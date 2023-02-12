glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как вернуть огонек в отношениях: семь сексуальных способов

12 февраля 2023, 14:26
Обычно желание и страсть достигают своего пика в начале отношений. Но это можно изменить.
отношения, пара, мужчина и женщина
Сосредоточьтесь на своей связи друг с другом / фото ua.depositphotos.com

Это случается с лучшими парами. В начале вы двое не можете оторваться друг от друга. Но со временем, особенно когда жизнь становится тяжелой, эта сексуальная искра может угаснуть.

По словам Эми Левин, секс-тренера из Нью-Йорка, признаки того, что пара потеряла тот самый запал могут быть разными, но некоторые общие включают:

Секс случается нечасто — или не бывает вовсе. Секс стал рутиной. Кажется, что инициатором секса является только один партнер, и этот партнер часто отвергается. Иногда партнеры доходят до того, что просто перестают видеть друг друга в сексуальном плане, говорит доктор Рэйчел Нидл, лицензированный психолог, сертифицированный сексопатолог и основатель Флоридского психологического центра.

Еще один знак? Когда партнеры больше не обращают внимания на свою внешность.

Обычно желание и страсть достигают своего пика в начале отношений.

"Когда люди чувствуют себя комфортно в своих отношениях и в игру вступают все другие жизненные факторы, желание иногда угасает, если над ним не работать", — говорит Нидл.

Оба эксперта говорят, что есть ответ на вопрос: "Как снова разжечь чувства" и способы вернуть искру, но сначала нужно "избавиться от мифа" о том, что секс всегда должен быть спонтанным и легким, сказала Нидл. Как и любой другой аспект здоровых отношений, хороший секс требует времени и энергии. Вы должны приложить усилия.

Начните с того, что сосредоточьтесь на своей связи друг с другом, говорят оба эксперта. Возможность общаться важна как в спальне, так и за ее пределами. Задавайте своему партнеру те же вопросы, что и хорошему другу. Будьте откровенны в своих чувствах, говорите ли вы о своем дне в офисе или о своих интимных желаниях.

Как только общение снова наладится, попробуйте эти семь советов, чтобы снова вернуть угасшие чувства:

1. Повышайте уровень дофамина — вместе.

"Одна вещь, которая вызывала бабочек, когда вы впервые встретились, — это химический коктейль в ваших телах", — говорит Левин. "Восстановите это, сделав что-то новое. Загляните в новый ресторан, вместе сходите на урок кулинарии — сделайте что-нибудь веселое, что вам обоим будет интересно попробовать", — сказала она.

2. Чаще целуйтесь.

В начале отношений пары часто наслаждаются глубокими поцелуями, но со временем они, как правило, прекращают. "Продолжение обниматься, целоваться, прижиматься — важная составляющая здоровых отношений", — сказала она.

3. Вспомните, как это было, когда вы впервые встретились.

"Выключите телевизор и вспомните, как вам было весело — даже в сексуальном плане, если это так, — когда вы впервые встретились", — сказал Левин.

4. Составьте список сексуальных возможностей.

Вместе просмотрите книгу о сексе и вдохновитесь ее предложениями. "Составьте список хотя бы из десяти возможностей", — сказал Левин. "Не думайте о том, хотите вы их попробовать или нет. Просто перечислите их". Затем оцените каждую тему по шкале от 1 до 5 в зависимости от того, насколько вы готовы ее попробовать. Поделитесь своими ответами друг с другом. Посмотрите, сможете ли вы придумать что-то новое, чтобы попробовать вместе.

5. Сохраняйте тайну живой.

Независимо от того, как долго вы вместе, приложите усилия, чтобы быть соблазнительной и сохранить свежесть эротической связи. "Внесите в отношения немного неожиданности. Время от времени нарушайте предсказуемый шаблон", — сказал Нидл. "Это может помочь сохранить желание живым".

6. Свяжитесь со своей сексуальностью.

Почитайте эротический роман или посмотрите сексуальный фильм, чтобы поднять себе настроение. Вспомните моменты, когда вы были наиболее сексуально возбуждены. "Возможно, вы даже захотите написать сценарий фантазии, чтобы поделиться им со своим партнером", — сказала Игла.

7. Найдите секс-тренера.

"Хотя многие люди интеллектуально понимают, что им нужно изменить отношения со своим партнером, им часто нужно поговорить с экспертом, чтобы понять, как это сделать", — сказал Левин. "Наличие коуча — отличный способ не только получить экспертное руководство и поддержку, но и возложить на кого-то ответственность за происходящее преобразование", — сказала она.

Оба эксперта говорят, что важно помнить, что желание имеет приливы и отливы. Хорошая новость заключается в том, что вы можете вернуть романтику и страсть в ваши отношения. Но, как и в любом другом аспекте вашей совместной жизни, вам и вашему партнеру придется поработать над этим.

