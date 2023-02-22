Как в СССР двигали дома, пока в них спали люди

Наиболее знаменитыми событиями в этой области были перевозки домов на Тверской улице в Москве.

Как передвигали дома в СССР / скриншот YouTube

Сейчас трудно представить, что во времена СССР можно было не то что сдвинуть с места, но и передвинуть на несколько метров многотонное сооружение.

Наиболее знаменитыми событиями в этой области были перевозки домов на Тверской улице в Москве.

Как раньше перевозили дома?

Чтобы добиться плавности и не повредить здания, требовалось не только огромное количество рабочих рук, но и определенные технологии. Например, для перевозки больших домов использовали тяжелую технику, такую как гусеничные тракторы, которые позволяли передвигать дома на значительные расстояния.

видео дня

Как в СССР двигали дома

Для этого использовались различные методы и технологии. Одним из основных методов было использование определенного типа техники, например, тракторов или гусеничных машин, которые могли передвигать дома на значительные расстояния.

Конечно, технологии передвижения домов изменились со временем, и в настоящее время используются более современные методы. Однако история перевозки домов в СССР остается важным этапом в развитии строительной индустрии.

Как передвигали дома на Тверской?

Одним из самых знаменитых примеров перевозки домов была история перевозки домов на Тверской улице в Москве. В те времена дома перевозили с помощью рельсов, а для этого использовались специальные вагоны, которые были соединены друг с другом.

Дома перемещались с помощью железнодорожного транспорта и специальных кранов. Интересно, что о новом месте жительства люди узнали только наутро, когда проснулись.

Вам может быть интересно: