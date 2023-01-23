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Как в 50 выглядеть моложе своих лет: 10 секретов, которые способны "освежить" женщину

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 января 2023, 20:41
Ответ на вопрос – Как в 50 лет выглядеть молодо - кроется не только в вашем шкафу, ведь имеет огромное значение много других, на первый взгляд, мелочей.
светлые волосы
Светлые волосы и ухоженные руки молодят женщину / Instagram

Как бы вам не хотелось, но когда вы переступаете порог в 50 лет, то начинаете замечать последствия старения. Вполне вероятно, что окружающие могут их даже не замечать, но сами вы хотите понимать, как в 50 лет выглядеть молодо, не так ли?

Существует много вещей, которые могут влиять на то, насколько молодо вы выглядите - от вашей осанки до того, насколько хорошо вы заботитесь о своем физическом здоровье. Кроме того, ответ на вопрос – Как быть молодой и стройной в 50 лет - также кроется и в вашем шкафу, ведь имеет огромное значение и то, в чем вы выходите в люди.

Если вы хотите понять, как нужно одеваться чтобы выглядеть моложе, то наши простые рекомендации вам в этом помогут. Также мы расскажем вам о том, какие легкие изменения в образе жизни помогут вам выглядеть (и чувствовать себя) моложе, чем вы есть на самом деле.

Итак, как в 50 выглядеть моложе своих лет - 10 секретов, которые творят чудеса:

1. Брови. Они должны быть аккуратными. Кроме того, учтите, что более густые брови могут помочь вам выглядеть моложе. Конечно, с возрастом они становятся тонкими, поэтому не стесняйтесь обратиться к своему стилисту, чтобы он помог вам подобрать идеальную форму бровей для вашего лица, а затем ухаживайте за своими бровями.

брови
Густые брови молодят / Instagram

2. Губы. Старайтесь делать так, чтобы они всегда были увлажненными. Сухие губы после 50 лет могут трескаться и, кроме нежелательного вида, они также могут быть болезненными.

3. Макияж. Если хотите выглядеть моложе своих лет, то избегайте блестящего или слишком яркого макияжа. Эти продукты могут привлечь больше внимания к тонким линиям и морщинам.

4. Одежда. Гардероб женщины за 50 лет должен включать правильную одежду в соответствии с типом фигуры. Подберите для себя несколько качественных основных вещей, а если это в пределах вашего бюджета, тогда пошейте их для идеальной, утонченной посадки.

5. Цвет волос. Какой цвет волос старит женщину? Конечно же, темный, ведь он может подчеркнуть морщинки на лице. В то же время более светлые оттенки волос могут помочь компенсировать изменения пигментации вашей кожи. Кроме того, светлые оттенки более естественно сочетается с седыми волосами, так что вам не нужно будет так часто подкрашивать корни.

темные волосы
Темные волосы старят женщину / Instagram

6. Руки. Еще один "секрет молодости" находится в ваших руках, поэтому относитесь к ним так же бережно, как и к лицу. Ваши руки могут выдавать ваш возраст, но если вы будете заботиться о них, то сможете сохранить их молодыми.

7. Шея. Не пренебрегайте шеей во время процедуры ухода за кожей лица. Дело в том, что шея теряет эластичность быстрее, чем любая другая часть тела, поэтому не стоит пренебрегать увлажнением и защитой кожи.

8. Массаж лица. В вашем ежедневном распорядке дня должно появиться место для массажа лица, потому что он помогает стимулировать кровообращение. Уделяйте особое внимание мышцам щек – это поможет поднять линию челюсти.

9. Шляпа. В вашем шкафу должны появляться красивые шляпы, которые помогут защитить кожу от вредных солнечных лучей. Кроме того, носите длинные рукава на улице – это тоже поможет вам избежать преждевременного старения.

шляпы
Шляпа защищает кожу от солнечных лучей и старения / Instagram

10. Цвет одежды. Никто не говорит, что 50-летняя женщина должна носить нейтральные цвета. Но вам следует избегать того, чтобы вся одежда, украшения и аксессуары были одного светлого нейтрального цвета. Проблема в том, что этот однотонный вид слишком резок для зрелой кожи, это типичная модная ошибка.

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