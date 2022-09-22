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Как вернуть посуде первозданный блеск: хитрости от опытных хозяек

22 сентября 2022, 22:20

Отмыть посуду от неприятного желтого и белого налета сложно, но можно.

Посуда
Как вернуть посуде первозданный блеск / скриншот

Со временем даже у самых ответственных хозяек наступает момент, когда их посуда стает непрезентабельной.

На тарелках, чашках и кастрюлях образовывается налет, который портит внешний вид посуды.

Как вернуть блеск стеклянной посуде?

У вас есть два варианта: или идти в магазин за специальным чистящим средством, но стоит оно не дешево, плюс придется поработать губкой. Или же применить смекалку, использовав довольно старый, но рабочий лайфхак.

Берем достаточно глубокую емкость, наливаем в нее холодную воду и сыпем соль. Примерно 30 граммов на литр. Размешиваем, растворяем и кладем в раствор посуду. Ждем около получаса, вынимаем и ополаскиваем.

Как вернуть блеск посуде из нержавейки?

Самый простой и быстрый способ очистки нержавеющей стали – это просто намочить тряпку теплой водой и протереть предметы. Тщательно вытрите их мягким полотенцем. Если остались жирные пятна, смешайте несколько капель средства для мытья посуды с теплой водой в ведре до образования пены. Смочите тряпку мыльной смесью и тщательно протрите изделие из нержавеющей стали.

Промойте область чистой водой и тщательно просушите мягким полотенцем. Если жирное пятно все еще остается, попробуйте смочить небольшую ткань спиртом для протирки.

Тщательно протрите жирное пятно спиртовой салфеткой. Промойте область чистой водой и тщательно высушите мягким полотенцем.

Для стойких, пригоревших пятен сделайте мягкую пасту из пищевой соды и воды (должна быть консистенция зубной пасты). Нанесите на пятно и оставьте на 15-20 минут. Протрите область мягкой тканью, смоченной в мыльной воде, как описано в шаге 3 выше. Смойте чистой водой и тщательно вытрите мягким полотенцем.

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Автор: Сергей Кущ
посуда лайфхак
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