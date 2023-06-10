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Как варить рис, чтобы он не слипся: сногсшибательные секреты от опытных хозяек

Алина Дембицкая
10 июня 2023, 16:35 обновлено 10 июня, 16:35
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Чтобы приготовить идеальный рис, необходимо учитывать несколько важных нюансов.
рис
Почему не получается сварить рассыпчатый рис? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Рис – чрезвычайно полезный продукт, из которого можно приготовить множество вкуснющих блюд. Например, из риса может получиться бомбическая запеканка, пудинг, плов, ризотто или суши. Однако основная проблема, которая может возникнуть при приготовлении блюд из риса, заключается в том, что он не получается рассыпчатым. Главред рассказывает, как надо варить рис, чтобы он никогда не слипся и не пригорел к кастрюле.

Чтобы приготовить идеальный рис, необходимо учитывать несколько важных нюансов.

Во-первых, стоит разобраться, какой рис лучше покупать, ведь выбор правильного вида риса имеет большое значение. Лучшим вариантом для приготовления рассыпчатого риса являются длиннозерные сорта, такие как басмати и жасмин. В них меньше крахмала, в результате чего их намного легче приготовить.

Во-вторых, перед готовкой рис следует промыть. Почему нужно промывать рис? Потому что это поможет удалить избыток крахмала, благодаря которому зерна склеиваются во время приготовления. Рекомендуется промывать рис в холодной воде несколько раз, осторожно растирая его между ладонями. А еще лучше, если рис замочить на 15-20 минут. Это поможет еще и сократить время приготовления риса.

В-третьих, стоит обратить внимание на то, какая пропорция риса и воды должна быть, ведь это ключевой фактор. Рис обычно готовят в соотношении 1:2 (одна часть риса к двум частям воды). Однако пропорция может варьироваться в зависимости от типа риса и личных предпочтений. Поэтому всегда читайте на упаковке с рисом инструкцию по его приготовлению.

В-четвертых, надо обратить внимание на кастрюлю, в которой будет готовиться рис. Используйте кастрюлю с толстым дном, чтобы равномерно распределить тепло и предотвратить пригорание риса. Если у вас есть чугунная кастрюля, то это идеальный вариант для приготовления риса.

Когда вы ознакомились с некоторыми нюансами подготовки риса к приготовлению, пришло время разобраться, как варить рис. Самое важное то, что нужно правильно контролировать температуру и время готовки. После того, как рис промыт, его следует поставить на огонь и довести до кипения. Затем убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 10-20 минут. Помните, что нужно внимательно читать на упаковке, сколько должен вариться рис, ведь все зависит от его вида.

Если вы задаетесь вопросом, можно ли мешать рис во время приготовления, то у нас есть для вас простой ответ – рис не нужно мешать. Дело в том, что во время перемешивания может образоваться клейкая масса из риса.

Еще один распространенный вопрос – как варить рис: под крышкой или без. Опытные хозяйки рекомендуют не открывать крышку во время готовки. Крышка помогает теплу равномерно распределиться и предотвращает возможное пригорание. После приготовления, оставьте рис под крышкой еще в течение 5-10 минут. Это позволит ему дополнительно настояться и стать более рассыпчатым. Кроме того, рис впитает в себя дополнительную влагу. Поэтому можете смело выключать плиту, даже если рис немного недоготовился. Теперь вы знаете, что делать с недоваренным рисом.

Если вы желаете получить ароматный рис, то можете добавить к нему немного специй. К рису лучше всего подойдет кориандр, кардамон или куркума. Они наделят готовое блюдо неповторимым вкусом и ароматом.

Смотрите видео о том, чем опасен кадмиевый рис и как уберечь себя от отравления:

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