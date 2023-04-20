Как варить рассыпчатый рис: 4 правила пушистого и пышного блюда

Рис - любимая крупа довольно большого количества людей, однако мало кто знает как правильно варить рис, чтобы он не слипался.

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Как варить рассыпчатый рис / коллаж фото instagram volchitsafood/lets_c.o.o.k_

Рис часто используется как гарнир и как ингредиент в супах, например. Однако для того, чтобы правильно его сварить, необходимо знать всё о пропорциях, времени и правилах приготовления. Об этом мы и расскажем далее.

Как варить рассыпчатый рис - главные правила

Склеенный между собой рис - проблема распространенная. Существуют три главных правила, которых нужно придерживаться, чтобы крупа не склеилась.

Для начала (перед приготовлением) рис необходимо промыть. Промывать крупу нужно исключительно холодной водой и сделать это около 8 раз. Также, задаваясь вопросом о то, как правильно варить рис, чтобы он не слипался, нужно помнить тот факт, что рис нельзя помешивать во время приготовления, иначе зерна повредятся и крохмал выйдет наружу, что склеит зерна между собой. И, конечно, рис готовится на маленьком огне под крышкой, а после приготовления снимать крышку нельзя еще около 10-15 минут, чтобы крупа впитала всю влагу в себя.

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Сколько варить рис - время приготовления

Время приготовления риса зависит от его вида. Как правило, для каждого вида указывается своя отдельна норма времени ля приготовления. Однако универсальным временем считается 8-12 минут, и 10-15 минут на отдых под крышкой после выключения огня. Также время приготовления зависит от консистенции риса, которая необходима именно вам.

Рис в кипящую воду или нет - предотвращаем главную ошибку

Рис в отличие от гречки и многих других круп, нельзя варить сразу в кипятке - такое действие способствует тому, что она разваривается. Правильнее опускать крупу в холодную воду, это не даст ему превратится в слипшуюся массу во время приготовления. И помните - рис важно промывать перед варением.

Как варить рис пропорции - правильно соотношение

Рис готовится всегда в соотношении 1 к 2. То есть, на один стакан риса понадобится два стакана воды, и так со всеми объемами. Выбирать емкость для приготовления риса необходимо с расчетом на том, что крупа увеличивается втрое.

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