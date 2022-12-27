glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как в 60 лет выглядеть на 45: 6 вещей, которые легко сочетаются между собой и молодят

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

27 декабря 2022, 00:02
Базовый гардероб женщины за 60 сложно представить без красивых и удобных брюк, в которых она чувствует себя на миллион долларов. Но не только.
гардероб после 60
Капсульный гардероб после 60 лет - отличное решение / Instagram

Чтобы не паниковать, когда куда-то нужно быстро собраться, отличным решением может стать капсульный гардероб. Помимо того, что вы сэкономите много времени, так вы еще не будете волноваться, как выглядите со стороны. Особенно это важно, если вы переступили порог в 60 лет — в этом возрасте долго крутиться перед зеркалом может быть утомительно, а подбирать стильные вещи тем более. Но капсульный гардероб избавит вас от подобной суеты и даже визуально омолодит.

Капсульный гардероб – это тщательно подобранный маленький гардероб, который позволяет легко сочетать вещи между собой. В результате вы сможете создавать много стильных образов, при этом вы будете использовать минимальное количество одежды.

Хитрость в том, чтобы найти правильные вещи для вас и вашего образа жизни. А если вы много лет подряд пополняли свой шкаф, то наверняка у вас есть одежда, которая между собой идеально сочетается.

Мы сегодня расскажем вам о том, что носить женщине после 60 лет, чтобы выглядеть стильно, и как должна одеваться женщина после 60 лет, чтобы визуально казаться намного моложе. Наши простые подсказки помогут вам создать хороший капсульный гардероб, который облегчит жизнь и позволит вам в любой ситуации чувствовать себя уверенно и лет на 10-15 моложе.

Итак, как в 60 лет выглядеть на 45 — 6 вещей, которые отлично сочетаются между собой и способны на чудеса:

1. Хороший блейзер. Качественный блейзер является обязательным для вашего капсульного гардероба, и вы должны стремиться к универсальности. Ищите варианты черного или темно-синего цвета, и пробуйте разные стили, от коротких до удлиненных, чтобы выбрать тот, который подходит вам лучше всего.

пиджаки женские
Качественный блейзер является обязательным для женщин после 60 / Instagram

2. Брюки, которые хорошо сидят. Базовый гардероб женщины за 60 немыслим без красивых брюк, в которых вы чувствуете себя на миллион долларов. Такие брюки и блейзер — это шикарный дуэт на все случаи жизни. Даже если вы не ходите в офис, то пиджак можно сочетать с джинсами — получится очень стильно.

3. Эффектная юбка. При помощи юбки вы можете выразить себя, поэтому подберите для себя вариант, который вызывает у вас самые приятные чувства. Это может быть яркая юбка с цветами, или сдержанная модель, но обязательно она должна быть пошита из качественной ткани, ведь капсульный гардероб создают на длительное время.

4. Вечный свитер. Женщины после 60 лет должны иметь в своем шкафу классический кашемировый свитер нейтрального оттенка, например, черный, белый, бежевый, темно-синий или серый. Такой элегантный свитер вы можете сочетать со своей яркой юбкой и идеальными брюками.

Гардероб женщины 60 лет
Гардероб женщины 60 лет должен включать вечный свитер / Instagram

5. Классическое платье. Мода для женщин за 60 — это, как правило, классика. Красивое платье классического кроя может стать чудесным дополнением вашего капсульного гардероба. Только выбирайте модели из хороших тканей, в которых вам будет уютно. Также обратите внимание на платье с запахом — оно отлично омолаживает образ.

6. Несколько блузок. Гардероб женщины 60 лет сложно представить без нескольких блузок, которые можно носить отдельно, сочетать со свитерами и пиджаками. Лучше всего подбирайте блузки нейтрального цвет, но вы также можете поэкспериментировать с нежным цветом, например, розовым или голубым.

Гардероб женщины 60 лет
Гардероб женщины 60 лет сложно представить без блузок / Instagram

Вам может быть интересно:

омоложение новости моды модные ошибки интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:51

Приметы на 27 декабря: какие 3 вещи нельзя делать в этот день, чтобы беду не навлечь на себя

00:20

"Быстрее, чем ожидали": Кулеба сообщил хорошие новости по развертыванию ЗРК Patriot в УкраинеВидео

00:02

Как в 60 лет выглядеть на 45: 6 вещей, которые легко сочетаются между собой и молодят

26 декабря, понедельник
23:54

"Тратят все доступные ресурсы": Зеленский рассказал о болезненных боях на фронтеВидео

