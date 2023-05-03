Как в СССР обходились без подгузников: интересные факты из прошлого

К счастью, современные родители могут использовать подгузники и памперсы, чтобы обеспечить своих малышей сухостью и комфортом

https://news.glavred.info/kak-v-sssr-obhodilis-bez-podguznikov-interesnye-fakty-iz-proshlogo-10467556.html Ссылка скопирована

Как в СССР обходились без подгузников / pixabay.com, скриншот YouTube

В наше время подгузники являются обыденным предметом для детей, но в прошлом они не были так широко распространены. Как же справлялись с гигиеной детей в СССР, когда не было подгузников?

Мы расскажем об этом и других интересных фактах из прошлого.

Что делали когда не было подгузников?

В отсутствие подгузников, в СССР родители использовали тканевые пеленки для обертывания младенцев. Пеленки были просты в использовании и стирке, но требовали частого стирания. В некоторых регионах детей связывали на деревянных полиспастах, чтобы предотвратить их ползание и падение.

видео дня

Почему в СССР не было памперсов?

В СССР не было памперсов из-за технических и экономических причин. К началу 90-х годов, в СССР была массовая производство подгузников из ткани.

Однако, когда стали появляться первые памперсы на мировом рынке, Советский Союз не смог конкурировать с зарубежными производителями. К тому же, из-за нехватки сырья и высокой стоимости производства, памперсы не были доступны для большинства семей.

В каком году появились памперсы в СССР?

Памперсы появились в СССР только в начале 90-х годов, когда на мировом рынке появились первые образцы. Они были дорогими и недоступны для большинства семей. В то время, тканевые пеленки оставались наиболее популярным средством для гигиены младенцев.

Вам может быть интересно: