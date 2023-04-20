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Как варить замороженные хинкали: пошаговая инструкция, чтобы блюдо получилось идеальным

Алёна Воронина
20 апреля 2023, 02:45
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Во время приготовления хинкали в кастрюле стоит придерживаться точной последовательности действий, чтобы не испортить блюдо.
Хинкалы, кастрюля
Как варить замороженные хинкали/ ua.depositphotos.com

Если вы собственноручно налепили хинкали на ужин и их избыток пришлось заморозить, или вы хотите приготовить приобретенный в магазине замороженный продукт, стоит знать наперед, как варить замороженные хинкали. Ведь такое блюдо достаточно прихотливое, и научиться правильно его готовить с первого раза удается не всем.

Самое главное, что нужно знать – сколько времени надо варить хинкали. Но важна и сама техника приготовления. От того, правильно ли всё будет сделано, будет зависеть целостность и готовность блюда.

Как варить хинкали в кастрюле

1. Нужно взять большую кастрюлю и налить в нее не менее трех литров воды. На дно положить тарелку – этот простой совет защитит хинкали от прилипания ко дну кастрюли.

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2. Воду солить только тогда, когда она уже закипит. На три литра воды достаточно будет всыпать столовую ложку соли без горки. Затем подождать, пока соль растворится.

3. Хинкали опускать в кипящую воду поочередно. Но нужно это делать не руками, а шумовкой. Ведь если держать хинкали за хвостик, то во время опускания в кипяток он может оторваться. После опускания в воду шумовку не стоит убирать сразу – лучше подержать ее в воде несколько секунд, а только тогда убрать. Эти несколько секунд нужны для того, чтобы поверхность теста успела "схватиться" и продукт не разлезся в воде.

4. Не стоит класть все хинкали сразу – если на дно лег первый слой, нельзя класть сверху еще и второй. Лучше вторую часть сварить отдельно после первой. Перемешивать их во время варки также не стоит.

5. Когда наверх всплывут первые хинкали, нужно уменьшить огонь до такого уровня, чтобы вода в кастрюле лишь немного кипела. Далее хинкали нужно варить 10-15 минут.

6. Когда они будут полностью готовы, вынимать их нужно также шумовкой. Выкладывать готовый продукт на плоскую тарелку. Чтобы хинкали не склеились, их нужно класть одним слоем и смазать растопленным сливочным маслом.

Перед тем, как подавать хинкали на стол, их можно посыпать мелко нарезанной зеленью. Можно остановить свой выбор на той, которая вам по вкусу.

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