Как вернуть огонек в отношениях: семь сексуальных способов

Обычно желание и страсть достигают своего пика в начале отношений. Но это можно изменить.

Сосредоточьтесь на своей связи друг с другом / фото ua.depositphotos.com

Это случается с лучшими парами. В начале вы двое не можете оторваться друг от друга. Но со временем, особенно когда жизнь становится тяжелой, эта сексуальная искра может угаснуть.

По словам Эми Левин, секс-тренера из Нью-Йорка, признаки того, что пара потеряла тот самый запал могут быть разными, но некоторые общие включают:

Секс случается нечасто — или не бывает вовсе. Секс стал рутиной. Кажется, что инициатором секса является только один партнер, и этот партнер часто отвергается. Иногда партнеры доходят до того, что просто перестают видеть друг друга в сексуальном плане, говорит доктор Рэйчел Нидл, лицензированный психолог, сертифицированный сексопатолог и основатель Флоридского психологического центра.

Еще один знак? Когда партнеры больше не обращают внимания на свою внешность.

Обычно желание и страсть достигают своего пика в начале отношений.

"Когда люди чувствуют себя комфортно в своих отношениях и в игру вступают все другие жизненные факторы, желание иногда угасает, если над ним не работать", — говорит Нидл.

Оба эксперта говорят, что есть ответ на вопрос: "Как снова разжечь чувства" и способы вернуть искру, но сначала нужно "избавиться от мифа" о том, что секс всегда должен быть спонтанным и легким, сказала Нидл. Как и любой другой аспект здоровых отношений, хороший секс требует времени и энергии. Вы должны приложить усилия.

Начните с того, что сосредоточьтесь на своей связи друг с другом, говорят оба эксперта. Возможность общаться важна как в спальне, так и за ее пределами. Задавайте своему партнеру те же вопросы, что и хорошему другу. Будьте откровенны в своих чувствах, говорите ли вы о своем дне в офисе или о своих интимных желаниях.

Как только общение снова наладится, попробуйте эти семь советов, чтобы снова вернуть угасшие чувства:

1. Повышайте уровень дофамина — вместе.

"Одна вещь, которая вызывала бабочек, когда вы впервые встретились, — это химический коктейль в ваших телах", — говорит Левин. "Восстановите это, сделав что-то новое. Загляните в новый ресторан, вместе сходите на урок кулинарии — сделайте что-нибудь веселое, что вам обоим будет интересно попробовать", — сказала она.

2. Чаще целуйтесь.

В начале отношений пары часто наслаждаются глубокими поцелуями, но со временем они, как правило, прекращают. "Продолжение обниматься, целоваться, прижиматься — важная составляющая здоровых отношений", — сказала она.

3. Вспомните, как это было, когда вы впервые встретились.

"Выключите телевизор и вспомните, как вам было весело — даже в сексуальном плане, если это так, — когда вы впервые встретились", — сказал Левин.

4. Составьте список сексуальных возможностей.

Вместе просмотрите книгу о сексе и вдохновитесь ее предложениями. "Составьте список хотя бы из десяти возможностей", — сказал Левин. "Не думайте о том, хотите вы их попробовать или нет. Просто перечислите их". Затем оцените каждую тему по шкале от 1 до 5 в зависимости от того, насколько вы готовы ее попробовать. Поделитесь своими ответами друг с другом. Посмотрите, сможете ли вы придумать что-то новое, чтобы попробовать вместе.

5. Сохраняйте тайну живой.

Независимо от того, как долго вы вместе, приложите усилия, чтобы быть соблазнительной и сохранить свежесть эротической связи. "Внесите в отношения немного неожиданности. Время от времени нарушайте предсказуемый шаблон", — сказал Нидл. "Это может помочь сохранить желание живым".

6. Свяжитесь со своей сексуальностью.

Почитайте эротический роман или посмотрите сексуальный фильм, чтобы поднять себе настроение. Вспомните моменты, когда вы были наиболее сексуально возбуждены. "Возможно, вы даже захотите написать сценарий фантазии, чтобы поделиться им со своим партнером", — сказала Игла.

7. Найдите секс-тренера.

"Хотя многие люди интеллектуально понимают, что им нужно изменить отношения со своим партнером, им часто нужно поговорить с экспертом, чтобы понять, как это сделать", — сказал Левин. "Наличие коуча — отличный способ не только получить экспертное руководство и поддержку, но и возложить на кого-то ответственность за происходящее преобразование", — сказала она.

Оба эксперта говорят, что важно помнить, что желание имеет приливы и отливы. Хорошая новость заключается в том, что вы можете вернуть романтику и страсть в ваши отношения. Но, как и в любом другом аспекте вашей совместной жизни, вам и вашему партнеру придется поработать над этим.

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