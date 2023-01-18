Как варить гречку: вас поразит невероятная хитрость опытных хозяек

Гречка является одним из самых популярных продуктов в любом доме. Ее используют как для приготовления каш, так и в виде гарниров с различными добавками.
Несмотря на то, что гречку на любой кухне готовят не реже, чем раз в неделю, у многих возникают вопросы о том, какую последовательность и пропорции соблюдать при этом. Несмотря на обилие рецептов, для многих остается неразрешимым вопрос - как готовить гречку на воде.
В какую воду нужно бросать гречку
Для приготовления гречки лучше воспользоваться очищенной водой или бутилированной. Ведь жидкость в большинстве впитывается в крупу и вы так или иначе употребляете воду, на которой готовите гречку. Обычная процедура приготовления гречки - залить крупу холодной водой и поставить на быстры огонь. В крайнем случае воспользуйтесь определенным количеством уже кипяченой воды.
Как варить гречку
При приготовлении гречки необходимо вскипятить воду с засыпанной в нее крупой. После этого следует прикрутить конфорку и кипятить на медленном огне. При этом не забывайте убавлять уровень огня сразу после закипания.
У многих возникает вопрос, следует ли помешивать крупу, которая варится. Давно опытным способом установлено, что в ходе приготовления гречки помешивать ее не надо. Также не забывайте, что после закипания воды с крупой, можно добавить соль по вкусу.
Не стоит забывать о том, что приготовлении гречки советуют накрывать кастрюлю крышкой. Это не позволит воде быстро выкипеть и не даст пригореть приготовляемой крупе.
Сколько варить гречку
Опытным путем за многие году установлено, что достаточное время для приготовления гречки – до 20 минут на огне. После этого крупа готова для употребления. Важный нюанс: даже если вы не успели вложиться в это время, оставьте гречку с накрытой крышкой в кастрюле, она за некоторые время впитает жидкость и дойдет до готовности. Обратим внимание на то, что, если гречку забрасывают в уже кипящую воду, в этом случае время приготовления крупы принципиально не меняется.
Соотношение гречки и воды
Чтобы не переборщить с количеством приготовляемого продукта, следует помнить простую пропорции. Для правильного приготовления крупы используйте воду и гречку из соотношения один к двум. То есть, если вы хотите приготовить один стакан гречки, для этого необходимо использовать два стакана воды.
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