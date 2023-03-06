Как вернуть к жизни дерево: простые советы для дачников и способы лечения вишни

Если вы не знаете, как определить, что дерево засохло, обратите внимание на его внешний вид, цвет листьев, ветви и плоды, которые не должны быть испорченными.

Почему сохнут листья на деревьях определить сложно, среди причин может быть монилиоз / ua.depositphotos.com

Деревья всегда являются главным украшением сада. Каждый садовник внимательно следит за тем, чтобы они были ухоженными, цвели и давали хороший урожай. Дерево может болеть. Многие из дачников в такой ситуации задаются вопросом, как понять, что дерево погибает, и какие принимать профилактические и восстановительные меры. Поэтому важно понимать, как правильно ухаживать за деревьями и действовать при болезни вишни.

Как понять, что дерево болеет

Если у вас возникли подозрения или обеспокоенность относительно болезни ваших деревьев, обратитесь к эксперту-арбористу, чтобы он предоставил консультацию. Чтобы деревья не представляли опасность, следует обеспечить им правильный уход. Существуют признаки, которые указывают болезнь дерева.

Побеги или цветы стали черными

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Указывает на огневой ожог. Заболевание поражает более 100 разных видов растений. Видите, что цветы на дереве и побеги стали черными, значит, дерево заражено.

Течение слизи из дерева

Если вы увидели, что из ствола дерева идет жидкость, возможно, это признак слизетечения – грибковой болезни дерева. Когда дерево сильно заражено, вокруг его основания накапливается жидкость. Запах у такой слизи специфический – напоминает йодоформ, кислоту и спирт. Он оставляет темные следы на стволе дерева или на его ветках. Чаще болезнь может быть в теплую пору года.

"Полки" у основания дерева бледно-коричневого цвета

Дерево может заразиться грибком Inonotus dryadeus. Тогда на нем появляются пластинчатые так называемые "полки" – они видны из основания рядом с почвой. Спустя время они темнеют и становятся черными. По причине заболевания притормаживается рост веток. Чаще заражению подвержены дубы.

Серые наросты на дереве

Береза, орех, клен и вишня могут заразиться грибком Fomes fomentarius. Он похож на твердый серый копытообразный нарост. На нижней стороны тысячи маленьких белых пор.

У дерева шелушится кора

Кора служит защитой внутренней части дерева. Если она шелушится – это признак болезни. Отслоение крупных кусков коры может стать признаком того, что дерево погибает. Фрагментарное шелушение коры может быть на многих деревьях, однако большие отслоения указывают на то, что дерево умирает.

Ложная мучнистая роса

На деревьях может появляться порошкообразная белая плесень. Возникает она при влажной погоде. Деревья тогда становятся желтыми и скрученными. Инфекция проявляется маленькими белыми пятнами, они распространяются по листьям и образуют на них белый порошкообразный слой.

Желтые или коричневые листья

Медленный рост листьев, их коричневый или желтый цвет могут указывать на заражение корневой гнилью. Гриб называется армиллярия, из-за него гниют корни и отмирают крупные ветки дерева.

Не забывайте, что существуют и другие признаки болезни деревьев. В частности, на то, что дерево болеет, могут указывать зубчатые края или рваная поверхность листьев, опадание листы и ее обесцвечивание, возникновение трещины в коре, а также множество гусениц и личинок на и внутри дерева.

Почему погибло дерево

Дерево может погибнуть из-за совершенно разных причин. Чтобы его спасти и сформировать новый плодовый сад, нужно понять, почему плохо растет, не приносит плоды, чахнет или погибает дерево.

Заглубление корневой шейки

Наиболее частая причина угнетения и гибели плодовых деревьев. Корневая шейка – это место, где идет переход от подземной части растения, корней, к его надземной части, стволу. Гниение происходит в том случае, если корневая шейка оказывается под водой или слоем гниющих остатков растительности. Деревья в такой ситуации очень быстро чахнут и гибнут.

Заглубление корневой шейки может случиться из-за неправильной посадки дерева, обильного утепления корневой системы на зиму и выращивание дерева в болотистой местности.

Чтобы избежать проблемы, нужна правильная посадка саженцев, грамотное уплотнение грунта и соблюдение рекомендаций специалистов.

Дерево растет близко к грунтовым водам

Наличие близких грунтовых вод считают второй после заглубления шейки причиной гибели плодовых деревьев. Бывает, что деревья нормально растут и развиваются, но потом гибнут. Причина – корневая система взрослых деревьев добирается до грунтовых вод, которые мешают дальнейшему развитию дерева. Также в грунтовых водах множество вредных для деревьев элементов.

Признаком дачного участка, близкого к грунтовым водам, является отсутствие у соседей и неподалеку от них старых высоких плодовых и декоративных деревьев, глубокие колодцы и застой талой воды в весенний период. Грунтовые воды можно обнаружить во время бурения небольших скважин или рытья траншей.

