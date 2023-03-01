Как в пакете сварить сало: хитрая уловка для идеальной закуски

Сколько по времени варить сало в кульке - стопроцентный рецепт нежнейшего объедения.

Можно ли есть вареное сало / Фото ua.depositphotos.com

Сало на столе является одной из самых распространенных закусок. При этом видов и способов его приготовления величайшее множество.

Некоторые любят простое соленое сало, а некоторые гурманы без ума от нежного кусочка хорошо прокопченного сала и даже проваренного. Вместе с тем у многих возникает вопрос – вредно ли варить сало в пакете.

Чем полезно вареное сало

Многие знают о том, что сало является буквально кладезем важных микроэлементов. В нем можно найти различные витамины и микроэлементы:

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витамины А, D (омега-3, омега-6);

каротин;

ретинол;

токоферол;

селен;

кальций;

магний;

марганец;

фосфор;

калий;

цинк;

натрий;

медь.

Какое сало лучше соленое или вареное

Несмотря на то, что вкус у каждого свой, можно выделить сразу несколько основных правил, которые важно помнить. Если стоит выбор между салом варёным и копчёным, то выбор лучше отдать солёное.

При этом ответ довольно простой – в случае варки сала есть риск потерять все полезные микроэлементы, который уничтожатся кипятком. В то же время стоит помнить о том, что злоупотреблять салом нельзя – это чрезвычайно калорийный продукт.

Как в пакете сварить сало

Сало в пакете можно приготовить на обычной кухне. Для этого потребуется кастрюля, вода, сало, соль и специи.

Порядок действий:

кусок сала поместите в пакет и герметично упакуйте, добавив соль и специи (по вкусу);

поместите пакет с салом в холодную воду и доведите до кипения;

пакет с салом кипятят не менее часа на небольшом огне (максимум до 2-2,5 часов);

не спешите сразу доставать, а дождитесь пока сало в пакете остынет в той же воде;

после остывания поставьте сало в холодильник, после того как продукт настоится, порежьте готовую закуску на кусочки и подавайте к столу.

Как сделать чтобы сало было мягким

Многие зачастую задаются вопросом, можно ли сделать жесткое сало мягким. Есть давний рецепт, который не потребует больших усилий.

Порядок действий:

в объемную посуду добавьте кипяченую, подсоленную воду;

добавьте целый черный перец-горошек, а также столовую ложку молотого душистого перца, не меньше пяти лавровых листов и 6 долек мелко нарубленного чеснока;

жесткий кусок сала оставьте в получившимся рассоле и оставьте настаиваться в холодильнике на три дня.

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