23:20

"Нет смысла жить": в Польше украинка бросилась под машину, узнав об убийстве дочери оккупантами

Реклама
22:55

"Им хронически не везет": РФ была готова сегодня ударить ракетами по Украине - АрестовичВидео

22:39

Без Потапа: Каменских впервые поздравила поклонников с рождеством одна

22:29

В Кремле подтвердили нежелание договариваться о мире в Украине и назвали свои цели "здравым смыслом"Видео

22:20

Дорофеева перепела легендарного "Щедрика"

21:51

Вайкуле отказалась от русского языка

21:48

5-летняя девочка спасла родителей, но погибла сама: детали трагедии в Ровенской области

21:40

На Новый год враг попытается максимально навредить энергосистеме Украины - МинэнергоВидео

21:38

"Бросок мангуста-2": РФ готовится к новой кровопролитной операции - экспертВидео

21:27

"Кукуха давно улетела": новая выходка Киркорова вызвала отвращение у россиян

20:50

Никаких морщин и отеков: как сделать эффективные патчи в домашних условияхВидео

20:31

"НАТО до конца войны не даст нам оружие": Жданов объяснил, почему Запад медлит с военной помощьюВидео

20:21

Оккупанты устроят ракетный террор на Новый год: экстрасенс назвал города, которые под угрозойВидео

19:56

"Со всей украинской армией воюем": вагнеровцы ноют из-за обстановки под БахмутомВидео

19:36

В России прислали повестку ребенку, который умер 14 лет назад в возрасте 2,5 летВидео

19:24

Взрывы на авиабазе в Энгельсе: у Зеленского назвали причину мощной "бавовны"Видео

Реклама
19:20

Суровикину скоро придется сдавать Кременнуюмнение

19:13

Везет только избранным: зачем собаки облизывают людей

18:36

Третья участница подряд сбегает от "Холостяка" Топольского

18:22

Отмена "блэкаута": украинцев предупредили о фейке насчет аварийных отключенийВидео

18:15

"В РФ есть только 3 достижения": Жданов объяснил, почему освобождение Мелитополя переломит ход войныВидео

18:02

В России неожиданно скончался популярный певец и автор песен

17:57

Украина потребовала выгнать РФ из Совбеза ООН и исключить ее из ОрганизацииВидео

17:50

"Выход на Азовское море": Свитан рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступлениеВидео

17:37

"Будет очень тяжело" : в Украине начнется самый сложный период с большим количеством жертв - экспертыВидео

17:24

В ЕС хватает недоброжелателей: эксперт назвал условие гарантии безопасности для УкраиныВидео

17:07

На аэродроме в Энгельсе мог "демилитаризоваться" уникальный контингент российских летчиков - ИгнатВидео

17:01

"Украину не хотят видеть в ЕС": Загородний рассказал, кто вставляет палки в колесаВидео

16:58

Украину накроют паскудные дожди с ветром: какой будет погода до 1 январяВидео

16:47

После взрывов в Энгельсе россияне перебросили ракетоносцы на Дальний ВостокВидео

16:22

Погиб самый богатый депутат России: его тело нашли в Индии

16:19

Гороскоп на завтра 27 декабря: Овнам – удача, Тельцам – критика, Близнецам - ссорыВидео

15:52

Разгон "Студенческого Майдана": экс-замсекретаря СНБО Сивкович пойдет под судВидео

15:46

"Очевидно, что враг к чему-то готовится": Гуменюк предупредила о массированной атаке со стороны РФВидео

15:39

Минус две тайны: зачем нужны заклепки и маленький карман на джинсах

15:30

Зачем хозяйки сыплют соль на губку для посуды: действенная хитрость от "кухонной" проблемы

Реклама
15:29

Паника из-за обстрелов: под Белгородом гремят взрывыВидео

15:23

Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" за "токсичное" обращение с женщинами - СМИВидео

15:02

Что можно подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов, которые ей точно понравятся

14:58

Путин не собирается завершать войну: эксперт указал на главный признакВидео

14:41

Хочет, но не может: Лорак пожаловалась на свое одиночество без семьи

14:36

В ВСУ рассказали о вероятных сроках нового массированного ракетного удара РФВидео

14:34

Мы можем доставать не только до Энгельса, но и Москвы, и дальше - МаломужВидео

14:33

Демограф оценила, велика ли вероятность распада РФ и назвала условие для этого

14:30

Старая Европа провалила экзамен, если бы не ее "петляние", войны в Украине не было бы – экспертВидео

14:05

Главой Администрации судостроения назначили ветерана-защитника Херсона

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять