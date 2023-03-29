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Как вернуть блеск кожаному кошельку - засияет как новый

29 марта 2023, 14:10
Кошелек - то, что есть практически у каждого человека в руках, да ещё и каждый день.
Как вернуть блеск кожаному кошельку
Как вернуть блеск кожаному кошельку / ua.depositphotos.com

Не трудно догадаться, что одной из самых грязных вещей в жизни человека является кошелек. Деньги сами по себе собирают на себе много грязи, не говоря уже о кошельке, к которому мы ежедневно прикасаемся не совсем чистыми руками.

Владельцам кожаного кошелька известно, что такое следы от рук на аксессуаре и желание придать ему прежний вид. О том как это сделать - расскажем далее.

Как постирать кошелек - самый простой и действенный способ

Для того, чтобы вернуть кошельку прежний и чистый вид, необходимо совершить всего три довольно простых действия. Для начала попробуйте протереть кошелек влажной губкой, постоянно промывая ее в мыльном растворе и отжимая. Затем стоит проделать такие же действия со внутренней поверхностью кошелька. После того как вы увидите, что большей части грязи не стало, можно попробовать протереть аксессуар сухой материей и отполировать его.

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Как вернуть блеск кожаному кошельку - когда хочется, чтобы блестел

Придать своему кошельку блеск достаточно просто , для этого не нужно принимать сложных действий и долго стараться. Достаточно натереть изделие глицерином уже после того, как вы его очистили и высушили. Главное - не переусердствовать с количеством глицерина, иначе к аксессуару будет липнуть пыль.

Можно ли мочить кожаный кошелек - главное правило

Кожа не совсем любит воду, после неё она может изменить форму и высохнуть по-другому. Лакированная кожа в свою очередь немного более водоустойчива, чем обычная. Однако не стоит переусердствовать с водой, гораздо лучше просто протирать изделие вовремя.

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