Как в 60 лет выглядеть на 45: 6 вещей, которые легко сочетаются между собой и молодят

Базовый гардероб женщины за 60 сложно представить без красивых и удобных брюк, в которых она чувствует себя на миллион долларов. Но не только.

Капсульный гардероб после 60 лет - отличное решение / Instagram

Чтобы не паниковать, когда куда-то нужно быстро собраться, отличным решением может стать капсульный гардероб. Помимо того, что вы сэкономите много времени, так вы еще не будете волноваться, как выглядите со стороны. Особенно это важно, если вы переступили порог в 60 лет — в этом возрасте долго крутиться перед зеркалом может быть утомительно, а подбирать стильные вещи тем более. Но капсульный гардероб избавит вас от подобной суеты и даже визуально омолодит.

Капсульный гардероб – это тщательно подобранный маленький гардероб, который позволяет легко сочетать вещи между собой. В результате вы сможете создавать много стильных образов, при этом вы будете использовать минимальное количество одежды.

Хитрость в том, чтобы найти правильные вещи для вас и вашего образа жизни. А если вы много лет подряд пополняли свой шкаф, то наверняка у вас есть одежда, которая между собой идеально сочетается.

Мы сегодня расскажем вам о том, что носить женщине после 60 лет, чтобы выглядеть стильно, и как должна одеваться женщина после 60 лет, чтобы визуально казаться намного моложе. Наши простые подсказки помогут вам создать хороший капсульный гардероб, который облегчит жизнь и позволит вам в любой ситуации чувствовать себя уверенно и лет на 10-15 моложе.

Итак, как в 60 лет выглядеть на 45 — 6 вещей, которые отлично сочетаются между собой и способны на чудеса:

1. Хороший блейзер. Качественный блейзер является обязательным для вашего капсульного гардероба, и вы должны стремиться к универсальности. Ищите варианты черного или темно-синего цвета, и пробуйте разные стили, от коротких до удлиненных, чтобы выбрать тот, который подходит вам лучше всего.

Качественный блейзер является обязательным для женщин после 60 / Instagram

2. Брюки, которые хорошо сидят. Базовый гардероб женщины за 60 немыслим без красивых брюк, в которых вы чувствуете себя на миллион долларов. Такие брюки и блейзер — это шикарный дуэт на все случаи жизни. Даже если вы не ходите в офис, то пиджак можно сочетать с джинсами — получится очень стильно.

3. Эффектная юбка. При помощи юбки вы можете выразить себя, поэтому подберите для себя вариант, который вызывает у вас самые приятные чувства. Это может быть яркая юбка с цветами, или сдержанная модель, но обязательно она должна быть пошита из качественной ткани, ведь капсульный гардероб создают на длительное время.

4. Вечный свитер. Женщины после 60 лет должны иметь в своем шкафу классический кашемировый свитер нейтрального оттенка, например, черный, белый, бежевый, темно-синий или серый. Такой элегантный свитер вы можете сочетать со своей яркой юбкой и идеальными брюками.

Гардероб женщины 60 лет должен включать вечный свитер / Instagram

5. Классическое платье. Мода для женщин за 60 — это, как правило, классика. Красивое платье классического кроя может стать чудесным дополнением вашего капсульного гардероба. Только выбирайте модели из хороших тканей, в которых вам будет уютно. Также обратите внимание на платье с запахом — оно отлично омолаживает образ.

6. Несколько блузок. Гардероб женщины 60 лет сложно представить без нескольких блузок, которые можно носить отдельно, сочетать со свитерами и пиджаками. Лучше всего подбирайте блузки нейтрального цвет, но вы также можете поэкспериментировать с нежным цветом, например, розовым или голубым.

Гардероб женщины 60 лет сложно представить без блузок / Instagram

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