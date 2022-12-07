glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как вернуть блеск золотым украшениям: 2 простых способа, о которых мало кто догадывается

7 декабря 2022, 07:10
С помощью нескольких кухонных ингредиентов можно вернуть новый облик украшениям из золота.
Золотые украшения
Золотые украшения можно почистить в домашних условиях/ Instagram, pixabay.com

Золотые украшения сразу после покупки привлекают к себе восхищенные взгляды из-за их блеска. Но постоянно "купаться в лучах" внимания окружающих не удастся, ведь со временем любые украшения могут поблекнуть и потерять свой первоначальный блеск.

Чтобы они снова засияли и приносили радость вам и окружающим, можно прибегнуть к нескольким простым хитростям. Есть способы, для которых даже не придется покупать какие-то специальные средства, ведь необходимые ингредиенты точно есть у вас на кухне.

Сахар

Такой простой ингредиент может стать помощником, если у вас возникла проблема, как вернуть блеск золотым украшениям. Вещи из золота могут засиять сильнее, если подержать их небольшое количество времени в подслащенной воде.

Налейте воду в емкость, растворите там сахар и положите цепочки, кольца или серьги в этот раствор. Оставьте их в воде на несколько минут.

Куриное яйцо

Чтобы вернуть блеск золотым украшениям, можно также воспользоваться лайфхаком с применением куриного яйца.

Для этого понадобится белок. Нужно протереть украшения ватным тампоном, смоченным в яичном белке, и они будут сиять с новой силой.

Читайте также:

лайфхак золото интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:17

Кремль готовит вторую волну мобилизации – ISW

07:10

Как вернуть блеск золотым украшениям: 2 простых способа, о которых мало кто догадывается

06:39

"Зима - ключевой этап войны": Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь

06:20

Путин рискует, активно используя двойниковмнение

06:00

День украинского платка: что нужно знать о празднике

Реклама
05:00

"Это фейк": скандальный Орбан попытался оправдаться после блокирования помощи Украине от ЕСВидео

05:00

Поздравления с Новым 2023 годом: яркие открытки, теплые слова для детей и взрослыхФото

05:00

День Екатерины: теплые поздравления, открытки и картинки для прекрасной именинницы

04:25

Резкое потепление под +10º: украинцев удивили неожиданным прогнозом и назвали датыВидео

03:57

"Банщик что-то воткнул пока парил": Волочкова с задранной ногой рассказала о своем испугеВидео

03:55

Между нами 34 года разницы: Лолита приоткрыла тайну личной жизни

03:24

Надежда Мейхер случайно обнажила татуировку на пикантном месте

02:55

Чтобы окна зимой были идеально чистыми: самый простой способ убрать конденсат

02:10

Фортуна всегда на их стороне: топ-3 знака Зодиака с сильнейшим ангелом-хранителемВидео

01:35

"Мешок" можно будет завязать: эксперт спрогнозировал, как ВСУ могут устроить врагам капкан в КрымуВидео

01:00

"Подойдем к Крыму": эксперт назвал территории, которые ВСУ освободят до конца года

00:51

Приметы на 7 декабря: какие 5 вещей нельзя делать в большой праздник, чтобы беду не привлечьВидео

00:05

"Может быть эскалация": разъяренный Путин может нанести удар после взрывов на аэродромах - CNNВидео

06 декабря, вторник
23:45

"Работает вражеская артиллерия": Жданов заявил о колоссальных потерях Украины под БахмутомВидео

23:40

"Бавовна" на аэродроме в Курске: черный дым было видно даже со спутникаВидео

Реклама
23:25

Как не выглядеть "теткой" после 40 лет: 9 модных правил, о которых лучше забыть

23:18

Проживет даже с истеричкой: имена самых терпеливых мужчин, которые влюбляются до умопомраченияВидео

22:49

Приметы на 8 декабря: какие 3 вещи нужно успеть сделать, чтобы удача липла всегдаВидео

22:30

Германия наотрез отказалась передавать ЗРК Patriot Украине

22:05

Гороскоп на завтра 7 декабря 2022: Близнецам – травмы, Львам – деньги, а Рыбам – нервы

21:56

Россияне могут рассредоточить свои бомбардировщики после взрывов на аэродромах - Reuters

21:41

Обезьяна стянула тесный топ с огромного декольте бывшей "Мисс Перу"Видео

21:32

Продажный патриотизм: российские звезды-пропагандисты не заплатили миллионы рублей налогов

21:22

"Содержала любовников": Соседов снова позавидовал Пугачевой

21:21

"Надо правильно организовать": Путина и его режим можно уничтожить, но есть лишь 1 способ - ЯковенкоВидео

20:47

У Зеленского резко прошлись по результатам "спецоперации" РФ

20:33

Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала о разговоре с провидцем о судьбе Украины

20:07

"Повисло на соплях": Арестович о жалкой судьбе Крымского мостаВидео

19:58

Унитаз будет сверкать и вечно пахнуть: как почистить туалет газировкой и зубной пастойВидео

19:56

"Надо чаще говорить": политолог объяснил, зачем Шольцу поддерживать связь с ПутинымВидео

19:53

"Каждый из нас имеет свою личную историю": Катя Осадчая показала редкое фото с родителями

19:46

"Если проживем зиму": украинцам дали пугающий прогноз новых отключений электроэнергииВидео

19:32

На Донбассе оккупанты казнили сбежавших с позиций зеков-дезертировВидео

19:18

Как полезные идиоты помогают Путину в Украинемнение

19:06

"Человек паук, гадит": Лолиту в обтягивающем подняли на смех

Реклама
19:05

"Мы не можем": Грузия наотрез отказалась предоставлять Украине военную помощьВидео

18:57

Когда уже все надоело: 5 хитростей, которые сделают дом уютней

18:56

"Гарантии безопасности" для РФ: у Зеленского жестко ответили на странное предложение МакронаВидео

18:48

Как и где встречать Новый год 2023: важные рекомендации, которые помогут привлечь удачу и успехВидео

18:43

"Зеленого света" не было: Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году

18:34

Больного Лепса отправляют к психиатру после неадекватной выходки

18:30

Пропагандисты выдвинули Галкину обвинение: Пугачева с семьей получили гражданство Израиля незаконно

18:26

Взрывы на авиабазах РФ: появились спутниковые фото после удара беспилотникаВидео

18:25

Подарки и стол должны быть круглыми: астролог рассказал, в какой обстановке правильно встречать год КроликаВидео

18:21

Самый красивый красный новогодний маникюр 2023, который заставит поверить в чудоФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Окрашивание волосЖенские стрижкиМодные прическиНовогодний маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять