Как в пакете сварить сало: хитрая уловка для идеальной закуски

Сало на столе является одной из самых распространенных закусок. При этом видов и способов его приготовления величайшее множество.
Некоторые любят простое соленое сало, а некоторые гурманы без ума от нежного кусочка хорошо прокопченного сала и даже проваренного. Вместе с тем у многих возникает вопрос – вредно ли варить сало в пакете.
Чем полезно вареное сало
Многие знают о том, что сало является буквально кладезем важных микроэлементов. В нем можно найти различные витамины и микроэлементы:
- витамины А, D (омега-3, омега-6);
- каротин;
- ретинол;
- токоферол;
- селен;
- кальций;
- магний;
- марганец;
- фосфор;
- калий;
- цинк;
- натрий;
- медь.
Какое сало лучше соленое или вареное
Несмотря на то, что вкус у каждого свой, можно выделить сразу несколько основных правил, которые важно помнить. Если стоит выбор между салом варёным и копчёным, то выбор лучше отдать солёное.
При этом ответ довольно простой – в случае варки сала есть риск потерять все полезные микроэлементы, который уничтожатся кипятком. В то же время стоит помнить о том, что злоупотреблять салом нельзя – это чрезвычайно калорийный продукт.
Как в пакете сварить сало
Сало в пакете можно приготовить на обычной кухне. Для этого потребуется кастрюля, вода, сало, соль и специи.
Порядок действий:
- кусок сала поместите в пакет и герметично упакуйте, добавив соль и специи (по вкусу);
- поместите пакет с салом в холодную воду и доведите до кипения;
- пакет с салом кипятят не менее часа на небольшом огне (максимум до 2-2,5 часов);
- не спешите сразу доставать, а дождитесь пока сало в пакете остынет в той же воде;
- после остывания поставьте сало в холодильник, после того как продукт настоится, порежьте готовую закуску на кусочки и подавайте к столу.
Как сделать чтобы сало было мягким
Многие зачастую задаются вопросом, можно ли сделать жесткое сало мягким. Есть давний рецепт, который не потребует больших усилий.
Порядок действий:
- в объемную посуду добавьте кипяченую, подсоленную воду;
- добавьте целый черный перец-горошек, а также столовую ложку молотого душистого перца, не меньше пяти лавровых листов и 6 долек мелко нарубленного чеснока;
- жесткий кусок сала оставьте в получившимся рассоле и оставьте настаиваться в холодильнике на три дня.
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