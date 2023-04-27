Как варить пшеничную кашу на воде: 3 главные правила рассыпчатой крупы

Пшеничная каша оказывает хорошее влияние на свертываемость крови и помогает заживлять раны. Помимо прочего она также может улучшать память, концентрацию и регулировать обмен веществ. Далее расскажем, как варить пшеничную кашу на воде и всё о главных правилах приготовления.
Нужно ли мыть пшеничную кашу - необходимо знать
Пшеничную крупу перед приготовлением необходимо правильно подготовить. Для начала - стоит перебрать от мусора и лишних частиц. Затем хорошо промыть под проточной теплой водой, используя сито. Важное примечание: промывание под холодной водой сделает кашу рассыпчатой. Для более вязкого и густого эффекта необходимо промывать быстро и под холодной водой.
Как варить пшеничную кашу на воде пропорции - важно им следовать
Данная крупа требует довольно большого количества воды. На 1 стакан пшеничной крупы следует использовать 3 стакана жидкости. С такими пропорциями каша выходит немного вязкой. Если же вы хотите получить более рассыпчатую крупу, используйте меньше воды - 2 стакана хватит.
Сколько варить пшеничную кашу на воде - срок приготовления
Пшеничную крупу необходимо заливать холодной водой или молоком, после чего отправить на огонь и довести до кипения, при этом постоянно помешивая. Как только она закипит - необходимо убавить огонь до слабого режима и варить ее около получаса, пока полностью не загустеет.
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