Такие болезни, как черный рак, корневой рак, бактериальный ожог, цитоспороз и рак находятся в списке болезней, из-за которых часто гибнут деревья. Болезни могут привести к гибели особенно молодых деревьев.

Во избежание гибели дерева, нужно обеспечить правильную посадку, уход, и профилактику заболеваний.

Деревьям вредят грызуны

Активность мышей, кротов, зайцев и других грызунов может привести к гибели молодых саженцев сливы, груши, вишни, яблони и других деревьев, которые приносят плоды.

Зайцы зимой грызут кору деревьев, растение по этой причине гибнет.

Для защиты от зайцев и мышей нужно ограждать деревья забором без лазеек и укрывать молодые саженцы на зиму или укутывать их нижние ветви нетканым материалом.

Летом корневой системе дерева угрожают кроты и землеройки. Кротов можно отпугивать пахучими веществами, вибрацией или отловом.

Механические повреждения дерева

Нередко деревья гибнут из-за возникших механических повреждений. Чтобы этого избежать, их нужно защищать кожухами во время строительства, очень аккуратно окашивать триммером приствольные круги, обрезать мешающие ветки и огораживать небольшие деревца от собак.

Вымерзание деревьев

Сорта плодовых деревьев, которые любят тепло, особенно колоновидные яблони и груши, подвержены негативному влиянию мороза. Они могут повреждаться, когда нет достаточного покрова снега.

Во избежание вымерзания деревьев нужно садить сорта, которые устойчивы к погодным условиям и укрывать их на зиму. Сберечь деревья помогут правильный полив, обрезка осенью и внесение удобрений калия и фосфора.

Почему вдруг вишня засохла

Садовники размышляют о том, почему в саду гибнут плодовые деревья. Ответом на вопрос, почему сохнут ветки у плодовых деревьев, станет понимание, в чем суть проблемы. Вишня может начать сохнуть после цветения в том случае, если произошло поражение дерева грибковой инфекцией.

Если речь все-таки идет о грибковой болезни, придется проводить обработку химическими препаратами. Это не полезно для почвы и всего, что растет на земле, но другого выхода, чтобы спасти дерево, которое может погибнуть, нет.

Болезни вишни

Монилиоз (молиниальный ожог)

Когда сохнут не только отдельные листья, а целые ветки вишни, у дерева может быть монилиоз. Считается одним из самых частых заболеваний вишни. Весной, когда вишня цветет, споры гриба попадают в дерево через пестик цветка, идут в цветоножку и попадают в ветку. Там грибок быстро растет, и уже к концу июня можно увидеть, как массово сохнут листья, а ветки усыхают полностью. Вид у деревьев, как будто они обожженные. Поэтому и название монилиальный ожог.

Клястероспориоз

Дырчатая пятнистость больше проявляется на листьях вишни. В первую очередь появляются маленькие красно-бурые пятна. За несколько дней пятна становятся больше, а ткани листа в пораженных местах отмирают, после чего засыхают и выпадают. На месте пятна – дырка с красной каймой.

Если вишня серьезно поражена болезнью, может произойти частичной или полное засыхание листьев и преждевременный листопад. В сложных случаях может пострадать кора молодых побегов. На ней тоже могут появиться красные пятна, из-за которых происходит камедетечение – из трещин выделяется клейкое вещество. Оно напоминает смолу.

Что делать, если вишня засохла

Как восстановить сухое дерево – попытаться остановить развитие болезни. Для этого следует отрезать все побеги вишни, которые засыхают. Здоровую часть следует захватить на расстояние около 10-15 сантиметров ниже усыхания. Обрезанные ветки, вместе с пораженными плодами, нужно сжечь. Обрезать ниже места, где засохла ветка, нужно потому, что там тоже могут быть грибницы, которые не видны человеческому взору.

Химическая обработка вишни

Такое заболевание, как монилиоз, может быстро перейти на другие деревья, поэтому лечебные мероприятия следует проводить для всех растений. Делать это следует в сухие дни. Чтобы препарат усвоился, нужно, чтобы хотя бы несколько часов не было дождей.

При борьбе с монилиозом вишни рекомендуют использовать несколько препаратов.

Абига-Пик

Данное средство рекомендуют применять для опрыскивания вишни во время вегетационного периода. На 10 литров воды обычно берут 45 грамм самого средства.

Бордосская смесь

Как и Абига-Пик, применяется в вегетационный период. Если на дворе ранняя весна, можно использовать смесь Экстра.

Зато

Препарат применяют, когда сохнет вишня, которая цветет. Обычно применяется с другими фунгицидами.

Купидон

Препарат используют в случае, если листья вишня засыхают, а цветы гибнут. Однако его можно применять не чаще 1 раза в неделю.

Купроксат

После того как на вишне распустились почки, препарат уже можно применять. Между обработками следует придерживаться интервала не менее 10 дней.

Обратите внимание – нужно с особой осторожностью применять средства. В обязательном порядке читайте информацию перед их использованием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Ни в коем случае не забывайте – после обработки химией урожай можно собирать только через 20-30 дней.