован вашим умением совмещать в себе и деву в беде, и ту, что с конем и горящей избой.

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