Вас также может заинтересовать:

отношения
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:40

В России собрались посеять хаос в Британии из-за войны в Украине - The Sun

14:39

Что делали 13 февраля, чтобы в доме весь год счастье было: приметы и запретыВидео

14:30

Грандиозное возвращение Мира наизнанку: на 1+1 покажут сезон про Колумбию, который сняли до войныВидео

14:26

Как вернуть огонек в отношениях: семь сексуальных способовВидео

14:16

Столтенберг не хочет продлевать срок полномочий генсека НАТО - СМИ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:15

Умер выдающийся украинский летчик Олег КоршуновВидео

13:59

Ляпису Трубецкому отменили концерт в СербииВидео

13:56

Зеленский ввел мощные санкции против России на 50 летВидео

13:38

Как оживить увядшие комнатные цветы: поможет один дешевый препарат

Реклама
13:28

Оккупанты отошли назад: ВСУ нанесли невероятный урон войскам ПутинаВидео

13:09

Все выли от восторга: как сейчас выглядят красавчики-комиссары из сериала "Комиссар Рекс"

13:01

Везут фурами: под Москвой нашли тайное кладбище "вагнеровцев"Видео

12:42

В Украину возвращаются крепкие морозы: синоптики назвали даты атаки нового циклонаВидео

12:41

Зачем в СССР строили круглые дома и почему в них было невыносимо жить

12:15

"Бесстыжая мразь": Кадыров набросился на бежавшего из России СлепаковаВидео

12:03

Путин может выиграть войну против Украины, если Запад срочно не поставит Киеву оружие - ДудаВидео

11:43

"Начался самый роковой период": астролог назвала города Украины, откуда надо уезжать до летаВидео

11:36

Аллегрова запела про ядерное оружиеВидео

11:24

К чему попадается лавровый лист в еде: что предполагает известная примета

11:24

Возможны точечные удары: Гуменюк оценила риск новой ракетной атаки РФ по Украине

Реклама
10:41

Россия понесла наибольшие потери с начала войны всего за 2 недели - британская разведкаВидео

10:30

Не уживуться ни при каких обстоятельствах: знаки зодиака, которые не подходят друг другу

10:28

Рано или поздно в Украине будут землетрясения до 8 баллов: сейсмолог назвал самый опасный регионВидео

10:04

Идет наступление: в ВСУ рассказали, что происходит под БахмутомВидео

09:55

В Украине могут начать производить британское вооружение - The Telegraph

09:12

"У тебя есть два пути": в РФ хотят наказать поддержавшего Украину МеладзеВидео

08:54

Передача Украине F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять" - Дуда

08:34

"Враг бросил все последние резервы": Путин отдал приказ захватить Донбасс до 1 марта - МаломужВидео

08:34

Собака будет шелковой: 5 ошибок в воспитании, которые ни в коем случае нельзя допускать

08:30

Провал под Угледаром деморализовал россиян, они не верят в способность начать новое наступление - ISWВидео

08:20

Война не кончится ни завтра, ни послезавтрамнение

07:30

"Нет никакого шанса": Резников оценил риск захвата Одессы Россией

06:20

Он стареет и теряет товарный вид, пора уже ему умереть за Путинамнение

05:30

Как правильно выбрать кофе: простой совет и 10 лучших напитков для гурманов

02:02

"Больно смотреть на твои муки": хвастливую Волочкову подняли на смех в СетиВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, какой город на Донбассе ВСУ важно контролироватьВидео

00:00

Террор не прекращается даже ночью: в Харькове раздались мощные взрывыВидео

11 февраля, суббота
23:19

Пытались спасти, но оказались под завалами сами: в Турции спасателей завалило обломками зданияВидео

23:08

"РФ пытается реализовать проект "Вторая Украина"": у оккупантов проблемы с большим наступлением – ДаниловВидео

23:04

Похудение не идет, килограммы растут: 5 причин заглянуть в себя и исправить ошибки

Реклама
22:31

Инсульт сильно подкосил: Певец Носков еле встал с кресла во время своего концертаВидео

22:20

"Путин не может сказать: "Мы достигли целей, я закончил войну"": в РФ не выйдет захватить Донбасс – ЖдановВидео

22:12

РФ готовит переворот в Молдове: "спасатели" в Турцию были отправлены не случайно - ДаниловВидео

21:31

РФ начала использовать в войне морские надводные дроны: чем они опасны

21:21

Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делатьВидео

20:59

"Диктатор потеряет власть": российские пропагандисты резко назвали Путина "маньяком"Видео

20:49

"Наказал" США: Лепс отказался выступать "для врагов"Видео

20:23

Одесского рэппера-подкаблучника Джигана нашли в больнице с фингалом в Москве

20:11

Леся Никитюк устроила заплыв в бассейне и выгуляла игривый золотой купальникВидео

19:54

РФ атакует Украину дронами-камикадзе: в нескольких областях громко, уже есть сбитые "шахеды"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять